القوات الروسية تسقط 17 مسيرة أوكرانية خلال الليل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت ودمرت 17 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل.

و قالت الوزارة في بيان نقلته وكالة أنباء سبوتنك الروسية، اليوم /الخميس/ - إن سبع منها فوق مقاطعة بريانسك، وأربع فوق مقاطعة تولا، وطائرتان اثنتان فوق مقاطعة كالوغا، وطائرة واحدة فوق كل من مقاطعتي بيلغورود وفورونيج، وأخرى فوق كل من البحر الأسود وبحر آزوف".

وفي السياق نفسه، أعلنت القوات الروسية، أن مجموعة قوات "الجنوب" دمرت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 25 ملجأً وموقعًا محصنًا يضم أفرادًا من القوات الأوكرانية.

وقال كبير ضباط المركز الصحفي للمجموعة، يفغيني تريتياكوف، إن وحدات الأنظمة غير المأهولة دمرت 15 هوائيًا للاتصال والتحكم، وسبعة مجمعات روبوتية أرضية، ونقطتي تحكم بالطائرات المسيّرة، إضافة إلى 25 ملجأً وموقعًا محصنًا يضم أفرادًا من الجانب الأوكراني.

من جهته، أفاد رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "الشمال"، فاسيلي ميجيفيخ، بأن قواته رصدت ودمرت ثلاث محطات اتصالات عبر الأقمار الصناعية من نوع "ستارلينك"، و26 نقطة تحكم بالطائرات المسيّرة، وأربعة هوائيات اتصال، و59 طائرة مسيّرة ثابتة الجناح، فضلاً عن 16 طائرة مسيّرة قتالية ثقيلة من طراز "R18".