قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كتب بدون تفويض.. القبض على صاحب مكتبة بالدقي
أبرزها منح اجتماعية في الأعياد والمناسبات.. مزايا للعمالة غير المنتظمة في القانون
بحجة توظيف الأموال.. سقوط شبكة مراهنات وعُملات مشفرة غير مشروعة في قبضة الأمن
انتخابات المهندسين.. 10 معلومات هامة عن مواعيد وشروط ومقار التصويت
ننشر أول صورة للمتهمين في قضية السبّاح يوسف محمد من داخل قفص الاتهام
قرار جديد بشأن المتهم بقتل الطفلة قمر بعد انتهاك جسدها في المنيب
منتخب مصر يُواجه مالي بافتتاح مبارياته في النافذة الثانية لتصفيات كأس العالم للسلة
صندوق النقد الدولي يوافق على صرف 2.3 مليار دولار لمصر.. ونواب: يدعم قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الضغوط الخارجية
مديرة المتحف المصري ببرلين: العمارة عنصر أساسي في إبراز قيمة الحضارة المصرية
تقارير صحفية تكشف عن رغبة محمد صلاح بالبقاء في ليفربول
قلة تقدير.. كواليس الفرصة الأخيرة لتجديد عقد نجم سوبر في الأهلي
بالصور.. المدارس تصدر قرارات فصل لعشرات الطلاب بسبب الغياب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مواقيت الصلاة.. مواعيد صلوات اليوم الثامن من رمضان

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
شيماء جمال

مواقيت الصلاة .. يبحث الكثير عن مواعيد صلوات اليوم سواء لأداء الصلوات على وقتها أو لمعرفة موعد أذان المغرب للإفطار، لذلك سوف نوضح لكم مواعيد صلوات اليوم فى عدد من المحافظات.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

صلاة الفجْر    ٤:٥٨ ص
الشروق    ٦:٢٤ ص
صلاة الظُّهْر    ١٢:٠٨ م
صلاة العَصر    ٣:٢٤ م
صلاة المَغرب    ٥:٥٢ م
صلاة العِشاء    ٧:٠٩ م

مواقيت الصلاة فى الجيزة

صلاة الفجْر    ٤:٥٩ ص
الشروق    ٦:٢٦ ص
صلاة الظُّهْر    ١٢:٠٩ م
صلاة العَصر    ٣:٢٥ م
صلاة المَغرب    ٥:٥٣ م
صلاة العِشاء    ٧:١١ م

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

صلاة الفجْر    ٥:٠٣ ص
الشروق    ٦:٣١ ص
صلاة الظُّهْر    ١٢:١٣ م
صلاة العَصر    ٣:٢٩ م
صلاة المَغرب    ٥:٥٦ م
صلاة العِشاء    ٧:١٥ م

مواقيت الصلاة فى السويس

صلاة الفجْر    ٤:٥٣ ص
الشروق    ٦:١٩ ص
صلاة الظُّهْر    ١٢:٠٣ م
صلاة العَصر    ٣:١٩ م
صلاة المَغرب    ٥:٤٧ م
صلاة العِشاء    ٧:٠٤ م
 

القراءة من المصحف في الفريضة والنفل

أكد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن مذهب الشافعية يجيز القراءة من المصحف في صلاة الفرض والنفل، مستشهدًا بما ورد عن عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها، إذ كان مولاها يؤمّها وهو يقرأ من المصحف.

وقال علي جمعة خلال برنامجه «اعرف دينك» على قناة صدى البلد، أكد أن هذا الأمر له أصل قديم، مشددًا على أن العبرة في الصلاة بحضور القلب والتدبر، وأن أعظم ما أُكرم به الإنسان هو نعمة الإسلام وحسن الخلق.

وشدد على أهمية التدبر والخشوع عند تلاوة القرآن، مؤكدًا أن الإسلام هو أعظم النعم، وعلى المسلم أن يتحلى بحسن الخلق والتواضع في تعامله مع الناس.

مواقيت الصلاة فى القاهرة مواقيت الصلاة مواقيت الصلاة فى الإسكندرية مواقيت الصلاة فى السويس السويس مواقيت الصلاة السويس موعد الصلاه المغرب اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

ذهبت للفطار في منزل خطيبها فعادت جثة.. الحكاية الكاملة للغز مقتل عروس بورسعيد

حالة الطقس

أمطار وشبورة مائية تضرب القاهرة والمحافظات اليوم.. والأرصاد تصدر تحذيرا

شوبير

شوبير يصدم الجماهير بشأن عقوبات مباراة الأهلي والجيش الملكي

عيد ميلاد ميدو

شيكابالا وإكرامي وحازم إمام .. نجوم كرة القدم وزوجاتهم في حفل عيد ميلاد ميدو

دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا| الأندية المتأهلة إلى دور الـ 16 للبطولة

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر مارس لـ 11.5 مليون مواطن

المتهمة

خلاف على حضانة طفل.. القبض على سيدة تعدت على سائق توك توك بسلاح أبيض

كيم جو-آي

ابنة زعيم كوريا الشمالية تقود القوات النووية في عمر الـ 13

ترشيحاتنا

نعي محافظ جنوب سيناء لحكيم كاترين

محافظ جنوب سيناء ينعى «حكيم كاترين».. مسيرة حافلة في الطب والعلاج الأعشاب

رفع مخلفات

محافظة الجيزة ترفع 2700 طن مخلفات من العمرانية والوراق ضمن حملات مكثفة لرفع كفاءة النظافة

تموين البحيرة

ضبط 3 محطات وقود لبيعها 29 ألف لتر مواد بترولية في السوق السوداء بالبحيرة

بالصور

حملات لضبط التوك توك والدراجات النارية والسرفيس غير الملتزمين بالشرقية

توك توك
توك توك
توك توك

لعزومات رمضان.. طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة

طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة فى الفرن
طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة فى الفرن
طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة فى الفرن

سحور ميدو يجمع حازم إمام وحسام غالي وشيكابالا

سحور ميدو
سحور ميدو
سحور ميدو

بالقفاطين.. إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني

إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني
إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني
إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد