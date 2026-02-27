قيادي بفتح: دعوة سموتريتش لتشجيع الهجرة اعتراف صريح بجريمة التطهير العرقي

قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إن «الدعوة العلنية التي أطلقتها دولة الابادة الإسرائيلية من خلال وزير ماليتها ، بتسلئيل سموتريتش، إلى “تشجيع الهجرة” تمثل اعترافا سياسيا صريحا ومكتملا بِنيَّة تكثيف جرائم التطهير العرقي بحق شعبنا، استنادا إلى بُنْيَة تدميرية خلفتها آلة القتل الإسرائيلية خلال 28 شهرا من الإبادة المتواصلة في قطاع غزة».

وأوضح دلياني أن جيش الإبادة الإسرائيلي أمطر قطاع غزة بـ 200,000 طن من المتفجرات الأميركية الصنع، ما أدى إلى استشهاد 76,639 فلسطينيا وفلسطينية، بينهم أكثر من 22,000 طفل وطفلة، وتدمير كامل أو جزئي لـ 268,000 منزل عائلي، من بينها 148,000 منزلا دمر بالكامل وأصبح غير صالح للحياة البشرية.

وأضاف أن آلة القصف الإسرائيلية استهدفت 90% من مدارس القطاع، وجرفت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، وخلّفت 61 مليون طن من الركام التي تغطي المشهد العام في غزة وتشهد على حجم الدمار الإسرائيلي.

وأشار القيادي الفتحاوي إلى أن تصريحات سموتريتش صدرت فيما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تشديد قبضته على القدس المحتلة وباقي أنحاء الضفة الغربية عبر 807 حواجز عسكرية تعزل أبناء شعبنا داخل 165 كانتونا منفصلا، وفي وقت صادقت فيه هيئات التخطيط الاستعمارية الإسرائيلية على 54 مستوطنة استعمارية جديدة خلال العام الماضي وحده، بينما تواصل ميليشيات المستوطنين الإرهابية، تحت حماية جيش الإبادة ذاته، اعتداءاتها المنظمة على القرى والبلدات الفلسطينية.

وأكد دلياني أن الدعوة إلى تهجير شعب استشهد منه 76,639 إنسان على الاقل خلال الابادة الحالية في غزة، ودمرت 268,000 من منازله، في ظل نظام فصل عنصري واستيطان استعماري متصاعد في القدس المحتلة وباقي أنحاء الضفة الغربية المحتلة، تشكل إعلان نية واضحا لتكثيف جرائم التطهير العرقي استناداً إلى جريمة إبادة جماعية قائمة. وأوضح أن الإبادة في غزة ونظام الفصل والاستيطان الاستعماري في القدس المحتلة وباقي أنحاء الضفة الغربية المحتلة يشكلان مشروعا استعماريا استيطانيا واحدا يستهدف اقتلاع شعبنا الفلسطيني من أرضه وجذوره التاريخية.

وشدد دلياني على أن شعبنا باق وصامد ومتجذر في أرضه، متمسك بحقوقه الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف، وأن آلة الإبادة الإسرائيلية ومخططات التهجير الاستعماري لن تنجح في كسر إرادتنا أو انتزاع هويتنا الوطنية من فلسطين.