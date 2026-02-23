روجينا بسالي تهاجم بعض صناع مسلسلات رمضان

انتقدت المخرجة روجينا بسالى بعض نجوم موسم دراما رمضان 2026، الذين يحملون «اللجان الإلكترونية» مسؤولية فشل أعمالهم أو تعرّضها لانتقادات جماهيرية، مشيراً أن الهجوم المتكرر على الجمهور واتهامه بتقاضى أموال مقابل انتقاد عمل فنى، يعكس حالة من إنكار الواقع.



وقالت روجينا عبر حسابها الرسمى على «فيسبوك»: "فيه صناع مسلسل بيكتبوا بوست مكرر كل سنة: «يا جمهور، أنقذونا من اللجان!». علشان مقتنعين إن أى حد ما عجبوش العمل مأجور، لدرجة إن فيهم اللى بيشتبك مع الجمهور فى التعليقات، هو وأصحابه وعيلته".

وأضافت: "مش فاهمة الجمهور يبقى فى خصومة معاك ليه؟ لو فى ناس شايفة إن الأداء ضعيف، أو إن القصة بتتكرر كل سنة، ده حقهم الطبيعى كمشاهدين، إنك تتجاهل بقى رأى الجمهور الحقيقى، وتفرح بالجمهور الافتراضى الوهمى اللى خلقته لنفسك، ده مش نجاح ده إنكار، الناس ملت وزهقت من التكرار، والأداء الباهت المزيف، والتلقيح وقعدات المصاطب".

واختتمت روجينا: "أنا شفت مشهد من المسلسل افتكرته AI؛ لأن مافيش حد ممكن يكتب حوار زى ده، ولا فيه ممثلين ممكن تمثل كده.. احترموا دماغ الجمهور شوية من فضلكم، وكفاية شماعة اللجان، لأن الحقيقة إن أكتر ناس بتتكلم عن اللجان، هى أول ناس بتستخدمها".