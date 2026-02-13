قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رمضان 2026.. سلوي عثمان: شخصيتي في كلهم بيحبوا مودي مختلفة عن أدواري السابقةl خاص
موعد طرح وحدات سكن لكل المصريين 8 .. كاملة التشطيب وتمويل عقاري
دوري أبطال أفريقيا.. موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي
خلال 23 يوما.. سنتكوم تعلن انتهاء عملية نقل 5700 معتقل داعـ شي من سوريا إلى العراق
الداخلية: سيدتان و 7 رجال أجبروا شابا على ارتداء ملابس نسائية بسبب علاقة له مع ابنتهم
هل يجوز صيام اليوم الأخير من شعبان؟.. الإفتاء تجيب
حامد خلاف بطل العالم للألعاب البدنية للمرة السابعة.. صور
مؤلفات بيتهوفن وشوبرت وبرامز بقيادة نسائية ألمانية على المسرح الكبير
للتحصين من العين والحسد .. آيات قرآنية مكتوبة للحماية.. تعرف عليها
أول سؤال برلماني لوزير الاستثمار الجديد.. 5 ملفات ساخنة
أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الجمعة 13-2-2026
نافذة الإنقاذ تضيق.. الأرض تقترب من البيت الزجاجي الساخن | ماذا يحدث ؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

صرف 500 كيلو من لحوم الصكوك لدعم الأولى بالرعاية بالقليوبية خلال رمضان

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

اعتمدت وزارة الأوقاف صرف كمية قدرها ٥٠٠ كيلو من لحوم صكوك الأوقاف لصالح الأسر المقيدة بجمعية «براعم مصر» بالقلج – مركز الخانكة – محافظة القليوبية، دعمًا لعدد ٥٠٠ أسرة من أسر الأيتام، وذلك في إطار إسهام الوزارة في رعاية الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المبارك ١٤٤٧هـ / ٢٠٢٦م.

وجاء هذا تلبيةً للاحتياجات الفعلية للأسر المقيدة بالجمعية، في ظل وجود ٥٠٠ أسرة مستحقة للدعم، بما يعكس حرص الوزارة على توجيه المساعدات وفق بيانات معتمدة، وبالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية؛ ضمانًا لوصول الدعم إلى مستحقيه.

ومن المقرر تسليم الكميات المعتمدة إلى المفوض باستلام اللحوم، بالتنسيق مع مديرية أوقاف القليوبية؛ ضمانًا لوصول الدعم إلى مستحقيه في التوقيت المناسب، وبما يجسد الدور المجتمعي لوزارة الأوقاف في تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية خلال شهر رمضان المبارك.

الأوقاف صكوك الأوقاف لحوم القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الواقعة

لبسوه بدلة رقص.. اعتداء على شاب أمام المارة بالقليوبية

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 18 يسجل 5655 جنيها

جانب من الواقعه

ضبط المتهمين بالتعدي على شاب وإجباره على ارتداء بدلة رقص

ارشيفية

هزار تحول لجريمة| الأصدقاء الثلاثة قيدوا صديقهم وأشعلوا النار بجسده.. تفاصيل

حالة الطقس في مصر

ابقوا داخل المنازل.. عاصفة ترابية قادمة تضرب أغلب المحافظات| الطقس

رمضان

3 دول تحسم الموعد.. الخميس 19 فبراير أول أيام رمضان 2026

المتهمة

اشترت حلويات وحاولت تهرب .. مقتل عامل أسفل عجلات سيارة سيدة بمدينة نصر

زينة رمضان

زينة رمضان تعرضك لعقوبات مشددة في هذه الحالة.. احذرها

ترشيحاتنا

مجلس النواب

مطالب برلمانية لوزيرة الإسكان الجديدة بتحقيق انطلاقة كبيرة في البناء والتعمير

مجلس النواب

سؤال برلمانى حول توطين الصناعات وتقليل الاعتماد على الاستيراد

مجلس النواب

طلب إحاطة لـ"البرلمان" بشأن تدني أجور المعلمين وتأثيره على جودة التعليم

بالصور

الصحة تدعم مستشفيات الشرقية بـ14 جهاز تخدير وإيكو بتكلفة 17 مليون جنيه

أجهزة طبية
أجهزة طبية
أجهزة طبية

بتكلفه 3 ملايين جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك بشارع الزهراء بمركز ههيا

بلاط انترلوك
بلاط انترلوك
بلاط انترلوك

الأجهزة التنفيذية بالشرقية تواصل حملات الإزالة الفورية للتعديات

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

تسريب صور سيارة بورش تايكان بتصميم مستوحى من GT3 RS

بورش تايكان
بورش تايكان
بورش تايكان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد