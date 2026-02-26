هل التدخين السلبي يفسد الصيام وموقف دخان المشويات ؟.. أستاذ فقه يوضح

مع حلول شهر رمضان المبارك، تتجدد التساؤلات الفقهية حول المفطرات وما قد يؤثر على صحة الصيام، ومن أبرز هذه التساؤلات حكم استنشاق الأدخنة بشكل غير متعمد أو ما يعرف بـ "التدخين السلبي". وفي هذا السياق، حسم الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، الجدل المثار حول هذه القضية.



وأكد الدكتور أحمد كريمة أن علماء المجامع الفقهية أجمعوا على أن "التدخين المباشر" يُعد من المفطرات بلا أدنى شك؛ موضحًا أن الدخان في هذه الحالة يجري مجرى الماء والشرب عند الإنسان، مما يفسد الصوم ويوجب القضاء.

وانتقد أستاذ الفقه بشدة بعض "المستهترين" الذين لا يعظمون شعائر شهر رمضان ويجاهرون بالتدخين في نهار الشهر الكريم غير مبالين بمشاعر الصائمين.

حكم التدخين السلبي ودخان المشويات

وفيما يتعلق بالاستنشاق غير المتعمد للأدخنة، طمأن الدكتور كريمة الصائمين عبر لقاء تلفزيوني، مؤكدًا على النقاط التالية:

الاستنشاق الإجباري وهي استنشاق دخان السجائر (التدخين السلبي) أو دخان المشويات أثناء الصيام لا يفسد الصوم، وليس على الصائم إثم في ذلك، خاصة إذا كان مجبرًا كما في وسائل المواصلات أو الأماكن المغلقة.

قاعدة الاستطاعة وفيها شدد كريمة على أنه في حال كان الصائم يملك القدرة على الابتعاد عن مكان الدخان، فعليه المغادرة فورًا تفاديًا للشبهات وصيانة لصومه، أما إذا كان الأمر خارجًا عن إرادته فلا حرج عليه.



الدليل من السنة



اختتم الدكتور أحمد كريمة تصريحاته بدعوة المسلمين إلى تعظيم حرمة الشهر الكريم والحرص على البعد عن مواطن الشبهات، مع التأكيد على أن الدين يسر ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، وأن الصيام عبادة تقوم على النية والامتناع العمدي عن الشهوات.



