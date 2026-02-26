قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ننشر أول صورة للمتهمين في قضية السبّاح يوسف محمد من داخل قفص الاتهام
قرار جديد بشأن المتهم بقتل الطفلة قمر بعد انتهاك جسدها في المنيب
منتخب مصر يُواجه مالي بافتتاح مبارياته في النافذة الثانية لتصفيات كأس العالم للسلة
صندوق النقد الدولي يوافق على صرف 2.3 مليار دولار لمصر.. ونواب: يدعم قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الضغوط الخارجية
مديرة المتحف المصري ببرلين: العمارة عنصر أساسي في إبراز قيمة الحضارة المصرية
تقارير صحفية تكشف عن رغبة محمد صلاح بالبقاء في ليفربول
قلة تقدير.. كواليس الفرصة الأخيرة لتجديد عقد نجم سوبر في الأهلي
بالصور.. المدارس تصدر قرارات فصل لعشرات الطلاب بسبب الغياب
رماها في الترعة وضربها بالشوم.. الأمن يفحص فيديو اعتداء شخص على سيدة بدمنهور
من التوجيهات إلى التنفيذ.. مقترح برلماني لإقرار حزمة متكاملة لدعم وتمكين الشباب اقتصاديًا
خفقان النفس.. كيف تؤثر مشاهد العنف بمسلسلات رمضان على صحتنا النفسية؟
براءة الفنان شادي ألفونس من تهمة حيازة مواد مخدرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الإفتاء: قيام الليل ليس عذرا للتقصير في العمل وهذا موقف الصائم تارك الصلاة

دار الإفتاء
دار الإفتاء
عبد الرحمن محمد

 وجهت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" حزمة من النصائح والإرشادات الهامة للصائمين،  وذلك في إطار حملتها التوعوية "معلومات رمضانية يومية"،تركزت حول ضرورة الجمع بين أداء الفرائض الدينية وإتقان العمل الوظيفي، موضحةً الحكم الشرعي فيمن يصوم دون صلاة .

حكم صيام من لا يصلي 
أجابت دار الإفتاء على أحد التساؤلات الشائعة حول مدى صحة صيام من يقصر في أداء الصلاة، حيث أوضحت النقاط التالية:
- سقوط الفريضة: من صام ولم يُصلِّ سقط عنه فرض الصوم ولا يعاقبه الله عليه؛ أي أن صيامه صحيح من الناحية الفقهية ولا يجب عليه قضاؤه.
-  وزر ترك الصلاة: أكدت الدار أن هذا الصائم يلقى جزاءه عند الله عن ترك الصلاة؛ إذ إن عليه وزر ترك هذه الفريضة العظيمة. -كمال الثواب: لا شك أن ثواب الصائم المؤدي لجميع الفرائض والمُلتزم لحدود الله أفضل وأعظم من ثواب غيره؛ للوصول إلى تمام الرضا والرحمة من الله.
التوازن بين قيام الليل وإتقان العمل.

هل السهر وقيام الليل عذر للتقصير في العمل؟
وعلى صعيد آخر، شددت دار الإفتاء على مبدأ "فقه الأولويات" في رمضان، داعية المسلمين إلى ضرورة الموازنة الدقيقة بين العبادة والعمل، وذلك من خلال:
 عدم الإسراف في السهر وطالبت الدار بعدم الإفراط في قيام الليل إذا كان ذلك سيؤدي إلى ذهاب الموظف إلى عمله صباحًا وهو مجهد.
حماية مصالح الناس وحذرت من أن الإجهاد الناتج عن السهر قد يمنع المسلم من أداء عمله على الوجه الأكمل، مما يتسبب في ضياع مصالح الناس، وهو أمر يتنافى مع مقاصد الشريعة.
واختتمت الإفتاء نصيحتها بالتأكيد على أن المسلم يجب أن يؤدي جميع الفرائض التي فرضها الله عليه؛ حتى تكون صلته بالله أوثق ويصل إلى الغاية الروحية من الشهر الكريم، معتبرة أن إتقان العمل هو جزء لا يتجزأ من العبادة في رمضان.

 

دار الإفتاء صيام مَن لا يصلي إتقان العمل فتاوى الصيام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

ذهبت للفطار في منزل خطيبها فعادت جثة.. الحكاية الكاملة للغز مقتل عروس بورسعيد

حالة الطقس

أمطار وشبورة مائية تضرب القاهرة والمحافظات اليوم.. والأرصاد تصدر تحذيرا

شوبير

شوبير يصدم الجماهير بشأن عقوبات مباراة الأهلي والجيش الملكي

عيد ميلاد ميدو

شيكابالا وإكرامي وحازم إمام .. نجوم كرة القدم وزوجاتهم في حفل عيد ميلاد ميدو

دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا| الأندية المتأهلة إلى دور الـ 16 للبطولة

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر مارس لـ 11.5 مليون مواطن

المتهمة

خلاف على حضانة طفل.. القبض على سيدة تعدت على سائق توك توك بسلاح أبيض

كيم جو-آي

ابنة زعيم كوريا الشمالية تقود القوات النووية في عمر الـ 13

ترشيحاتنا

أسما إبراهيم

أسما إبراهيم تبرز جمالها بإطلالة كلاسيك.. شاهد

تنظيم النوم

إزاي تنظم نومك في رمضان.. استشاري يجيب

فول بالجبنة والسلطة

هنتسحر ايه النهاردة؟.. عجة الطعمية وفول بالجبنة والسلطة

بالصور

حملات لضبط التوك توك والدراجات النارية والسرفيس غير الملتزمين بالشرقية

توك توك
توك توك
توك توك

لعزومات رمضان.. طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة

طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة فى الفرن
طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة فى الفرن
طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة فى الفرن

سحور ميدو يجمع حازم إمام وحسام غالي وشيكابالا

سحور ميدو
سحور ميدو
سحور ميدو

بالقفاطين.. إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني

إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني
إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني
إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد