الجيش البولندي يعلن عودة طائراته المقاتلة إلى قواعدها بعد رصد تهديدات روسية

أعلنت القيادة العملياتية للقوات المسلحة البولندية عودة الطائرات المقاتلة التابعة للجيش البولندي إلى قواعدها بعد إقلاعها إثر "النشاط الجوي الروسي" وبعد عدم رصد أي انتهاكات للمجال الجوي البولندي.

وفي وقت لاحق ، أعلن الجيش البولندي أن أنظمة الرادار رصدت دخول أجسام غريبة تشبه البالونات للمجال الجوي للبلاد من جهة الحدود مع بيلاروسيا.

وذكرت القوات المسلحة - في بيان ، أورده "راديو بولندا" - أنها لا تزال في حالة تأهب عملياتي على مدار الساعة لحماية المجال الجوي للبلاد وتعمل وفقا للإجراءات المتبعة وتتعاون مع الأجهزة الأمنية للاستجابة السريعة بما في ذلك اعتراض الأجسام واحتجاز الأفراد المشتبه بتورطهم.

وأضافت أن الوضع كان تحت السيطرة الكاملة إذ تم رصد الأجسام ومراقبتها، وأن الحادث لم يشكل خطرا على المواطنين و لم يكن مختلفا عن حوادث الأجسام الغريبة التي تم رصد دخولها مؤخرا قرب الحدود مع بيلاروسيا.

وكان وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك-كاميش صرح قبل أسبوع أن الحوادث المتكررة التي شملت دخول أجسام شبيهة بالبالونات إلى المجال الجوي البولندي من بيلاروسيا تخدم غرضي التهريب والاستفزاز، ووصفها بأنها جزء من حرب هجينة مستمرة.

وفي الأسابيع الأخيرة، رصدت بولندا ازدياد في حوادث عبور بالونات يشتبه في استخدامها للتهريب من بيلاروسيا، وسبق أن رصدت الرادارات العسكرية توغلات مماثلة ليلة الثامن والتاسع من فبراير الجاري.