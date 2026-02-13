صرف 500 كيلو من لحوم الصكوك لدعم الأولى بالرعاية بالقليوبية خلال رمضان

اعتمدت وزارة الأوقاف صرف كمية قدرها ٥٠٠ كيلو من لحوم صكوك الأوقاف لصالح الأسر المقيدة بجمعية «براعم مصر» بالقلج – مركز الخانكة – محافظة القليوبية، دعمًا لعدد ٥٠٠ أسرة من أسر الأيتام، وذلك في إطار إسهام الوزارة في رعاية الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المبارك ١٤٤٧هـ / ٢٠٢٦م.

وجاء هذا تلبيةً للاحتياجات الفعلية للأسر المقيدة بالجمعية، في ظل وجود ٥٠٠ أسرة مستحقة للدعم، بما يعكس حرص الوزارة على توجيه المساعدات وفق بيانات معتمدة، وبالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية؛ ضمانًا لوصول الدعم إلى مستحقيه.

ومن المقرر تسليم الكميات المعتمدة إلى المفوض باستلام اللحوم، بالتنسيق مع مديرية أوقاف القليوبية؛ ضمانًا لوصول الدعم إلى مستحقيه في التوقيت المناسب، وبما يجسد الدور المجتمعي لوزارة الأوقاف في تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية خلال شهر رمضان المبارك.