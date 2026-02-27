قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شرط أمريكي لعقد لقاء بين روبيو ووزير خارجية سوريا في ميونيخ
مواعيد مباريات الجولة العشرين من الدوري الممتاز
تعاون مصري صومالي لتدشين مشروعات صيد مشتركة وتعظيم استغلال الثروات السمكية
سعر الدولار اليوم 27-2-2026
تقارير استخباراتية أمريكية تنفي مزاعم ترامب بشأن صواريخ إيران العابرة للقارات
انهيار وقف إطلاق النار بين باكستان وأفغانستان وتجدد المواجهات الدامية
مخمور أم مريض نفسي.. أقاويل تحيط بصاحب سيارة العلم الإسرائيلي
استشهاد 5 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 27-2-2026 والقنوات الناقلة
تعرف على سعر الذهب اليوم 27-2-2026
طحنوه ضرب وكسروا عربيته.. عقاب أهالي كرداسة لقائد سيارة العلم الإسرائيلي
هيلاري كلينتون تدلي بشهادتها في قضية جيفري إبستين أمام الكونجرس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

مؤلفة اتنين غيرنا: تحضيرات المسلسل بدأت منذ 6 سنوات

المؤلفة رنا أبو الريش
المؤلفة رنا أبو الريش
أوركيد سامي

قالت المؤلفة رنا أبو الريش، إن تحضيرات مسلسل «اتنين غيرنا» بدأت منذ 6 سنوات، من خلال كتابة المعالجة الأولى للعمل، مشيرة إلى أن التصوير انطلق أخيرًا في شهر نوفمبر الماضي بعد رحلة طويلة من التحضير والتطوير.

وأوضحت لـ صدى البلد، أن المسلسل يناقش العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية المهمة، أبرزها فكرة تخطي مرحلة ما بعد الطلاق، وكيف يمكن لشخصين أن يعيشا تجارب متشابهة ويقوما بالأفعال نفسها دون أن يعرف كلٌ منهما الآخر، في إطار يعكس مفهوم “القدر”، وفكرة أن هناك أشخاصًا يشبهوننا ولم نلتقِ بهم بعد.

وأضافت أن اسم «اتنين غيرنا» يحمل أبعادًا متعددة، من بينها أن بطلي العمل يبدوان أمام الناس بشخصيات مختلفة عن حقيقتهما، بينما يجد كلٌ منهما الأمان الحقيقي مع الآخر، لتتكشف مع الأحداث أبعاد نفسية وإنسانية عميقة.

وعن الأغنية الدعائية للمسلسل «مش حبيبي بس» بصوت أنغام، أكدت رنا أبو الريش أنها كانت تستمع إلى أنغام أثناء الكتابة، وكانت تتخيل صوتها يعبر عن الحالة الشعورية للعمل. كما أشارت إلى أنها تواصلت مع الشاعر والملحن عزيز الشافعي، مؤكدة أن التعاون بينه وبين أنغام أسفر عن مجهود كبير في توصيل الحالة الدرامية للمسلسل بشكل مؤثر.

وتطرقت إلى مشهد تقليد شخصية “نور أبو الفتوح” للنجمة القديرة شريهان، موضحة أن كل فتاة تحلم بالتمثيل منذ صغرها غالبًا ما تقلد شريهان، حتى أن بطلة العمل دينا الشربيني قامت بذلك بالفعل في الحقيقة وضمن أحداث المسلسل.

وأكدت أن العمل يسلط الضوء كذلك على قضية العنف ضد المرأة، مشددة على أن التوعية بهذه القضية كانت ضرورية للغاية، مع الحرص على تقديم رسالة واضحة تشجع المرأة على التحدث وعدم الصمت، وضرورة تقديم الشكوى عند التعرض لأي شكل من أشكال العنف.

و اختتمت أنها سعيدة جدا بردود الفعل من الجمهور و تؤكد أن يوجد العديد من المفاجآت خلال الأحداث القادمة 
مسلسل «اتنين غيرنا» ينتمي إلى الأعمال الدرامية الاجتماعية، ويقوم ببطولته كل من دينا الشربيني، آسر ياسين، ناردين فرج، نور إيهاب ، سحر رامي ،  وفدوى عابد، ومن تأليف رنا أبو الريش، وإخراج خالد الحلفاوي.

