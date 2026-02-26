المتحدثة باسم الخارجية الصينية: زيارة المستشار الألماني لبكين مثمرة وهادفة

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينج، تعليقا على زيارة المستشار الألماني فريدريش ميرز إلى الصين وتطلعات الصين للعلاقات الثنائية، إن الزيارة مثمرة وهادفة، مما يدل على التزام الجانبين بالحفاظ على علاقة ثنائية مستقرة وبناءة.

وتُعد هذه الزيارة الأولى للمستشار ميرز إلى الصين منذ توليه منصبه، كما أنها أول زيارة لزعيم أجنبي تستضيفه الصين خلال رأس السنة الصينية. وقد التقى الرئيس شي جين بينج أمس بالمستشار ميرز، وأجرى رئيس الوزراء لي تشيانجمحادثات معه، وأصدر الجانبان بيانا صحفيا مشتركا بين جمهورية الصين الشعبية وجمهورية ألمانيا الاتحادية.

وأضافت ماو أن قادة البلدين اتفقا على أن المشهد الدولي الراهن يشهد أعمق تحول منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وأن الصين وألمانيا، بوصفهما ثاني وثالث أكبر اقتصادين في العالم ودولتين مؤثرتين عالميً، يجب عليهما تعزيز التواصل الاستراتيجي، وتوطيد الثقة الاستراتيجية المتبادلة، ودعم التعاون المفتوح، والمساندة القوية للتعددية والتجارة الحرة، وحماية مكانة الأمم المتحدة بحزم، والالتزام بمقاصد ومبادئ ميثاقها، ومواصلة تعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بينهما.

وأكد أن هذا لن يعود بالنفع على الشعبين فحسب، بل سيسهم أيضا في تحقيق السلام والازدهار العالميين .. مشيرًا إلى أن الجانبين اتفقا على مواصلة الاستفادة الكاملة من آليات الحوار المؤسسي، مثل آلية التشاور الحكومية المشتركة بين الصين وألمانيا.

وأوضحت أن الجانبين أقرا بوجود مخاوف لدى كل منهما بشأن بعض القضايا الاقتصادية والتجارية المحددة، وأعربا عن استعدادهما للانخراط في حوار صريح وودود ومنفتح لتعزيز التفاهم المتبادل. وأكدت المتحدثة التزام الجانبين بمعالجة مخاوف بعضهما البعض بشكل مناسب من خلال الحوار، وضمان التنمية المتوازنة والموثوقة والمستدامة للعلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية على المدى الطويل.