بشرى: أي فنان يقول «أنا الأعلى أجرًا» هتخانق معاه
الأرصاد: طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار ببعض المناطق
الجيش البولندي يعلن عودة طائراته المقاتلة إلى قواعدها بعد رصد تهديدات روسية
بشرى: محمد رمضان نجم مصر وفاهم السوق والأرقام
الرئيس الإيراني :نحترم الإحتجاج السلمي وما حدث في يناير الماضي محاولة لإسقاط النظام
القوات الروسية تسقط 17 مسيرة أوكرانية خلال الليل
موعد ونظام قرعة دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا
باكستان: مقتل 34 مسلحا خلال عمليات أمنية بإقليمي خيبر بختونخوا وبلوشستان
تحرك عاجل من "الأكاديمية المهنية" لمنح شهادة الصلاحية للمعلمين
هدوء واستقرار في سعر الدولار بمستهل تعاملات اليوم الخميس
أزمة صرف مستحقات القصب.. ركابي يطالب الحكومة بإنقاذ المزارعين قبل تفاقم الموقف
التهام كوني يهز علم الفلك.. رصد أول تمزق كامل لقزم أبيض | إيه الحكاية؟
أخبار العالم

أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت ودمرت 17 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل.

و قالت الوزارة في بيان نقلته وكالة أنباء سبوتنك الروسية، اليوم /الخميس/ - إن سبع منها فوق مقاطعة بريانسك، وأربع فوق مقاطعة تولا، وطائرتان اثنتان فوق مقاطعة كالوغا، وطائرة واحدة فوق كل من مقاطعتي بيلغورود وفورونيج، وأخرى فوق كل من البحر الأسود وبحر آزوف".

وفي السياق نفسه، أعلنت القوات الروسية، أن مجموعة قوات "الجنوب" دمرت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 25 ملجأً وموقعًا محصنًا يضم أفرادًا من القوات الأوكرانية.

وقال كبير ضباط المركز الصحفي للمجموعة، يفغيني تريتياكوف، إن وحدات الأنظمة غير المأهولة دمرت 15 هوائيًا للاتصال والتحكم، وسبعة مجمعات روبوتية أرضية، ونقطتي تحكم بالطائرات المسيّرة، إضافة إلى 25 ملجأً وموقعًا محصنًا يضم أفرادًا من الجانب الأوكراني.

من جهته، أفاد رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "الشمال"، فاسيلي ميجيفيخ، بأن قواته رصدت ودمرت ثلاث محطات اتصالات عبر الأقمار الصناعية من نوع "ستارلينك"، و26 نقطة تحكم بالطائرات المسيّرة، وأربعة هوائيات اتصال، و59 طائرة مسيّرة ثابتة الجناح، فضلاً عن 16 طائرة مسيّرة قتالية ثقيلة من طراز "R18".

وزارة الدفاع الروسية قوات الدفاع الجوي طائرة مسيرة أوكرانية

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

ذهبت للفطار في منزل خطيبها فعادت جثة.. الحكاية الكاملة للغز مقتل عروس بورسعيد

حالة الطقس

أمطار وشبورة مائية تضرب القاهرة والمحافظات اليوم.. والأرصاد تصدر تحذيرا

شوبير

شوبير يصدم الجماهير بشأن عقوبات مباراة الأهلي والجيش الملكي

دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا| الأندية المتأهلة إلى دور الـ 16 للبطولة

عيد ميلاد ميدو

شيكابالا وإكرامي وحازم إمام .. نجوم كرة القدم وزوجاتهم في حفل عيد ميلاد ميدو

المتهمة

خلاف على حضانة طفل.. القبض على سيدة تعدت على سائق توك توك بسلاح أبيض

مسلسل الست موناليزا

مسلسل الست موناليزا الحلقة 9.. مي عمر تربح قضية الأرض

كيم جو-آي

ابنة زعيم كوريا الشمالية تقود القوات النووية في عمر الـ 13

البواسير

أعراض البواسير بمختلف أنواعها.. الاكتشاف المبكر يحمي من الجراحة وهذه علامات الخطر

الأحزان تخيم على الوسط الفني في رمضان.. وفاة والد مي عمر ووالدة ريم مصطفى وشقيق زينة و والدة ريم مصطفى

الحزن يخيم على الوسط الفني في رمضان.. وفاة والد مي عمر ووالدة ريم مصطفى وشقيق زينة خلال أيام

الطفل محمد

بعد 12 يومًا من البحث| العثور على جثمان طفل العلمين على بُعد 100 كم

بالصور

لعزومات رمضان.. طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة

سحور ميدو يجمع حازم إمام وحسام غالي وشيكابالا

بالقفاطين.. إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني

بالقفطان..دينا فؤاد تخطف الأنظار بجمالها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

