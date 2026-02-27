قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شرط أمريكي لعقد لقاء بين روبيو ووزير خارجية سوريا في ميونيخ
مواعيد مباريات الجولة العشرين من الدوري الممتاز
تعاون مصري صومالي لتدشين مشروعات صيد مشتركة وتعظيم استغلال الثروات السمكية
سعر الدولار اليوم 27-2-2026
تقارير استخباراتية أمريكية تنفي مزاعم ترامب بشأن صواريخ إيران العابرة للقارات
انهيار وقف إطلاق النار بين باكستان وأفغانستان وتجدد المواجهات الدامية
مخمور أم مريض نفسي.. أقاويل تحيط بصاحب سيارة العلم الإسرائيلي
استشهاد 5 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 27-2-2026 والقنوات الناقلة
تعرف على سعر الذهب اليوم 27-2-2026
طحنوه ضرب وكسروا عربيته.. عقاب أهالي كرداسة لقائد سيارة العلم الإسرائيلي
هيلاري كلينتون تدلي بشهادتها في قضية جيفري إبستين أمام الكونجرس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قيادي بفتح: دعوة سموتريتش لتشجيع الهجرة اعتراف صريح بجريمة التطهير العرقي

سموتريتش
سموتريتش
فرناس حفظي

قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إن «الدعوة العلنية التي أطلقتها دولة الابادة الإسرائيلية من خلال وزير ماليتها ، بتسلئيل سموتريتش، إلى “تشجيع الهجرة” تمثل اعترافا سياسيا صريحا ومكتملا بِنيَّة تكثيف جرائم التطهير العرقي بحق شعبنا، استنادا إلى بُنْيَة تدميرية خلفتها آلة القتل الإسرائيلية خلال 28 شهرا من الإبادة المتواصلة في قطاع غزة».

وأوضح دلياني أن جيش الإبادة الإسرائيلي أمطر قطاع غزة بـ 200,000 طن من المتفجرات الأميركية الصنع، ما أدى إلى استشهاد 76,639 فلسطينيا وفلسطينية، بينهم أكثر من 22,000 طفل وطفلة، وتدمير كامل أو جزئي لـ 268,000 منزل عائلي، من بينها 148,000 منزلا دمر بالكامل وأصبح غير صالح للحياة البشرية.

 وأضاف أن آلة القصف الإسرائيلية استهدفت 90% من مدارس القطاع، وجرفت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، وخلّفت 61 مليون طن من الركام التي تغطي المشهد العام في غزة وتشهد على حجم الدمار الإسرائيلي.

وأشار القيادي الفتحاوي إلى أن تصريحات سموتريتش صدرت فيما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تشديد قبضته على القدس المحتلة وباقي أنحاء الضفة الغربية عبر 807 حواجز عسكرية تعزل أبناء شعبنا داخل 165 كانتونا منفصلا، وفي وقت صادقت فيه هيئات التخطيط الاستعمارية الإسرائيلية على 54 مستوطنة استعمارية جديدة خلال العام الماضي وحده، بينما تواصل ميليشيات المستوطنين الإرهابية، تحت حماية جيش الإبادة ذاته، اعتداءاتها المنظمة على القرى والبلدات الفلسطينية.

وأكد دلياني أن الدعوة إلى تهجير شعب استشهد منه 76,639 إنسان على الاقل خلال الابادة الحالية في غزة، ودمرت 268,000 من منازله، في ظل نظام فصل عنصري واستيطان استعماري متصاعد في القدس المحتلة وباقي أنحاء الضفة الغربية المحتلة، تشكل إعلان نية واضحا لتكثيف جرائم التطهير العرقي استناداً إلى جريمة إبادة جماعية قائمة. وأوضح أن الإبادة في غزة ونظام الفصل والاستيطان الاستعماري في القدس المحتلة وباقي أنحاء الضفة الغربية المحتلة يشكلان مشروعا استعماريا استيطانيا واحدا يستهدف اقتلاع شعبنا الفلسطيني من أرضه وجذوره التاريخية.

وشدد دلياني على أن شعبنا باق وصامد ومتجذر في أرضه، متمسك بحقوقه الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف، وأن آلة الإبادة الإسرائيلية ومخططات التهجير الاستعماري لن تنجح في كسر إرادتنا أو انتزاع هويتنا الوطنية من فلسطين.

ديمتري دلياني تيار الإصلاح الديمقراطي حركة فتح بتسلئيل سموتريتش تشجيع الهجرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي

الصفقة تمت.. لاعب الأهلي يوقع لـ الزمالك 4 مواسم

المتهمة "دعاء" وكلمة السر "شهد".. من هم قتلة عروس بورسعيد في منزل خطيبها؟

حاولت كشف أمر خطير فخلصوا عليها في منزل خطيبها.. من قتل فاطمة عروس بورسعيد؟

كشف اللغز فى القضية باعترافات دعاء زوجة شقيق خطيب المجنى عليها

بعد اعتراف المتهمة.. تفاصيل جديدة في واقعة مصرع عروس بورسعيد داخل منزل الزوجية

الأرصاد

ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس غدًا الجمعة

العروسين

سلفتها كلمة السر .. عروس بورسعيد خرجت من عش الزوجية بـ"الكفن الأبيض"

صرف مرتبات شهر مارس

قبل عيد الفطر.. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026 للعاملين بالدولة

السيارة لحظة الحادث

مهندس زراعي يدهس مواطنين بسيارة تحمل علم اسرائيل بكرداسة.. صور

محافظ البحيرة

تشييع مهيب وعزاء ممتد لوالد مي عمر في البحيرة بمشاركة الشيخ ممدوح عامر

ترشيحاتنا

البهاق

قنبلة 2026.. اكتشاف علاج يقضى على مرض البهاق من داخل الجسم

الكبد

عشان ماتوصلش للخطر .. أعرف أعراض تليف الكبد وعلاجه وطرق الوقاية

الفلفل الحلو

الفلفل الحلو يمتلك فوائد غير متوقعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد