القمة الإفريقية تشيد بقيادة الرئيس السيسي في ملفات تحقيق الأمن والاستقرار
تغليظ عقوبة التهرب.. أعضاء النواب: نؤيد تعديلات قانون الخدمة العسكرية
المفوضية الأوروبية: سنشارك في اجتماع مجلس السلام بواشنطن بصفة مراقب
المحكمة العليا: عدم دستورية انفراد رئيس هيئة الدواء بتعديل جداول المخدرات
تكريم أبو الغيط في الاحتفال باليوم العربي للاستدامة 2026
وزير الخارجية: مهتمون بتعزيز حضور الشركات المصرية في السوق الكينية
حزمة حماية بـ40 مليار جنيه لدعم 15 مليون أسرة | ومحلل: توسيع مظلة الدعم لهذه الفئات
وزارة الأوقاف تصدر ضوابط جديدة للاعتكاف بالمساجد خلال رمضان 2026| تعرف عليها
التضامن: بناء نموذج تعليم يابانيي في الحضانات من سن يوم إلى 4 سنوات
حصاد مشاركة مصر في القمة الأفريقية| القاهرة تستضيف لقاء تنسيقيا منصف العام
اتفاق مصري - ياباني مع الصحة العالمية لإطلاق مشروع للخدمات الطبية الطارئة
محمد معيط: متفائل بمستقبل الاقتصاد المصري والإيرادات تفوقت على المصروفات منذ 2018
أخبار العالم

بولندا تعلن رصد أجسام غريبة داخل مجالها الجوي

بولندا
بولندا
أ ش أ

 أعلن الجيش البولندي اليوم الاثنين أن أنظمة الرادار رصدت دخول أجسام غريبة تشبه البالونات للمجال الجوي للبلاد من جهة الحدود مع بيلاروسيا.

وذكرت القوات المسلحة - في بيان ، أورده "راديو بولندا" - أنها لا تزال في حالة تأهب عملياتي على مدار الساعة لحماية المجال الجوي للبلاد وتعمل وفقا للإجراءات المتبعة وتتعاون مع الأجهزة الأمنية للاستجابة السريعة بما في ذلك اعتراض الأجسام واحتجاز الأفراد المشتبه بتورطهم.

وأضافت أن الوضع كان تحت السيطرة الكاملة إذ تم رصد الأجسام ومراقبتها، وأن الحادث لم يشكل خطرا على المواطنين و لم يكن مختلفا عن حوادث الأجسام الغريبة التي تم رصد دخولها مؤخرا قرب الحدود مع بيلاروسيا.

وكان وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك-كاميش صرح قبل أسبوع أن الحوادث المتكررة التي شملت دخول أجسام شبيهة بالبالونات إلى المجال الجوي البولندي من بيلاروسيا تخدم غرضي التهريب والاستفزاز، ووصفها بأنها جزء من حرب هجينة مستمرة.

وفي الأسابيع الأخيرة، رصدت بولندا ازدياد في حوادث عبور بالونات يشتبه في استخدامها للتهريب من بيلاروسيا، وسبق أن رصدت الرادارات العسكرية توغلات مماثلة ليلة الثامن والتاسع من فبراير الجاري.

آ

بولندا أجسام غريبة البالونات مجال الجوي

بالصور

يقلل من الشعور بالعطش.. تعرف على فوائد السوبيا

طرق تحضير عصائر رمضانية

انهيار ريم مصطفى في جنازة والدتها .. صور

عصبية مفرطة.. أعراض خفية تدل على الحرمان من النوم

