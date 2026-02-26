قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مديرة المتحف المصري ببرلين: العمارة عنصر أساسي في إبراز قيمة الحضارة المصرية
تقارير صحفية تكشف عن رغبة محمد صلاح بالبقاء في ليفربول
قلة تقدير.. كواليس الفرصة الأخيرة لتجديد عقد نجم سوبر في الأهلي
بالصور.. المدارس تصدر قرارات فصل لعشرات الطلاب بسبب الغياب
رماها في الترعة وضربها بالشوم.. الأمن يفحص فيديو اعتداء شخص على سيدة بدمنهور
من التوجيهات إلى التنفيذ.. مقترح برلماني لإقرار حزمة متكاملة لدعم وتمكين الشباب اقتصاديًا
خفقان النفس.. كيف تؤثر مشاهد العنف بمسلسلات رمضان على صحتنا النفسية؟
براءة الفنان شادي ألفونس من تهمة حيازة مواد مخدرة
معلومات الوزراء: 2.02 مليار دولار حجم سوق العقود الذكية عالميًا
مدرسة ثانوية ببني سويف تسحب التابلت من الطلاب كثيري الغياب وتحولهم "منازل"
فارقت الدنيا بمنزل أسرة خطيبها .. ما السر الذي كشفته فاطمة فكان سببا فى إنهاء حياتها؟
محافظ بورسعيد يتابع سير العمل في مشروعات الثروة الحيوانية
ديني

موعد أذان المغرب اليوم ومواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات

موعد أذان المغرب اليوم
موعد أذان المغرب اليوم
عبد الرحمن محمد

موعد أذان المغرب اليوم.. يتصدر موعد أذان المغرب اليوم محركات البحث بشكل مكثف مع دخولنا في أجواء اليوم الثامن من شهر رمضان المبارك لعام 2026. 

ويبحث الملايين من المواطنين في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية عن التوقيت الدقيق لرفع أذان المغرب، وذلك لترتيب مائدة الإفطار وجمع العائلة في هذا الوقت المبارك الذي ينتظره الصائمون بشوق بعد ساعات من الصيام والعبادة.

 موعد أذان المغرب اليوم في القاهرة والمحافظات
أعلنت الهيئة العامة للمساحة المصرية عبر موقعها الرسمي عن موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء، الموافق 25 فبراير 2026 (والذي يوافق ليلة الثامن من رمضان)، حيث يشير الجدول الزمني إلى أن أذان المغرب سيُرفع في تمام الساعة 5:52 مساءً بتوقيت القاهرة.

 ويأتي هذا التوقيت ليعلن نهاية يوم صيام حافل بالروحانيات، ويبدأ معه المسلمون في تناول وجبة الإفطار وبدء الاستعداد لصلاة التراويح.
ويختلف موعد أذان المغرب اليوم من محافظة إلى أخرى بفارق دقائق بسيطة بناءً على الموقع الجغرافي وخطوط الطول والعرض، حيث يسبق أذان المغرب في مدن القناة وشرق البلاد المحافظات الساحلية والغربية، وهو ما يستدعي من المواطنين ضرورة تحري الدقة وفقاً لمواقعهم المحلية.


 موعد أذان المغرب اليوم
لا تقتصر أهمية البحث على الإفطار فحسب، بل تمتد لتشمل كافة الفروض، حيث يمثل الأذان شعيرة إسلامية عظيمة تعلن دخول وقت الصلاة وتدعو المصلين لعمارة بيوت الله.

 وفيما يلي تفاصيل مواقيت الصلاة لليوم في أبرز المدن المصرية:
 موعد أذان المغرب اليوم في محافظة القاهرة
في العاصمة القاهرة، يبدأ اليوم بصلاة الفجر في تمام الساعة 4:58 صباحاً، يليه الظهر في الساعة 12:08 مساءً، ثم العصر في الساعة 3:24 مساءً، وصولاً إلى موعد أذان المغرب اليوم في الساعة 5:52 مساءً، وتختتم الفروض بصلاة العشاء في الساعة 7:09 مساءً.
محافظة الإسكندرية و موعد أذان المغرب اليوم
أما في عروس البحر المتوسط، فيتأخر الوقت قليلاً، حيث يرفع أذان الفجر في الساعة 5:03 صباحاً، والظهر في الساعة 12:13 مساءً، والعصر في الساعة 3:29 مساءً، بينما يحين موعد أذان المغرب اليوم في تمام الساعة 5:56 مساءً، والعشاء في الساعة 7:14 مساءً.
مدينة أسوان و موعد أذان المغرب اليوم
وفي أقصى الجنوب بمدينة أسوان، يؤذن للفجر في الساعة 4:51 صباحاً، والظهر في الساعة 12:01 مساءً، والعصر في الساعة 3:21 مساءً، بينما يكون موعد أذان المغرب اليوم في تمام الساعة 5:50 مساءً، والعشاء في الساعة 7:03 مساءً.
مدينة الإسماعيلية و موعد أذان المغرب اليوم
وبالنسبة لمدينة الإسماعيلية، يحين موعد أذان الفجر في الساعة 4:54 صباحاً، والظهر في الساعة 12:04 مساءً، والعصر في الساعة 3:20 مساءً، ويأتي موعد أذان المغرب اليوم في تمام الساعة 5:47 مساءً، والعشاء في الساعة 7:05 مساءً.
 موعد أذان المغرب اليوم الخميس وعدد ساعات الصيام 
بالنظر إلى بيانات الإمساكية الصادرة عن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فإن عدد ساعات الصيام ليوم الخميس الموافق 26-2-2026 ستصل إلى 13 ساعة و14 دقيقة.

 وتبدأ هذه الساعات من لحظة الإمساك قبل أذان الفجر وحتى يحين موعد أذان المغرب اليوم في تمام الساعة 5:52 مساءً. وتعتبر هذه المدة متوسطة ومناسبة للصائمين في ظل الأجواء الربيعية التي تشهدها البلاد حالياً، مما يسهل على المصلين أداء عباداتهم وأعمالهم اليومية بكل حيوية ونشاط.
ويؤكد علماء الدين أن الأذان فرض كفاية، وله أهمية كبرى في التذكير بذكر الله وإظهار الشعائر، خاصة في شهر رمضان الذي تفتح فيه أبواب الجنان وتتضاعف فيه الأجور، مما يجعل انتظار موعد أذان المغرب اليوم لحظة روحانية لا تضاهى.
 

موعد أذان المغرب اليوم مواقيت الصلاة عدد ساعات الصيام

