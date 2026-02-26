قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادا للقاء زد فى الدوري المصري

عبدالله هشام

يستأنف فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة زد في بطولة الدوري المصري.

وكان الأهلي قد حصل على راحه من التدريب أمس بعد مواجهة مميزة مع فريق الشباب بالنادي.

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة ودية مساء الثلاثاء مع فريق الشباب مواليد 2005، في إطار الاستعداد لمباراة زد، التي تجمع الفريقين في الجولة القادمة  بالدوري الممتاز.

واكتفى عدد من اللاعبين بخوض تدريبات استشفائية في الجيم، بعد المشاركة في مباراة سموحة الأثنين ببطولة الدوري، بينما شارك بقية اللاعبين في المباراة الودية أمام فريق الشباب.

استعدادات الأهلي للقاء زد

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداداته لملاقاة “زد إف سي”، في الجولة العشرين من الدوري المصري الممتاز.

وكان الفريق الأحمر قد حقق فوزًا صعبًا على سموحة بهدف دون رد في الجولة الماضية، في المباراة التي أقيمت على استاد برج العرب.

ويسعى الأهلي إلى مواصلة الانتصارات والعودة إلى صدارة جدول الترتيب، خاصة بعد تقدم الزمالك إلى القمة.

ويحتل الأهلي حاليًا المركز الثالث برصيد 36 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الزمالك المتصدر، بينما يأتي زد في المركز السابع برصيد 25 نقطة.

ومن المقرر أن تُقام المباراة مساء السبت المقبل في تمام الساعة 9.30 مساء على استاد القاهرة الدولي، وتُنقل عبر قناة “أون سبورت 1”، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

لعزومات رمضان.. طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة

سحور ميدو يجمع حازم إمام وحسام غالي وشيكابالا

بالقفاطين.. إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني

