مديرة المتحف المصري ببرلين: العمارة عنصر أساسي في إبراز قيمة الحضارة المصرية
تقارير صحفية تكشف عن رغبة محمد صلاح بالبقاء في ليفربول
قلة تقدير.. كواليس الفرصة الأخيرة لتجديد عقد نجم سوبر في الأهلي
بالصور.. المدارس تصدر قرارات فصل لعشرات الطلاب بسبب الغياب
رماها في الترعة وضربها بالشوم.. الأمن يفحص فيديو اعتداء شخص على سيدة بدمنهور
من التوجيهات إلى التنفيذ.. مقترح برلماني لإقرار حزمة متكاملة لدعم وتمكين الشباب اقتصاديًا
خفقان النفس.. كيف تؤثر مشاهد العنف بمسلسلات رمضان على صحتنا النفسية؟
براءة الفنان شادي ألفونس من تهمة حيازة مواد مخدرة
معلومات الوزراء: 2.02 مليار دولار حجم سوق العقود الذكية عالميًا
مدرسة ثانوية ببني سويف تسحب التابلت من الطلاب كثيري الغياب وتحولهم "منازل"
فارقت الدنيا بمنزل أسرة خطيبها .. ما السر الذي كشفته فاطمة فكان سببا فى إنهاء حياتها؟
محافظ بورسعيد يتابع سير العمل في مشروعات الثروة الحيوانية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

المتحدثة باسم الخارجية الصينية: زيارة المستشار الألماني لبكين مثمرة وهادفة

المتحدثة باسم الخارجية الصينية: زيارة المستشار الألماني مثمرة وهادفة
المتحدثة باسم الخارجية الصينية: زيارة المستشار الألماني مثمرة وهادفة
أ ش أ

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينج، تعليقا على زيارة المستشار الألماني فريدريش ميرز إلى الصين وتطلعات الصين للعلاقات الثنائية، إن الزيارة مثمرة وهادفة، مما يدل على التزام الجانبين بالحفاظ على علاقة ثنائية مستقرة وبناءة.

وتُعد هذه الزيارة الأولى للمستشار ميرز إلى الصين منذ توليه منصبه، كما أنها أول زيارة لزعيم أجنبي تستضيفه الصين خلال رأس السنة الصينية. وقد التقى الرئيس شي جين بينج أمس بالمستشار ميرز، وأجرى رئيس الوزراء لي تشيانجمحادثات معه، وأصدر الجانبان بيانا صحفيا مشتركا بين جمهورية الصين الشعبية وجمهورية ألمانيا الاتحادية.

وأضافت ماو أن قادة البلدين اتفقا على أن المشهد الدولي الراهن يشهد أعمق تحول منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وأن الصين وألمانيا، بوصفهما ثاني وثالث أكبر اقتصادين في العالم ودولتين مؤثرتين عالميً، يجب عليهما تعزيز التواصل الاستراتيجي، وتوطيد الثقة الاستراتيجية المتبادلة، ودعم التعاون المفتوح، والمساندة القوية للتعددية والتجارة الحرة، وحماية مكانة الأمم المتحدة بحزم، والالتزام بمقاصد ومبادئ ميثاقها، ومواصلة تعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بينهما.

وأكد أن هذا لن يعود بالنفع على الشعبين فحسب، بل سيسهم أيضا في تحقيق السلام والازدهار العالميين .. مشيرًا إلى أن الجانبين اتفقا على مواصلة الاستفادة الكاملة من آليات الحوار المؤسسي، مثل آلية التشاور الحكومية المشتركة بين الصين وألمانيا.

وأوضحت أن الجانبين أقرا بوجود مخاوف لدى كل منهما بشأن بعض القضايا الاقتصادية والتجارية المحددة، وأعربا عن استعدادهما للانخراط في حوار صريح وودود ومنفتح لتعزيز التفاهم المتبادل. وأكدت المتحدثة التزام الجانبين بمعالجة مخاوف بعضهما البعض بشكل مناسب من خلال الحوار، وضمان التنمية المتوازنة والموثوقة والمستدامة للعلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية على المدى الطويل.

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج زيارة المستشار الألماني فريدريش ميرز تطلعات الصين للعلاقات الثنائية الحفاظ على علاقة ثنائية مستقرة

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

ذهبت للفطار في منزل خطيبها فعادت جثة.. الحكاية الكاملة للغز مقتل عروس بورسعيد

حالة الطقس

أمطار وشبورة مائية تضرب القاهرة والمحافظات اليوم.. والأرصاد تصدر تحذيرا

شوبير

شوبير يصدم الجماهير بشأن عقوبات مباراة الأهلي والجيش الملكي

عيد ميلاد ميدو

شيكابالا وإكرامي وحازم إمام .. نجوم كرة القدم وزوجاتهم في حفل عيد ميلاد ميدو

دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا| الأندية المتأهلة إلى دور الـ 16 للبطولة

المتهمة

خلاف على حضانة طفل.. القبض على سيدة تعدت على سائق توك توك بسلاح أبيض

كيم جو-آي

ابنة زعيم كوريا الشمالية تقود القوات النووية في عمر الـ 13

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر مارس لـ 11.5 مليون مواطن

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

حازم المنوفي: جهاز مستقبل مصر صمام أمان للأسواق وداعم حقيقي للأمن الغذائي

جانب من اللقاء

هيئة الاستثمار وشركة جارديان جلاس يبحثان خطط توسعها في مصر

ضبط سائق يسرق جزء من السولار عهدته

من خلال منظومة التتبع GPS.. ضبط سائق يسرق جزءا من السولار عهدته

بالصور

حملات لضبط التوك توك والدراجات النارية والسرفيس غير الملتزمين بالشرقية

لعزومات رمضان.. طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة

سحور ميدو يجمع حازم إمام وحسام غالي وشيكابالا

بالقفاطين.. إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

