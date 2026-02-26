بشاشات مذهلة وأسعار منافسة .. شاومي تغزو الأسواق بجهاز Xiaomi Pad 8

ظهرت تفاصيل جديدة حول جهاز Xiaomi Pad 8 قبل إطلاقه في الهند، مؤكدةً أن الجهاز اللوحي سيصدر بنسختين. ووفقًا للمسرّب يوغيش برار، ستوفر Xiaomi الجهاز بشاشة قياسية بالإضافة إلى خيار شاشة Nano Texture عند إطلاقه في 28 فبراير بالتزامن مع سلسلة Xiaomi 17.

من المتوقع أن يكون طراز "نانو تيكستشر" مماثلاً للطراز المُباع في الصين، والذي يستخدم طبقة نانوية مضادة للوهج مع طلاء مضاد للانعكاس لتقليل الانعكاسات بنحو 70%. وقد سوّقت شركة شاومي هذا الإصدار تحت اسم "سوفت لايت" في السوق المحلية.

جهاز شاومي باد 8

مواصفات جهاز شاومي باد 8



تم الكشف عن المواصفات الرئيسية للجهاز عبر صفحة أمازون الترويجية. سيعمل الجهاز اللوحي بمعالج كوالكوم سنابدراجون 8s من الجيل الرابع، ويُزعم أنه سيحقق أكثر من مليوني نقطة في اختبارات AnTuTu. كما تُروج شاومي لعمر البطارية الطويل، مشيرةً إلى أن الجهاز سيحتوي على بطارية بسعة 9000 مللي أمبير تدوم حتى يومين بشحنة واحدة. ويؤكد الإعلان أيضًا دعم الجهاز لملحقات مثل قلم شاومي فوكس برو ولوحة مفاتيح شاومي فوكس.

حددت شركة شاومي موعداً لإطلاق منتجاتها في الهند يوم 28 فبراير 2026، الساعة 6:30 مساءً بتوقيت الهند. ومن المتوقع الكشف عن الأسعار وخيارات التخزين ومواعيد التوفر خلال هذا الإعلان.

من المتوقع أن يتميز جهاز Xiaomi Pad 8 بشاشة مقاس 11.2 بوصة بدقة 3.2K ومعدل تحديث 144 هرتز. توفر الشاشة كثافة بكسل تبلغ 345 بكسل لكل بوصة، يعمل الجهاز اللوحي بنظام HyperOS 3 المبني على Android 16، ويتضمن نظام صوت رباعي السماعات بتقنية Dolby Atmos.

تشمل خيارات الاتصال واي فاي 7، وبلوتوث 5.4، ومنفذ USB من النوع C، بالإضافة إلى مستشعر بصمة مثبت على الجانب للتحقق من الهوية. يبلغ سمك الجهاز 5.75 ملم ووزنه 485 جرامًا.

يدعم الجهاز الشحن السريع بقدرة 45 واط، مما يجعله جهازًا لوحيًا نحيفًا عالي الأداء مصممًا خصيصًا للإنتاجية، ومشاهدة الوسائط، والألعاب.