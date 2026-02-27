قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يزن عيد.. موهبة أردنية شابة من المسرح إلى قلب غزة في صحاب الأرض

صحاب الأرض
صحاب الأرض
البهى عمرو

قال الفنان يزن عيد، إن مشاركته في مسلسل "صحاب الأرض" شكّلت محطة مهمة في مسيرته الفنية، نظراً للطابع الإنساني العميق الذي يحمله العمل، موضحا أن الدور الذي يجسده في المسلسل، وهو شخصية "عمار"، جاء محمّلاً بمسؤولية كبيرة، خاصة في ظل الأحداث المؤلمة التي تشهدها المنطقة منذ عامين، ما تطلّب تقديم صورة صادقة وأمينة تعكس واقع الحرب بعيداً عن أي تحريف للحقائق.

وأكد عيد، في لقاء مباشر من العاصمة الأردنية عمّان، في برنامج "رمضان القاهرة"، على شاشة "القاهرة الإخبارية"،  أن اللحظة التي وصل فيها نص العمل إليه كانت استثنائية، موضحاً أن أول إحساس انتابه هو الشعور بحجم المسؤولية الملقاة على عاتق فريق العمل، كما أنه يرى أن تقديم عمل إنساني يتناول معاناة الناس في أوقات الحرب يفرض على الفنان أن يكون على قدر عالٍ من الصدق والوعي، لأن أي تفصيل غير دقيق قد يمسّ حقيقة يعيشها أناس على أرض الواقع.

وأضاف أن أكثر ما ربطه بشخصية "عمار" هو البعد الإنساني العميق فيها، لافتاً إلى التفاعل الكبير من الجمهور مع الشخصية منذ عرض الحلقات الأولى، مؤكدا أن هذا التفاعل يعكس تعطّش المشاهدين لأعمال تلامس مشاعرهم وتنقل معاناتهم، مشيراً إلى أن تجسيد شخصية يعيش تفاصيلها كثيرون في الواقع جعله يشعر بثقل الرسالة التي يحملها العمل.

وأشار عيد إلى أن ارتباطه بالقضية ليس تمثيلاً فقط، بل هو ارتباط شخصي أيضاً، إذ إنه وُلد وعاش في الأردن وينحدر من أصول فلسطينية، ولديه أقارب وأصدقاء عاشوا تفاصيل النزوح والحرب. وقال إن القصص التي سمعها منذ طفولته عن المعاناة والصمود شكّلت مخزوناً عاطفياً داخله، وعندما جاء دور "عمار" كان نتاجاً طبيعياً لكل تلك الروايات والتجارب التي ترسخت في ذاكرته.

الفنان يزن عيد موهبة أردنية صحاب الأرض

