عمان تتوسط في محادثات جنيف بين إيران والولايات المتحدة

أكدت وزارة الخارجية العمانية عقد وزير الخارجية بدر البوسعيدي لقاءً مع نظيره الإيراني علي باقري عراقجي في إطار المحادثات الإيرانية-الأمريكية الجارية في جنيف.

وجاء اللقاء بهدف بحث مقترحات إيران الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي، في خطوة وصفها الدبلوماسيون بأنها تمهيدية للتفاهم على نقاط الخلاف الأساسية قبل العودة إلى طاولة المفاوضات مع الوفد الأمريكي.

عمان ودورها الوسيط

أكد الوزير البوسعيدي حرص سلطنة عمان على دعم الحوار بين الطرفين، موضحًا أن عمان تسعى إلى تسهيل التوصل إلى حلول مقبولة لجميع الأطراف.

ويشير مراقبون إلى أن الدبلوماسية العمانية مستمرة منذ سنوات في لعب دور الوسيط المحايد في القضايا الإقليمية الحساسة، بما في ذلك الملف النووي الإيراني، وذلك انطلاقًا من موقعها الجغرافي واستقرارها السياسي.

تحضيرات للقاء أمريكي

من المنتظر أن يلتقي الوزير البوسعيدي صباح اليوم مع فريق التفاوض الأمريكي، لمتابعة ما تم التوصل إليه مع الجانب الإيراني وإعداد الأرضية لجولة جديدة من المباحثات.

وتأتي هذه التحركات العمانية في وقت حساس، حيث تزداد التحديات أمام المفاوضات النووية، لا سيما فيما يتعلق بمسائل التخصيب وآليات الرقابة الدولية، إضافة إلى الضمانات القانونية المطلوبة لضمان التزام جميع الأطراف.