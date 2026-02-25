قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محامي فرد الأمن: رجل الأعمال استغل نفوذه.. وموكلي حرص على ضبط النفس بسبب توفير قوت أطفاله
دعاء اليوم السابع من رمضان.. ردد أفضل 50 دعوة تقضي لك 1000 حاجة وتزيد الأرزاق
درة لـ صدى البلد: أرفض الظهور في برامج المقالب
الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة GCL الصينية
وزارة المالية: 98% من المواطنين يستفيدون من إعفاء الضريبة على العقارات
في الذكرى الـ١٠٨٦ لتأسيسه.. محافظ الشرقية يشارك في الاحتفال باليوم السنوي للجامع الأزهر
برشلونة يضع عمر مرموش كخيار بديل بجانب ألفاريز وهالاند في الصيف المقبل
بعد مأساة غرق الطلاب في شاطئ أبو تلات.. تأييد حبس رئيس أكاديمية وهمية 3 سنوات
تأجيل محاكمة إعلامي متهم بسب وقذف الفنانة بدرية طلبة لجلسة 25 مارس
أستراليا تدرس منع دخول إسرائيلي لتحريضه على إبادة الفلسطينيين بغزة
ضحية الخصوص.. شاب يقتل فتاة رفضت الارتباط به| وشاهد عيان: سلمت المتهم لمعاون المباحث
هامة وتاريخية.. رئيس وزراء الهند يزور الأراضي المحتلة
أصل الحكاية

الصداع في رمضان.. أسباب خفية وطرق التخفيف منه

الصداع في رمضان.. أسباب خفية وطرق التخفيف منه
الصداع في رمضان.. أسباب خفية وطرق التخفيف منه
ولاء خنيزي

خلال شهر رمضان، يواجه كثير من الصائمين الصداع نتيجة لساعات الصيام الطويلة وتغيرات نمط النوم ووجبات الإفطار والسحور. ويؤكد الدكتور كيوان خان، طبيب عام ومؤسس Hannah London، أن معظم حالات الصداع لها أسباب محددة يمكن التعامل معها طبيًا أو وقائيًا، وفقًا لموقع ديلي ميل.

الصداع النصفي (الشقيقة)

الشقيقة ليست مجرد صداع مرتبط بالتوتر، بل حالة عصبية قد تتجلى بألم مستمر أو شعور بثقل في الرأس يشبه التهاب الجيوب، أو نوبات ألم خفيفة متقطعة.
العوامل المهيئة تشمل التغيرات الهرمونية، اضطرابات النوم، ارتفاع ضغط الدم، والتدخين.
يمكن التخفيف من حدة الشقيقة من خلال تعديل نمط الحياة، الأدوية الوقائية، وفي بعض الحالات المزمنة يمكن اللجوء لحقن البوتوكس.

الإفراط في المسكنات

اللجوء المتكرر للأقراص المسكنة قد يزيد الصداع سوءًا، إذ يجعل الجهاز العصبي أكثر حساسية ويؤدي إلى تفاقم الألم عند زوال تأثير الدواء.
ينصح بتسجيل نوبات الصداع اليومية وتقليل المسكنات تدريجيًا تحت إشراف طبي، والاعتماد على بدائل أكثر أمانًا عند الحاجة.

الجفاف

نقص السوائل، حتى ولو كان بسيطًا، قد يسبب صداعًا ويزيد التعب والدوار.
في رمضان، يصبح شرب كمية كافية من الماء عند الإفطار والسحور أمرًا أساسيًا، مع التأكد من الحصول على 8 أكواب يوميًا، واللجوء إلى المكملات أو السوائل الوريدية عند الضرورة.

الحساسية

الحساسية الموسمية أو انسداد الجيوب الأنفية تؤدي إلى إفراز الهستامين، ما يعطل توازن المواد الكيميائية في الدماغ ويزيد من فرص الصداع النصفي.
التحكم في الحساسية وعلاجها يقلل بشكل ملحوظ من شدة نوبات الصداع.

اضطرابات النوم

قلة النوم أو اختلاف مواعيده يجعل الدماغ أكثر عرضة للصداع، بينما يمكن أن يؤدي الصداع المستمر إلى تدهور جودة النوم، مما يزيد الإرهاق.
ينصح بمحاولة الحفاظ على روتين نوم ثابت، الحد من الكافيين قبل النوم، والاعتدال في المشروبات المنبهة عند الإفطار.

إجهاد العين

الاستخدام المطول للشاشات قد يسبب إجهاد العين، صداعًا رقبيًا، وتشويش الرؤية.
تُوصى قاعدة 20-20-20: النظر لمسافة 20 قدمًا لمدة 20 ثانية كل 20 دقيقة، إلى جانب استخدام كمادات دافئة لتخفيف التوتر حول العين.

مشاكل الجيوب الأنفية وانسداد الأنف

الألم في مقدمة الرأس ليس دائمًا صداعًا نصفيًا.
التهاب الجيوب أو انسداد الأنف يمكن أن يسبب صداعًا يزداد عند الانحناء إلى الأمام. معالجة السبب الأساسي، سواء كان عدوى أو حساسية أو مشاكل هيكلية، ضروري لتخفيف الألم بشكل مستمر.

الدواجن والبيض

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض تفاجئ الجميع

صورة ضحية بورسعيد

حادث مأساوي .. العثور على جثمان شابة داخل منزل الزوجية يُثير الذهول في بورسعيد

الطفل محمد

مأساة طفل العلمين .. 12 يومًا في عرض البحر بين رواية الأسرة وتساؤلات الإنقاذ بعد رصده متجهًا نحو مارينا

ياسمين الخطيب

ما المرض الذي أُصيبت به ياسمين الخطيب؟ أطباء يوضحون تفاصيل

الإعلامية ياسمين الخطيب

تورّم مُفاجئ يتحوّل إلى جراحة عاجلة.. ماذا حدث لإعلامية شهيرة في ثالث أيام رمضان؟

كريم الدبيس

حسبنا الله ونعم الوكيل .. كريم الدبيس يُعلّق على أحداث مباراة سيراميكا والإسماعيلي

ياسمين الخطيب

جراحة دقيقة .. ياسمين الخطيب تعلن إصابتها بعدوى بكتيرية في أنسجة بشرة الوجه

طيران الرياض

بعد زيارة الرئيس السيسي.. طيران الرياض يُعلن: القاهرة ثاني وجهاتنا الإقليمية

أ.د/ محمد الضويني، وكيل الأزهر

وكيل الأزهر: نحتفي بتاريخ من الاجتهاد ومسيرة من الدفاع عن ثوابت الدين

أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة

أمين البحوث الإسلامية: امتداد السند وصولا إلى الإمام الطيب شاهد على رسوخ الأزهر

أ.د. محمد الجندي

محمد الجندي: الأزهر على مدار تاريخه صوت للوسطيَّة، وضمير للأمَّة في أوقات الشدائد

الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة GCL الصينية

الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة GCL الصينية
الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة GCL الصينية
الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة GCL الصينية

في الذكرى الـ١٠٨٦ لتأسيسه.. محافظ الشرقية يشارك في الاحتفال باليوم السنوي للجامع الأزهر

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أخطاء شائعة في تعليم الأطفال الصيام.. تجنبها ليحب طفلك العبادة

أخطاء فى تعلم الاطفال الصيام
أخطاء فى تعلم الاطفال الصيام
أخطاء فى تعلم الاطفال الصيام

وزير النقل يتابع التقدم في أعمال تنفيذ الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع

وزير النقل يتابع التقدم في أعمال تنفيذ الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع
وزير النقل يتابع التقدم في أعمال تنفيذ الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع
وزير النقل يتابع التقدم في أعمال تنفيذ الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع

بئر غرس

الرسول شرب واغتسل منه.. بئر غرس شاهد على السيرة النبوية في المدينة المنورة

سيدة تعتدي على سائق توك توك في المنوفية

سيدة تتعدى على سائق توك توك بآلة حادة أثناء سيرها في المنوفية.. والأمن يفحص الفيديو

وزير الدفاع يشارك مقاتلي الجيش الثاني الميداني تناول وجبة الإفطار

وزير الدفاع: حماية الوطن تتطلب الحفاظ على الكفاءة القتالية لمواجهة كافة التحديات

صورة تعبيرية

فأر ينقذ صديقه بطريقة مُذهلة تشبه الإنعاش القلبي الرئوي.. مشهد نادر يهز مواقع التواصل |فيديو

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد