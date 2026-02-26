محافظ أسيوط يتفقد سوق أبنوب الحضري تمهيدًا لنقل الباعة الجائلين وإنهاء التكدس المروري بالمدينة

أجرى اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، جولة ميدانية بمشروع سوق أبنوب الحضري بمدينة أبنوب، في إطار متابعته المستمرة للمشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة، والوقوف على معدلات التنفيذ تمهيدًا لبدء نقل وتسكين الباعة الجائلين داخل السوق الجديد، بما يحقق الانضباط بالشوارع الرئيسية ويحسن الصورة الحضارية للمدينة.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وعدد من نواب رئيس المركز، حيث تفقد الطابق الأرضي من السوق الذي يضم باكيات مخصصة لاستيعاب الباعة الجائلين المنتشرين حاليًا بعدد من الشوارع الحيوية، والذين يتسبب تواجدهم في كثافات مرورية يومية، واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي حول الطاقة الاستيعابية للسوق وآليات تنظيم عملية التسكين، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من المشروع.

وأكد محافظ أسيوط أن سوق أبنوب الحضري يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم منظومة البيع والشراء داخل المدينة، مشيرًا إلى أنه تم تصميمه وفق اشتراطات تضمن توفير بيئة آمنة ونظيفة ومجهزة لتداول مختلف السلع، من خضروات وفاكهة ولحوم وأسماك وملابس، بما يحافظ على الصحة العامة وييسر حركة المواطنين.

وأوضح اللواء محمد علوان أن المحافظة ماضية في تنفيذ خطة متكاملة لإعادة الانضباط للأسواق والشوارع، من خلال إنشاء أسواق حضرية بديلة توفر أماكن ملائمة للباعة الجائلين، وتسهم في القضاء على العشوائية والتكدس، وتحسين مستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.

واختتم المحافظ جولته بالتشديد على سرعة استكمال التجهيزات النهائية تمهيدًا للتشغيل الفعلي، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية الحضرية وتوفير التمويل اللازم لدفع جهود التنمية على أرض المحافظة، بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة للمواطنين.