انطلاق الجولة الثالثة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة

أعلنت وكالة “فارس” عن الجولة الثالثة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن الملف النووي الإيراني في جنيف.

وفي وقت سابق ، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية إن برلين تتوقع أن تغتنم إيران الفرصة للمشاركة بشكل بنّاء في المحادثات النووية التي ستعقد يوم الخميس في جنيف.



من جانبه، قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إن على إيران أن تلتزم في المفاوضات مع الولايات المتحدة بوقف دعم الجماعات المسلحة بالوكالة، كحزب الله في لبنان، والحوثيين في اليمن.

وأضاف متحدثاً في مؤتمر صحفي مع نظيره البلجيكي ماكسيم بريفو، أن ألمانيا تتحمل "مسؤولية خاصة تجاه أمن إسرائيل".

وقد غادر الوفد الإيراني المفاوض، برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي، طهران متوجهاً إلى جنيف للمشاركة في الجولة الثالثة من المفاوضات النووية، حسبما أفادت وسائل الإعلام الرسمية أمس الأربعاء.

ونشرت الولايات المتحدة قوة بحرية ضخمة بالقرب من السواحل الإيرانية تحسباً لضربات محتملة عليها.

فيما كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح في 19 فبراير بأنه يمنح طهران مهلة تتراوح بين 10 و15 يوماً للتوصل إلى اتفاق.

ومن المقرّر أن تُعقد المحادثات يوم الخميس في جنيف، وفقاً لما صرح به مسؤول أمريكي رفيع المستوى يوم الاثنين الماضي، حيث من المقرر أن يلتقي المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر بالوفد الإيراني لبدء المفاوضات.