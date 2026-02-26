قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بشرى: أي فنان يقول «أنا الأعلى أجرًا» هتخانق معاه
الأرصاد: طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار ببعض المناطق
الجيش البولندي يعلن عودة طائراته المقاتلة إلى قواعدها بعد رصد تهديدات روسية
بشرى: محمد رمضان نجم مصر وفاهم السوق والأرقام
الرئيس الإيراني :نحترم الإحتجاج السلمي وما حدث في يناير الماضي محاولة لإسقاط النظام
القوات الروسية تسقط 17 مسيرة أوكرانية خلال الليل
موعد ونظام قرعة دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا
باكستان: مقتل 34 مسلحا خلال عمليات أمنية بإقليمي خيبر بختونخوا وبلوشستان
تحرك عاجل من "الأكاديمية المهنية" لمنح شهادة الصلاحية للمعلمين
هدوء واستقرار في سعر الدولار بمستهل تعاملات اليوم الخميس
أزمة صرف مستحقات القصب.. ركابي يطالب الحكومة بإنقاذ المزارعين قبل تفاقم الموقف
التهام كوني يهز علم الفلك.. رصد أول تمزق كامل لقزم أبيض | إيه الحكاية؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الجيش البولندي يعلن عودة طائراته المقاتلة إلى قواعدها بعد رصد تهديدات روسية

الجيش البولندي
الجيش البولندي

أعلنت القيادة العملياتية للقوات المسلحة البولندية عودة الطائرات المقاتلة التابعة للجيش البولندي إلى قواعدها بعد إقلاعها إثر "النشاط الجوي الروسي" وبعد عدم رصد أي انتهاكات للمجال الجوي البولندي.

وفي وقت لاحق ،  أعلن الجيش البولندي أن أنظمة الرادار رصدت دخول أجسام غريبة تشبه البالونات للمجال الجوي للبلاد من جهة الحدود مع بيلاروسيا.

وذكرت القوات المسلحة - في بيان ، أورده "راديو بولندا" - أنها لا تزال في حالة تأهب عملياتي على مدار الساعة لحماية المجال الجوي للبلاد وتعمل وفقا للإجراءات المتبعة وتتعاون مع الأجهزة الأمنية للاستجابة السريعة بما في ذلك اعتراض الأجسام واحتجاز الأفراد المشتبه بتورطهم.

وأضافت أن الوضع كان تحت السيطرة الكاملة إذ تم رصد الأجسام ومراقبتها، وأن الحادث لم يشكل خطرا على المواطنين و لم يكن مختلفا عن حوادث الأجسام الغريبة التي تم رصد دخولها مؤخرا قرب الحدود مع بيلاروسيا.

وكان وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك-كاميش صرح قبل أسبوع أن الحوادث المتكررة التي شملت دخول أجسام شبيهة بالبالونات إلى المجال الجوي البولندي من بيلاروسيا تخدم غرضي التهريب والاستفزاز، ووصفها بأنها جزء من حرب هجينة مستمرة.

وفي الأسابيع الأخيرة، رصدت بولندا ازدياد في حوادث عبور بالونات يشتبه في استخدامها للتهريب من بيلاروسيا، وسبق أن رصدت الرادارات العسكرية توغلات مماثلة ليلة الثامن والتاسع من فبراير الجاري.

بولندا الجيش البولندي روسيا بيلاروسيا المجال الجوي البولندي

