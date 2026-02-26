صراع تعزيز الصدارة ومنافسات الإفلات من الهبوط.. أرقام هامة مع نهاية الجولة 19 للدوري

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن أرقام هامة مع نهاية مباريات الجولة 19 للدوري.

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"بالأرقام مع نهاية مباريات الجولة 19 للدوري

4 فرق ضمنت المشاركة في دوري تحديد البطل من 7 فرق، وهي الزمالك وبيراميدز والأهلي وسيراميكا ، ويتبقى تحديد 3 فرق أخرى.

8 فرق تأكد تواجدها في دوري تحديد الهابطين من 14 فريق، وهي فرق غزل المحلة والمقاولون العرب والاتحاد السكندري وفاركو وحرس الحدود وطلائع الجيش وكهرباء الاسماعيلية والاسماعيلي ، ويتبقى تحديد 6 فرق أخرى".

وكان قد أشاد الناقد الرياضي خالد طلعت بأرقام نجم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، ناصر منسي، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب خالد طلعت: “بالأرقام .. الأسطورة ناصر منسي بمفرده يتفوق على اجمالي أرقام جميع مهاجمي الأهلي الثلاثة في عدد دقائق أقل !!!”