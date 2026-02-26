قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد: أجواء باردة خلال 6 أيام مقبلة.. وانخفاض الحرارة يصل إلى 4 درجات
بدون أدوية.. علاج مكثف للاكتئاب يحقق تحسنًا ملحوظًا خلال 5 أيام | تفاصيل
انطلاق الجولة الثالثة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة
استفزاز أمريكي عدواني.. أول تعليق من روسيا على حادث القارب قبالة سواحل كوبا
بشرى: أي فنان يقول «أنا الأعلى أجرًا» هتخانق معاه
الأرصاد: طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار ببعض المناطق
الجيش البولندي يعلن عودة طائراته المقاتلة إلى قواعدها بعد رصد تهديدات روسية
بشرى: محمد رمضان نجم مصر وفاهم السوق والأرقام
الرئيس الإيراني :نحترم الإحتجاج السلمي وما حدث في يناير الماضي محاولة لإسقاط النظام
القوات الروسية تسقط 17 مسيرة أوكرانية خلال الليل
موعد ونظام قرعة دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا
باكستان: مقتل 34 مسلحا خلال عمليات أمنية بإقليمي خيبر بختونخوا وبلوشستان
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
بشاشات مذهلة وأسعار منافسة .. شاومي تغزو الأسواق بجهاز Xiaomi Pad 8

جهاز Xiaomi Pad 8
جهاز Xiaomi Pad 8
لمياء الياسين

ظهرت تفاصيل جديدة حول جهاز Xiaomi Pad 8 قبل إطلاقه في الهند، مؤكدةً أن الجهاز اللوحي سيصدر بنسختين. ووفقًا للمسرّب يوغيش برار، ستوفر Xiaomi الجهاز بشاشة قياسية بالإضافة إلى خيار شاشة Nano Texture عند إطلاقه في 28 فبراير بالتزامن مع سلسلة Xiaomi 17.

من المتوقع أن يكون طراز "نانو تيكستشر" مماثلاً للطراز المُباع في الصين، والذي يستخدم طبقة نانوية مضادة للوهج مع طلاء مضاد للانعكاس لتقليل الانعكاسات بنحو 70%. وقد سوّقت شركة شاومي هذا الإصدار تحت اسم "سوفت لايت" في السوق المحلية.

جهاز شاومي باد 8

مواصفات جهاز شاومي باد 8
 

تم الكشف عن المواصفات الرئيسية للجهاز عبر صفحة أمازون الترويجية. سيعمل الجهاز اللوحي بمعالج كوالكوم سنابدراجون 8s من الجيل الرابع، ويُزعم أنه سيحقق أكثر من مليوني نقطة في اختبارات AnTuTu. كما تُروج شاومي لعمر البطارية الطويل، مشيرةً إلى أن الجهاز سيحتوي على بطارية بسعة 9000 مللي أمبير تدوم حتى يومين بشحنة واحدة. ويؤكد الإعلان أيضًا دعم الجهاز لملحقات مثل قلم شاومي فوكس برو ولوحة مفاتيح شاومي فوكس.

حددت شركة شاومي موعداً لإطلاق منتجاتها في الهند يوم 28 فبراير 2026، الساعة 6:30 مساءً بتوقيت الهند. ومن المتوقع الكشف عن الأسعار وخيارات التخزين ومواعيد التوفر خلال هذا الإعلان.

من المتوقع أن يتميز جهاز Xiaomi Pad 8 بشاشة مقاس 11.2 بوصة بدقة 3.2K ومعدل تحديث 144 هرتز. توفر الشاشة كثافة بكسل تبلغ 345 بكسل لكل بوصة،  يعمل الجهاز اللوحي بنظام HyperOS 3 المبني على Android 16، ويتضمن نظام صوت رباعي السماعات بتقنية Dolby Atmos.

تشمل خيارات الاتصال واي فاي 7، وبلوتوث 5.4، ومنفذ USB من النوع C، بالإضافة إلى مستشعر بصمة مثبت على الجانب للتحقق من الهوية. يبلغ سمك الجهاز 5.75 ملم ووزنه 485 جرامًا.

 يدعم الجهاز الشحن السريع بقدرة 45 واط، مما يجعله جهازًا لوحيًا نحيفًا عالي الأداء مصممًا خصيصًا للإنتاجية، ومشاهدة الوسائط، والألعاب.

جهاز Xiaomi Pad 8 سلسلة Xiaomi 17 شركة شاومي Android 16 بلوتوث 54 الشحن السريع

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

ذهبت للفطار في منزل خطيبها فعادت جثة.. الحكاية الكاملة للغز مقتل عروس بورسعيد

حالة الطقس

أمطار وشبورة مائية تضرب القاهرة والمحافظات اليوم.. والأرصاد تصدر تحذيرا

شوبير

شوبير يصدم الجماهير بشأن عقوبات مباراة الأهلي والجيش الملكي

عيد ميلاد ميدو

شيكابالا وإكرامي وحازم إمام .. نجوم كرة القدم وزوجاتهم في حفل عيد ميلاد ميدو

دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا| الأندية المتأهلة إلى دور الـ 16 للبطولة

المتهمة

خلاف على حضانة طفل.. القبض على سيدة تعدت على سائق توك توك بسلاح أبيض

مسلسل الست موناليزا

مسلسل الست موناليزا الحلقة 9.. مي عمر تربح قضية الأرض

كيم جو-آي

ابنة زعيم كوريا الشمالية تقود القوات النووية في عمر الـ 13

أسما إبراهيم

أسما إبراهيم تبرز جمالها بإطلالة كلاسيك.. شاهد

تنظيم النوم

إزاي تنظم نومك في رمضان.. استشاري يجيب

فول بالجبنة والسلطة

هنتسحر ايه النهاردة؟.. عجة الطعمية وفول بالجبنة والسلطة

لعزومات رمضان.. طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة

طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة فى الفرن
طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة فى الفرن
طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة فى الفرن

سحور ميدو يجمع حازم إمام وحسام غالي وشيكابالا

سحور ميدو
سحور ميدو
سحور ميدو

بالقفاطين.. إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني

إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني
إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني
إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني

بالقفطان..دينا فؤاد تخطف الأنظار بجمالها

بالقفطان..دينا فؤاد تخطف الأنظار بجمالها
بالقفطان..دينا فؤاد تخطف الانظار بجمالها
بالقفطان..دينا فؤاد تخطف الانظار بجمالها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

