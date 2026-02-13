قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دوري أبطال أفريقيا.. موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي
خلال 23 يوما.. سنتكوم تعلن انتهاء عملية نقل 5700 معتقل داعـ شي من سوريا إلى العراق
الداخلية: سيدتان و 7 رجال أجبروا شابا على ارتداء ملابس نسائية بسبب علاقة له مع ابنتهم
هل يجوز صيام اليوم الأخير من شعبان؟.. الإفتاء تجيب
حامد خلاف بطل العالم للألعاب البدنية للمرة السابعة.. صور
مؤلفات بيتهوفن وشوبرت وبرامز بقيادة نسائية ألمانية على المسرح الكبير
للتحصين من العين والحسد .. آيات قرآنية مكتوبة للحماية.. تعرف عليها
أول سؤال برلماني لوزير الاستثمار الجديد.. 5 ملفات ساخنة
أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الجمعة 13-2-2026
نافذة الإنقاذ تضيق.. الأرض تقترب من البيت الزجاجي الساخن | ماذا يحدث ؟
هل يشارك محمد صلاح أمام برايتون غدا| مدرب ليفربول يجيب
مسيرات روسية تخترق أجواء كييف.. وتفعيل الدفاعات الجوية في العاصمة الأوكرانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بين الأمل والمستحيل.. ماذا يحتاج المصري في الكونفدرالية لقلب موازين المجموعة؟

المصري
المصري
منتصر الرفاعي

ازدادت حسابات المجموعة الرابعة تعقيدا في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية موسم 2025-2026 بعدما وضع المصري البورسعيدي نفسه أمام سيناريو بالغ الإثارة قد يمنحه بطاقة العبور إلى ربع النهائي رغم صعوبة موقفه قبل الجولة الأخيرة.

صراع الصدارة يشتعل

بحسب ما نشره الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي تتجه الأنظار إلى مواجهة حاسمة في الجولة الختامية حيث يتصدر كايزر شيفز ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط (+2) ويستعد لاختبار قوي خارج ملعبه أمام الزمالك صاحب المركز الثاني بـ8 نقاط (+1).

ويكفي كايزر شيفز التعادل لضمان التأهل والحفاظ على الصدارة، بينما يدخل الزمالك المواجهة بشعار «لا بديل عن الفوز»، إذ إن أي نتيجة أخرى قد تعني توديعه المنافسات رسميًا.

أمل المصري وحسابات معقدة

في المقابل، يحتل المصري المركز الثالث برصيد 7 نقاط (+0) ويستضيف زيسكو يونايتد الذي فقد فرصته في التأهل بعدما تجمد رصيده عند 3 نقاط (-3). 

ويأمل الفريق البورسعيدي في تحقيق الفوز وانتظار تعثر كايزر شيفز إذ إن خسارة الفريق الجنوب أفريقي مع فوز المصري سترفع رصيد الأخير إلى 10 نقاط ليتساوى مع المتصدر الحالي.

وتزداد الإثارة بالنظر إلى أن المواجهات المباشرة بين المصري وكايزر شيفز شهدت فوز كل فريق على ملعبه بنتيجة 2-1 ما يعني تساويهما في النقاط وفارق الأهداف بالمواجهات المباشرة ليصبح فارق الأهداف الإجمالي وعدد الأهداف المسجلة هو الفيصل.

حاليًا، يتفوق كايزر شيفز بفارق أهداف (+2) مقابل (+0) للمصري بينما سجل الفريق الجنوب أفريقي 6 أهداف مقابل 7 أهداف للفريق البورسعيدي. وفي حال استمرار التعادل في جميع المعايير، قد يتم اللجوء إلى احتساب الأهداف المسجلة خارج الأرض، وإذا بقي التساوي قائما ستكون القرعة هي الحكم الأخير لتحديد المتأهل إلى الدور ربع النهائي.

تبدو الجولة الأخيرة مفتوحة على كل الاحتمالات وقد تحمل سيناريو دراميًا حتى اللحظات الأخيرة.

المصري البورسعيدي كأس الكونفدرالية الأفريقية الزمالك كايزر شيفز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الواقعة

لبسوه بدلة رقص.. اعتداء على شاب أمام المارة بالقليوبية

جانب من الواقعه

ضبط المتهمين بالتعدي على شاب وإجباره على ارتداء بدلة رقص

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 18 يسجل 5655 جنيها

ارشيفية

هزار تحول لجريمة| الأصدقاء الثلاثة قيدوا صديقهم وأشعلوا النار بجسده.. تفاصيل

حالة الطقس في مصر

ابقوا داخل المنازل.. عاصفة ترابية قادمة تضرب أغلب المحافظات| الطقس

رمضان

3 دول تحسم الموعد.. الخميس 19 فبراير أول أيام رمضان 2026

المتهمة

اشترت حلويات وحاولت تهرب .. مقتل عامل أسفل عجلات سيارة سيدة بمدينة نصر

زينة رمضان

زينة رمضان تعرضك لعقوبات مشددة في هذه الحالة.. احذرها

ترشيحاتنا

تحديث Android 16 QPR3 Beta 2.1

بتحسينات في الأداء.. جوجل تؤكد قرب إطلاق Android 17 Beta 1 رسميًا

تويوتا هايلاندر موديل 2027

شاهد| تويوتا هايلاندر 2027 الجديدة

سيارة بي إم دبليو X1 موديل 2026 الجديدة

بي إم دبليو X1 موديل 2026 تظهر لأول مرة

بالصور

الصحة تدعم مستشفيات الشرقية بـ14 جهاز تخدير وإيكو بتكلفة 17 مليون جنيه

أجهزة طبية
أجهزة طبية
أجهزة طبية

بتكلفه 3 ملايين جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك بشارع الزهراء بمركز ههيا

بلاط انترلوك
بلاط انترلوك
بلاط انترلوك

الأجهزة التنفيذية بالشرقية تواصل حملات الإزالة الفورية للتعديات

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

تسريب صور سيارة بورش تايكان بتصميم مستوحى من GT3 RS

بورش تايكان
بورش تايكان
بورش تايكان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد