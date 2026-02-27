الصين تحذر من تزايد الانتشار العسكري الأمريكي بمنطقة آسيا

حذرت وزارة الخارجية الصينية من تزايد الانتشار العسكري الأمريكي بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وفي بيان مقتضب لها؛ شددت الخارجية الصينية على أن ذلك التواجد سيضر بالسلام والاستقرار الإقليميين.

وفي وقت لاحق؛ نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مصادرها القول بأن الجيش الأمريكي نقل 150 طائرة لأوروبا والشرق الأوسط بعد جولة المحادثات الثانية مع إيران.



وأشارت واشنطن بوست إلى أن بيانات تتبع الرحلات ذكرت أن أكثر من نصف الطائرات الأمريكية التي نشرت هبطت في قواعد بأوروبا.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج، أشارت، في وقت لاحق، إلى أن تصعيد التوترات في الشرق الأوسط لا يخدم مصالح أي طرف، وذلك ردًا على استفسار حول تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة تدرس توجيه ضربة عسكرية محدودة لإيران.

وأوضحت ماو نينج -خلال مؤتمر صحفي يومي- أن الصين تتابع عن كثب التطورات ذات الصلة، وتأمل أن تمارس جميع الأطراف ضبط النفس وأن تحل الخلافات عبر الحوار.

كما أعربت ماو عن أملها في أن "تغتنم" جميع الأطراف فرص السلام في الحرب الروسية الأوكرانية، التي دخلت عامها الخامس، مضيفة :" ندعم أي جهود تُفضي إلى السلام، وفي الأيام الأخيرة، فُتح باب الحوار في الأزمة الأوكرانية، وتحافظ الأطراف المختلفة على زخم الحوار"، واصفةً الحوار والتفاوض بأنهما "السبيل الوحيد لتسوية الأزمة".