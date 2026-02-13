قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد تولي حقيبة وزارة الرياضة.. أرض الزمالك و 3 مطبات تواجه جوهر نبيل
في 6 ساعات.. روسيا تعلن إسقاط 14 طائرة مسيرة أوكرانية
العالم يترقب حلقة النار.. كسوف شمسي الثلاثاء وتحذير صارم للناس
فتيات أجانب.. سقوط شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب في المعادي
موعد شهر رمضان وبداية الصيام في 3 دول
مصطفى خاطر يكشف لـ صدى البلد تفاصيل شخصيته بمسلسل الكينج | خاص
إحياء طريق الحرير القديم تغيير لشكل حركة التجارة والملاحة عالميا..تفاصيل
بمناسبة شهر رمضان.. زيارتان استثنائيتان لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
الكرملين: موسكو لم تحدد موقفها من مجلس السلام
مصر والسودان نحو شراكة مائية وفنية.. "مذكرة تفاهم" مرتقبة لتحديث البنية التحتية والتحول الرقمي
تعديلات جذرية فى تشكيل الأهلي أمام الجيش الملكي بدوري الأبطال
شاهد.. الصور الأولى لـ تصادم سيارتين بطريق إدفو مرسى علم
توك شو

نعارض التدخل في الشؤون الداخلية.. الخارجية الصينية تنتقد تصريح ترامب بشأن المتظاهرين الإيرانيين

البهى عمرو

قال الخارجية الصينية تعليقا على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن المتظاهرين الإيرانيين، إنها تعارض التدخل في الشؤون الداخلية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وفي سياق متصل، أشار ترامب إلى أن اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان “جيدًا للغاية”، مؤكدًا أن نتنياهو “يتفهم الأمر”، في إشارة إلى مسار المفاوضات مع إيران.

وأوضح ترامب أن القرار النهائي بشأن الاتفاق يعود إليه، مضيفًا أنه إذا لم يكن الاتفاق “عادلاً جدًا وجيدًا جدًا”، فإن الفترة المقبلة قد تكون “صعبة للغاية”.

بين الردع والدبلوماسية
التحركات العسكرية امريكية في البحر، والتصريحات السياسية المتشددة من جهة أخرى، تعكسان مشهدًا معقدًا تتداخل فيه أدوات الضغط العسكري مع مسارات التفاوض الدبلوماسي.

وجود حاملتي طائرات في الشرق الأوسط يحمل دلالات تتجاوز البعد العسكري، فهو رسالة ردع واضحة، لكنه في الوقت نفسه ورقة ضغط على طاولة المفاوضات.

الخارجية الصينية الصين ترامب إيران

