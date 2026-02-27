قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انطلاق أعمال التصويت بالمرحلة الأولى من انتخابات نقابة المهندسين
موجة باردة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات القادمة
قرب الحدود العراقية.. زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب محافظة إيرانية
وصول 14 طائرة تزويد بالوقود من أمريكا إلى الأراضي المحتلة
بعائدات 11.5 مليار دولار.. مصر تنجح في تصدير 9.5 مليون طن حاصلات زراعية
أحمد عبدالقادر في الطريق.. نجوم انتقلوا من الأهلي لـ الزمالك| أسماء رنانة
بيان عاجل من وزارة الدفاع الأفغانية ردا على القصف المتبادل مع باكستان
عصر "الري 2.0".. سويلم يطلق شارة البدء لتطوير 637 منشأً مائياً بمختلف المحافظات
حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد تصل إلى إسرائيل
تسببوا في غلق مستشفى الولادة.. إزالة الإشغالات والباعة الجائلين بشارع الجلاء
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 27 فبراير 2026
الصين تحذر من تزايد الانتشار العسكري الأمريكي بمنطقة آسيا
أخبار العالم

الصين تحذر من تزايد الانتشار العسكري الأمريكي بمنطقة آسيا

الجيش الأمريكي
محمود نوفل

حذرت وزارة الخارجية الصينية من تزايد الانتشار العسكري الأمريكي بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وفي بيان مقتضب لها؛ شددت الخارجية الصينية على أن ذلك التواجد سيضر بالسلام والاستقرار الإقليميين.

وفي وقت لاحق؛ نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مصادرها القول بأن الجيش الأمريكي نقل 150 طائرة لأوروبا والشرق الأوسط بعد جولة المحادثات الثانية مع إيران.


وأشارت واشنطن بوست إلى أن بيانات تتبع الرحلات ذكرت أن أكثر من نصف الطائرات الأمريكية التي نشرت هبطت في قواعد بأوروبا.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج، أشارت، في وقت لاحق، إلى أن تصعيد التوترات في الشرق الأوسط لا يخدم مصالح أي طرف، وذلك ردًا على استفسار حول تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة تدرس توجيه ضربة عسكرية محدودة لإيران.

وأوضحت ماو نينج -خلال مؤتمر صحفي يومي- أن الصين تتابع عن كثب التطورات ذات الصلة، وتأمل أن تمارس جميع الأطراف ضبط النفس وأن تحل الخلافات عبر الحوار.

كما أعربت ماو عن أملها في أن "تغتنم" جميع الأطراف فرص السلام في الحرب الروسية الأوكرانية، التي دخلت عامها الخامس، مضيفة :" ندعم أي جهود تُفضي إلى السلام، وفي الأيام الأخيرة، فُتح باب الحوار في الأزمة الأوكرانية، وتحافظ الأطراف المختلفة على زخم الحوار"، واصفةً الحوار والتفاوض بأنهما "السبيل الوحيد لتسوية الأزمة". 

