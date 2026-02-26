قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كتب بدون تفويض.. القبض على صاحب مكتبة بالدقي
أبرزها منح اجتماعية في الأعياد والمناسبات.. مزايا للعمالة غير المنتظمة في القانون
بحجة توظيف الأموال.. سقوط شبكة مراهنات وعُملات مشفرة غير مشروعة في قبضة الأمن
انتخابات المهندسين.. 10 معلومات هامة عن مواعيد وشروط ومقار التصويت
ننشر أول صورة للمتهمين في قضية السبّاح يوسف محمد من داخل قفص الاتهام
قرار جديد بشأن المتهم بقتل الطفلة قمر بعد انتهاك جسدها في المنيب
منتخب مصر يُواجه مالي بافتتاح مبارياته في النافذة الثانية لتصفيات كأس العالم للسلة
صندوق النقد الدولي يوافق على صرف 2.3 مليار دولار لمصر.. ونواب: يدعم قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الضغوط الخارجية
مديرة المتحف المصري ببرلين: العمارة عنصر أساسي في إبراز قيمة الحضارة المصرية
تقارير صحفية تكشف عن رغبة محمد صلاح بالبقاء في ليفربول
قلة تقدير.. كواليس الفرصة الأخيرة لتجديد عقد نجم سوبر في الأهلي
بالصور.. المدارس تصدر قرارات فصل لعشرات الطلاب بسبب الغياب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يلتقي الصحفيين.. ويؤكد: الإعلام شريك أصيل في التنمية والعمل الميداني معيار الأداء

محافظ أسيوط يلتقي الصحفيين والاعلاميين
محافظ أسيوط يلتقي الصحفيين والاعلاميين
إيهاب عمر

عقد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، لقاءً موسعًا مع الصحفيين والإعلاميين بديوان عام المحافظة، في إطار حرصه على ترسيخ قنوات تواصل فعالة مع وسائل الإعلام، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستقوم على الشفافية، والتواصل المباشر، والعمل الميداني المستمر.

جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام المحافظة، و خالد عبدالرؤوف سكرتير عام مساعد المحافظة واللواء عبدالله أبو النجا مستشار المحافظ، ومحمد ثروت مدير الإعلام بالمحافظة.

وفي بداية اللقاء، رحب المحافظ بالحضور، مؤكدًا على أن الإعلام يمثل شريكًا رئيسيًا في منظومة العمل التنفيذي، ودوره لا يقتصر على نقل الخبر فحسب، بل يمتد ليكون حلقة وصل حقيقية بين المواطن وصانع القرار. وأكد أن نقل الصورة الدقيقة للرأي العام، وإبراز ما يتحقق من إنجازات، إلى جانب طرح التحديات بموضوعية، يعد ركيزة أساسية في دعم جهود الإصلاح والتنمية.

وأوضح أن المحافظة تتبنى منهجًا واضحًا قائمًا على النزول إلى الشارع، والمتابعة الميدانية لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، لافتًا إلى أن تقييم الأداء سيكون مرتبطًا بمدى تحسن جودة الحياة على أرض الواقع، وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجميع، وأن التعاون المثمر بين الأجهزة التنفيذية والأسرة الصحفية يسهم في تسريع وتيرة العمل ومعالجة أوجه القصور فور رصدها.

وأشار المحافظ إلى أن الأولوية ستكون لتحسين مستوى معيشة المواطن بشكل ملموس، من خلال المتابعة اليومية لمستوى الأداء في القطاعات الخدمية، وعلى رأسها الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي والطرق، مؤكدًا أن معيار النجاح الحقيقي هو رضا المواطن وشعوره بتحسن الخدمات على أرض الواقع، لا الاكتفاء بالتقارير المكتبية.

وشهد اللقاء حوارًا مفتوحًا اتسم بالوضوح والصراحة، حيث طرح الصحفيون عددًا من الملفات المرتبطة بالخدمات العامة، وتطوير المرافق، وضبط الأسواق، وتحسين مستوى الأداء في بعض القطاعات الحيوية، وأكد المحافظ أن باب الحوار سيظل مفتوحًا أمام جميع الآراء والمقترحات، مرحبًا بالنقد الموضوعي الذي يستهدف الصالح العام، ومشددًا في الوقت ذاته على أهمية تحري الدقة قبل نشر أي معلومات، حفاظًا على مصداقية الرسالة الإعلامية وتعزيزًا لثقة المواطن.

وفي ختام اللقاء، أكد محافظ أسيوط حرصه على عقد لقاءات دورية مع ممثلي وسائل الإعلام، ترسيخًا لمبدأ الشفافية، ودعمًا لمناخ من العمل المشترك القائم على المصارحة والمسؤولية، بما يخدم أهداف التنمية ويواكب تطلعات أبناء المحافظة.

الصحفيين الإعلاميين أسيوط التواصل المباشر العمل الميداني الأسرة الصحفية الأجهزة التنفيذية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

ذهبت للفطار في منزل خطيبها فعادت جثة.. الحكاية الكاملة للغز مقتل عروس بورسعيد

حالة الطقس

أمطار وشبورة مائية تضرب القاهرة والمحافظات اليوم.. والأرصاد تصدر تحذيرا

شوبير

شوبير يصدم الجماهير بشأن عقوبات مباراة الأهلي والجيش الملكي

عيد ميلاد ميدو

شيكابالا وإكرامي وحازم إمام .. نجوم كرة القدم وزوجاتهم في حفل عيد ميلاد ميدو

دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا| الأندية المتأهلة إلى دور الـ 16 للبطولة

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر مارس لـ 11.5 مليون مواطن

المتهمة

خلاف على حضانة طفل.. القبض على سيدة تعدت على سائق توك توك بسلاح أبيض

كيم جو-آي

ابنة زعيم كوريا الشمالية تقود القوات النووية في عمر الـ 13

ترشيحاتنا

د. علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء

زكاة الفطر.. أمين الفتوى يوضح حكم إخراجها في هيئة شنطة رمضان

موعد أذان المغرب اليوم

موعد أذان المغرب اليوم ومواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة.. مواعيد صلوات اليوم الثامن من رمضان

بالصور

حملات لضبط التوك توك والدراجات النارية والسرفيس غير الملتزمين بالشرقية

توك توك
توك توك
توك توك

لعزومات رمضان.. طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة

طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة فى الفرن
طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة فى الفرن
طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة فى الفرن

سحور ميدو يجمع حازم إمام وحسام غالي وشيكابالا

سحور ميدو
سحور ميدو
سحور ميدو

بالقفاطين.. إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني

إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني
إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني
إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد