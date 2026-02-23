قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النقل : التوسع في تصنيع مكونات قطع غيار قطارات السكة الحديد
كيف برأ القرآن السيدة عائشة من الافتراء في حادثة الإفك؟.. دينا أبو الخير توضح
مصر تواصل استقبال وعلاج الجرحى الفلسطينيين وتسهيل العودة إلى غزة
مدبولي يشهد إطلاق مبادرة أبواب الخير.. غدا
شعبة النقل الدولي: 600 مليون دولار استثمارات بمحطة «تحيا مصر 1» تعزز تنافسية ميناء دمياط
بسبب 35 ألف أسرة | طلب برلماني عاجل بوقف رواتب مسئولين بوزارة الزراعة
صراع النقاط الأخيرة.. مباريات الحسم تحدد مصير صدارة الدوري قبل انطلاق الدور الثاني.. تعرف عليها بالكامل
دعاء اليوم الخامس من رمضان لانشراح الصدر وتيسير الأمور
الأوكازيون الشتوي 2026.. إزاي تبلغ عن التخفيضات الوهمية؟
هل يجوز قضاء صلاة التراويح لمن فاتته؟.. الإفتاء تجيب
محافظ البنك المركزي يلتقي وزير التعليم العالي لبحث التعاون المشترك
سقوط أمطار في المنوفية والدفع بسيارات لرفع تجمعات المياه.. صور
فن وثقافة

روجينا بسالي تهاجم بعض صناع مسلسلات رمضان

علا محمد

انتقدت المخرجة روجينا بسالى بعض نجوم موسم دراما رمضان 2026، الذين يحملون «اللجان الإلكترونية» مسؤولية فشل أعمالهم أو تعرّضها لانتقادات جماهيرية، مشيراً أن الهجوم المتكرر على الجمهور واتهامه بتقاضى أموال مقابل انتقاد عمل فنى، يعكس حالة من إنكار الواقع.


وقالت روجينا عبر حسابها الرسمى على «فيسبوك»: "فيه صناع مسلسل بيكتبوا بوست مكرر كل سنة: «يا جمهور، أنقذونا من اللجان!». علشان مقتنعين إن أى حد ما عجبوش العمل مأجور، لدرجة إن فيهم اللى بيشتبك مع الجمهور فى التعليقات، هو وأصحابه وعيلته".

وأضافت: "مش فاهمة الجمهور يبقى فى خصومة معاك ليه؟ لو فى ناس شايفة إن الأداء ضعيف، أو إن القصة بتتكرر كل سنة، ده حقهم الطبيعى كمشاهدين، إنك تتجاهل بقى رأى الجمهور الحقيقى، وتفرح بالجمهور الافتراضى الوهمى اللى خلقته لنفسك، ده مش نجاح ده إنكار، الناس ملت وزهقت من التكرار، والأداء الباهت المزيف، والتلقيح وقعدات المصاطب".

واختتمت روجينا: "أنا شفت مشهد من المسلسل افتكرته AI؛ لأن مافيش حد ممكن يكتب حوار زى ده، ولا فيه ممثلين ممكن تمثل كده.. احترموا دماغ الجمهور شوية من فضلكم، وكفاية شماعة اللجان، لأن الحقيقة إن أكتر ناس بتتكلم عن اللجان، هى أول ناس بتستخدمها".

