وزير الدفاع للرئيس: ذكرى انتصار العاشر من رمضان ستظل رمزا للقيم الخالدة للأمة المصرية

القوات المسلحة
القوات المسلحة
محمد إبراهيم

بعث الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ، بمناسبـة الإحتفال بذكرى العاشر من رمضان 1447 هـ.

وجاء في البرقية: "الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة يسعدنى أن أبعث إلى سيادتكم بأسمى آيات التهانى بمناسبة الإحتفال بذكرى انتصار العاشر من رمضان المجيد الذى سيظل رمزاً للقيم الخالدة لأمتنا المصرية وإمتلاكها لأسباب القوة والقدرة لإعلاء إرادة الوطن والعبور به إلى آفاق المستقبل".

ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه المناسبة الوطنية الخالدة يؤكدون قوة عزيمتهم وإيمانهم بقدسية المهام والمسئوليات المكلفين بها ، متمسكين بروح إنتصار العاشر من رمضان / السادس من أكتوبر، محافظين على يمين الولاء لمصر وشعبها ، ماضين خلف قيادتكم الوطنية الطموحة وإرادتكم الحرة لتحقيق غايتكم المنشودة نحو مستقبل واعد يليق بالوطن وأبنائه المخلصين.

داعياً الله العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة المجيدة على سيادتكم والشعب المصرى العظيم بكل الخير واليمن والبركات، وكل عام وسيادتكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كما بعث الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.

وقد أصدر الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا رجال القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بالإضافة إلى العاملين المدنيين بالقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى إنتصار العاشر من رمضان.

كما أصدر الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا رجال القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بالإضافة إلى العاملين المدنيين بالقوات المسلحة بهذه المناسبة.

القوات المسلحة العاشر من رمضان الفريق أشرف سالم زاهر وزير الدفاع

