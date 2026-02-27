قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

تناولها مسلسل اتنين غيرنا.. كيف تصدى القانون لجرائم العنف ضد المرأة؟

مسلسل اتنين غيرنا
مسلسل اتنين غيرنا
أميرة خلف

شهد مسلسل" اتنين غيرنا" ، بطولة آسر ياسين ودينا الشربيني، المعروض ضمن مسلسلات رمضان 2026، على ON وON دراما، ومنصة Watch it الرقمية، تصاعدًا دراميًا لافتًا بعد عرض مشاهد تكشف حجم المعاناة التي قد تتعرض لها بعض الزوجات خلف الأبواب المغلقة.


وسلط المسلسل الضوء على واحدة من أخطر القضايا المجتمعية، العنف ضد المرأة ، و جاء ظهور رقم الخط الساخن لمكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة (15115) خلال أحد المشاهد ليؤكد أن القضية واقع وتستدعي المواجهة .

في هذا السياق ، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي على صفحتها الشخصية عبر فيس بوك بأن  لم هذا العمل الدرامي وجه رسالة واضحة بأن الدولة تطبق القانون وتوفّر آليات وطنية للإبلاغ والدعم، عبر خط ساخن يعمل على مدار الساعة لتلقي الشكاوى وتقديم المساندة القانونية والنفسية.

ونستعرض في هذا السياق ، ضوابط مواجهة القانون لجرائم العنف ضد المرأة المرتكبة بحقهن ، و العقوبات التي أقرها لحماية الضحايا وردع المعتدين .


عقوبة العنف واستعراض القوة

طبقا لنص المادة 375 مكرر من قانون العقوبات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة، أو التلويح بالعنف، أو التهديد بأي منهما، أو استخدامه ضد المجني عليه، أو مع زوجه، أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف، بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة، أو أي مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة  .

عقوبة التحرش بإيحاءات جنسية بالقانون


يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

اتنين غيرنا الزوجات التحرش العنف مسلسل اتنين غيرنا وزيرة التضامن

