محافظ أسيوط يلتقي الصحفيين.. ويؤكد: الإعلام شريك أصيل في التنمية والعمل الميداني معيار الأداء

عقد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، لقاءً موسعًا مع الصحفيين والإعلاميين بديوان عام المحافظة، في إطار حرصه على ترسيخ قنوات تواصل فعالة مع وسائل الإعلام، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستقوم على الشفافية، والتواصل المباشر، والعمل الميداني المستمر.

جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام المحافظة، و خالد عبدالرؤوف سكرتير عام مساعد المحافظة واللواء عبدالله أبو النجا مستشار المحافظ، ومحمد ثروت مدير الإعلام بالمحافظة.

وفي بداية اللقاء، رحب المحافظ بالحضور، مؤكدًا على أن الإعلام يمثل شريكًا رئيسيًا في منظومة العمل التنفيذي، ودوره لا يقتصر على نقل الخبر فحسب، بل يمتد ليكون حلقة وصل حقيقية بين المواطن وصانع القرار. وأكد أن نقل الصورة الدقيقة للرأي العام، وإبراز ما يتحقق من إنجازات، إلى جانب طرح التحديات بموضوعية، يعد ركيزة أساسية في دعم جهود الإصلاح والتنمية.

وأوضح أن المحافظة تتبنى منهجًا واضحًا قائمًا على النزول إلى الشارع، والمتابعة الميدانية لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، لافتًا إلى أن تقييم الأداء سيكون مرتبطًا بمدى تحسن جودة الحياة على أرض الواقع، وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجميع، وأن التعاون المثمر بين الأجهزة التنفيذية والأسرة الصحفية يسهم في تسريع وتيرة العمل ومعالجة أوجه القصور فور رصدها.

وأشار المحافظ إلى أن الأولوية ستكون لتحسين مستوى معيشة المواطن بشكل ملموس، من خلال المتابعة اليومية لمستوى الأداء في القطاعات الخدمية، وعلى رأسها الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي والطرق، مؤكدًا أن معيار النجاح الحقيقي هو رضا المواطن وشعوره بتحسن الخدمات على أرض الواقع، لا الاكتفاء بالتقارير المكتبية.

وشهد اللقاء حوارًا مفتوحًا اتسم بالوضوح والصراحة، حيث طرح الصحفيون عددًا من الملفات المرتبطة بالخدمات العامة، وتطوير المرافق، وضبط الأسواق، وتحسين مستوى الأداء في بعض القطاعات الحيوية، وأكد المحافظ أن باب الحوار سيظل مفتوحًا أمام جميع الآراء والمقترحات، مرحبًا بالنقد الموضوعي الذي يستهدف الصالح العام، ومشددًا في الوقت ذاته على أهمية تحري الدقة قبل نشر أي معلومات، حفاظًا على مصداقية الرسالة الإعلامية وتعزيزًا لثقة المواطن.

وفي ختام اللقاء، أكد محافظ أسيوط حرصه على عقد لقاءات دورية مع ممثلي وسائل الإعلام، ترسيخًا لمبدأ الشفافية، ودعمًا لمناخ من العمل المشترك القائم على المصارحة والمسؤولية، بما يخدم أهداف التنمية ويواكب تطلعات أبناء المحافظة.