قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ننشر أول صورة للمتهمين في قضية السبّاح يوسف محمد من داخل قفص الاتهام
قرار جديد بشأن المتهم بقتل الطفلة قمر بعد انتهاك جسدها في المنيب
منتخب مصر يُواجه مالي بافتتاح مبارياته في النافذة الثانية لتصفيات كأس العالم للسلة
صندوق النقد الدولي يوافق على صرف 2.3 مليار دولار لمصر.. ونواب: يدعم قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الضغوط الخارجية
مديرة المتحف المصري ببرلين: العمارة عنصر أساسي في إبراز قيمة الحضارة المصرية
تقارير صحفية تكشف عن رغبة محمد صلاح بالبقاء في ليفربول
قلة تقدير.. كواليس الفرصة الأخيرة لتجديد عقد نجم سوبر في الأهلي
بالصور.. المدارس تصدر قرارات فصل لعشرات الطلاب بسبب الغياب
رماها في الترعة وضربها بالشوم.. الأمن يفحص فيديو اعتداء شخص على سيدة بدمنهور
من التوجيهات إلى التنفيذ.. مقترح برلماني لإقرار حزمة متكاملة لدعم وتمكين الشباب اقتصاديًا
خفقان النفس.. كيف تؤثر مشاهد العنف بمسلسلات رمضان على صحتنا النفسية؟
براءة الفنان شادي ألفونس من تهمة حيازة مواد مخدرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

بدون أدوية.. علاج مكثف للاكتئاب يحقق تحسنًا ملحوظًا خلال 5 أيام | تفاصيل

بدون أدوية.. علاج مكثف للاكتئاب يحقق تحسنًا ملحوظًا خلال خمسة أيام| تفاصيل
بدون أدوية.. علاج مكثف للاكتئاب يحقق تحسنًا ملحوظًا خلال خمسة أيام| تفاصيل
ولاء خنيزي

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في مركز UCLA الصحي أن نسخة مكثفة من علاج التحفيز المغناطيسي عبر الجمجمة (TMS) قد تسهم في تخفيف أعراض الاكتئاب خلال فترة قصيرة لا تتجاوز خمسة أيام، خاصة لدى المرضى الذين لم يستجيبوا للعلاجات الدوائية التقليدية.

ووفقًا لما نُشر في تقرير بصحيفة ديلي ميل البريطانية، يعتمد هذا العلاج غير الدوائي على إرسال نبضات مغناطيسية منخفضة الشدة إلى مناطق محددة في الدماغ مسؤولة عن تنظيم المزاج، بهدف تعديل نشاط الخلايا العصبية. وكانت أبحاث سابقة قد أظهرت أن العلاج يخفف الأعراض لدى نحو 70% من المرضى، إلا أن البروتوكول المعتاد يتطلب جلسات يوميًا تمتد لستة أسابيع على الأقل، فيما لا يصل إلى التعافي الكامل سوى نحو ربع الحالات.

بروتوكول مسرّع بنتائج مماثلة

وشملت الدراسة 175 شخصًا يعانون من اكتئاب مقاوم للعلاج، حيث تلقى 135 منهم العلاج التقليدي (جلسة واحدة يوميًا، خمسة أيام أسبوعيًا لمدة ستة أسابيع)، بينما خضع الباقون لبرنامج مكثف تضمن خمس جلسات يوميًا على مدار خمسة أيام متتالية.

وأظهرت النتائج تحسنًا في أعراض الاكتئاب لدى المجموعتين وفق المقاييس السريرية المعتمدة، دون وجود فروق إحصائية كبيرة بين الطريقتين. غير أن مجموعة فرعية من المرضى الذين تلقوا العلاج المكثف سجلوا تحسنًا تدريجيًا أصبح أكثر وضوحًا بعد أسبوعين إلى أربعة أسابيع من انتهاء الجلسات، مع انخفاض في درجات الاكتئاب بنسبة بلغت نحو 36%.

دعوة لعدم التسرع في تقييم النتائج

وأشار الباحثون إلى أن بعض المرضى قد لا يلاحظون تحسنًا فوريًا، إلا أن الفائدة قد تظهر لاحقًا، ما يستدعي منح العلاج وقتًا كافيًا قبل الحكم على فعاليته، خصوصًا في حالات الاكتئاب المقاوم.

ويُقدَّر أن نحو 5% من البالغين حول العالم يعانون من الاكتئاب، فيما تظل مضادات الاكتئاب والعلاج النفسي الخيارين الأكثر شيوعًا، رغم أن نسبة كبيرة من المرضى لا تحقق تعافيًا كاملًا.

وكان المعهد الوطني للتميز السريري (NICE) قد اعترف عام 2015 بالتحفيز المغناطيسي عبر الجمجمة كعلاج آمن وفعّال للاكتئاب، نظرًا لآثاره الجانبية المحدودة مقارنة بالعديد من الأدوية.

وقد نُشرت نتائج الدراسة في مجلة Journal of Affective Disorders، ما يعزز الاهتمام بالخيارات العلاجية غير الدوائية لمرضى الاكتئاب المقاوم للعلاج.

الاكتئاب علاج الاكتئاب اعراض الاكتئاب التحفيز المغناطيسي عبر الجمجمة اكتئاب مقاوم للعلاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

ذهبت للفطار في منزل خطيبها فعادت جثة.. الحكاية الكاملة للغز مقتل عروس بورسعيد

حالة الطقس

أمطار وشبورة مائية تضرب القاهرة والمحافظات اليوم.. والأرصاد تصدر تحذيرا

شوبير

شوبير يصدم الجماهير بشأن عقوبات مباراة الأهلي والجيش الملكي

عيد ميلاد ميدو

شيكابالا وإكرامي وحازم إمام .. نجوم كرة القدم وزوجاتهم في حفل عيد ميلاد ميدو

دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا| الأندية المتأهلة إلى دور الـ 16 للبطولة

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر مارس لـ 11.5 مليون مواطن

المتهمة

خلاف على حضانة طفل.. القبض على سيدة تعدت على سائق توك توك بسلاح أبيض

كيم جو-آي

ابنة زعيم كوريا الشمالية تقود القوات النووية في عمر الـ 13

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

الدراما السوداء وتأثيرها الخطير على سلوك الأجيال الجديدة.. فيديو

أرشيفية

الأزهر الشريف: الصلاة نور القلوب ونجاة العبد يوم القيامة

صورة أرشيفية

مرورياً.. هل يختلف نهار رمضان عن ليله؟.. فيديو

بالصور

حملات لضبط التوك توك والدراجات النارية والسرفيس غير الملتزمين بالشرقية

توك توك
توك توك
توك توك

لعزومات رمضان.. طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة

طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة فى الفرن
طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة فى الفرن
طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة فى الفرن

سحور ميدو يجمع حازم إمام وحسام غالي وشيكابالا

سحور ميدو
سحور ميدو
سحور ميدو

بالقفاطين.. إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني

إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني
إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني
إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد