نعارض التدخل في الشؤون الداخلية.. الخارجية الصينية تنتقد تصريح ترامب بشأن المتظاهرين الإيرانيين

قال الخارجية الصينية تعليقا على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن المتظاهرين الإيرانيين، إنها تعارض التدخل في الشؤون الداخلية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وفي سياق متصل، أشار ترامب إلى أن اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان “جيدًا للغاية”، مؤكدًا أن نتنياهو “يتفهم الأمر”، في إشارة إلى مسار المفاوضات مع إيران.

وأوضح ترامب أن القرار النهائي بشأن الاتفاق يعود إليه، مضيفًا أنه إذا لم يكن الاتفاق “عادلاً جدًا وجيدًا جدًا”، فإن الفترة المقبلة قد تكون “صعبة للغاية”.

بين الردع والدبلوماسية

التحركات العسكرية امريكية في البحر، والتصريحات السياسية المتشددة من جهة أخرى، تعكسان مشهدًا معقدًا تتداخل فيه أدوات الضغط العسكري مع مسارات التفاوض الدبلوماسي.

وجود حاملتي طائرات في الشرق الأوسط يحمل دلالات تتجاوز البعد العسكري، فهو رسالة ردع واضحة، لكنه في الوقت نفسه ورقة ضغط على طاولة المفاوضات.