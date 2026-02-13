بين الأمل والمستحيل.. ماذا يحتاج المصري في الكونفدرالية لقلب موازين المجموعة؟

ازدادت حسابات المجموعة الرابعة تعقيدا في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية موسم 2025-2026 بعدما وضع المصري البورسعيدي نفسه أمام سيناريو بالغ الإثارة قد يمنحه بطاقة العبور إلى ربع النهائي رغم صعوبة موقفه قبل الجولة الأخيرة.

صراع الصدارة يشتعل

بحسب ما نشره الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي تتجه الأنظار إلى مواجهة حاسمة في الجولة الختامية حيث يتصدر كايزر شيفز ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط (+2) ويستعد لاختبار قوي خارج ملعبه أمام الزمالك صاحب المركز الثاني بـ8 نقاط (+1).

ويكفي كايزر شيفز التعادل لضمان التأهل والحفاظ على الصدارة، بينما يدخل الزمالك المواجهة بشعار «لا بديل عن الفوز»، إذ إن أي نتيجة أخرى قد تعني توديعه المنافسات رسميًا.

أمل المصري وحسابات معقدة

في المقابل، يحتل المصري المركز الثالث برصيد 7 نقاط (+0) ويستضيف زيسكو يونايتد الذي فقد فرصته في التأهل بعدما تجمد رصيده عند 3 نقاط (-3).

ويأمل الفريق البورسعيدي في تحقيق الفوز وانتظار تعثر كايزر شيفز إذ إن خسارة الفريق الجنوب أفريقي مع فوز المصري سترفع رصيد الأخير إلى 10 نقاط ليتساوى مع المتصدر الحالي.

وتزداد الإثارة بالنظر إلى أن المواجهات المباشرة بين المصري وكايزر شيفز شهدت فوز كل فريق على ملعبه بنتيجة 2-1 ما يعني تساويهما في النقاط وفارق الأهداف بالمواجهات المباشرة ليصبح فارق الأهداف الإجمالي وعدد الأهداف المسجلة هو الفيصل.

حاليًا، يتفوق كايزر شيفز بفارق أهداف (+2) مقابل (+0) للمصري بينما سجل الفريق الجنوب أفريقي 6 أهداف مقابل 7 أهداف للفريق البورسعيدي. وفي حال استمرار التعادل في جميع المعايير، قد يتم اللجوء إلى احتساب الأهداف المسجلة خارج الأرض، وإذا بقي التساوي قائما ستكون القرعة هي الحكم الأخير لتحديد المتأهل إلى الدور ربع النهائي.

تبدو الجولة الأخيرة مفتوحة على كل الاحتمالات وقد تحمل سيناريو دراميًا حتى اللحظات الأخيرة.