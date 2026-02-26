الخارجية الصينية: نتابع عن كثب التطورات في إيران

أعلنت الخارجية الصينية أنها تتابع عن كثب التطورات في إيران وذلك وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأعلنت وكالة “فارس” عن الجولة الثالثة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن الملف النووي الإيراني في جنيف.

وفي وقت سابق ، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية إن برلين تتوقع أن تغتنم إيران الفرصة للمشاركة بشكل بنّاء في المحادثات النووية التي ستعقد يوم الخميس في جنيف.



من جانبه، قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إن على إيران أن تلتزم في المفاوضات مع الولايات المتحدة بوقف دعم الجماعات المسلحة بالوكالة، كحزب الله في لبنان، والحوثيين في اليمن.