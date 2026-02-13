قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رمضان 2026.. سلوي عثمان: شخصيتي في كلهم بيحبوا مودي مختلفة عن أدواري السابقةl خاص
موعد طرح وحدات سكن لكل المصريين 8 .. كاملة التشطيب وتمويل عقاري
دوري أبطال أفريقيا.. موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي
خلال 23 يوما.. سنتكوم تعلن انتهاء عملية نقل 5700 معتقل داعـ شي من سوريا إلى العراق
الداخلية: سيدتان و 7 رجال أجبروا شابا على ارتداء ملابس نسائية بسبب علاقة له مع ابنتهم
هل يجوز صيام اليوم الأخير من شعبان؟.. الإفتاء تجيب
حامد خلاف بطل العالم للألعاب البدنية للمرة السابعة.. صور
مؤلفات بيتهوفن وشوبرت وبرامز بقيادة نسائية ألمانية على المسرح الكبير
للتحصين من العين والحسد .. آيات قرآنية مكتوبة للحماية.. تعرف عليها
أول سؤال برلماني لوزير الاستثمار الجديد.. 5 ملفات ساخنة
أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الجمعة 13-2-2026
نافذة الإنقاذ تضيق.. الأرض تقترب من البيت الزجاجي الساخن | ماذا يحدث ؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عمومية العلوم الصحية: 4 ملاحظات يعلنها ممثل المركزي للمحاسبات

الجمعية العمومية للعلوم الصحية
الجمعية العمومية للعلوم الصحية
الديب أبوعلي

اعتمدت الجمعية العمومية للنقابة العامة للعلوم الصحية، ميزانيات النقابة المعروضة على الجمعية، بعد عرض ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات محمد عبدالفتاح، ملاحظات الجهاز بالجمعية التي عقدت أولى جلساتها مساء أمس الخميس، في معسكر الكشافة ببورسعيد، بحضور 95% من أعضاء الجمعية العمومية.

جاء ذلك في الجلسة الأولى للجمعية العمومية، التي شهدت الوقوف دقيقة حدادا على أرواح رموز النقابة الراحلين.

وقال ممثل الجهاز إنه تم إبلاغ النقابة بعدد من الملاحظات، وتم تصويبها، وجار عرض بعض الملاحظات العالقة بالنقابة وبعضها منذ عام 2018، وتتعلق بالنقابة العامة وبعض الفرعيات التابعة بالمحافظات، وقت توفيق أوضاع النقابة، وتعمل على تصويب الملاحظات فيما يتعلق بهذه النقطة.

ومن الملاحظات:

1- تسجيل مقري النقابة بالسيدة زينب والدقي، وتعمل النقابة حاليا على تلافي هذه الملاحظة، كما تجتهد لزيادة أصول النقابة وتنميتها، رغم أنها نقابة حديثة وليس لها إرث قديم ترتكز عليه، ولكن تعتمد على اشتراكات الأعضاء فقط.

2- احتياج النقابة لإعداد دراسة لتنشيط المصيف، كنشاط اجتماعي للأعضاء، حيث وجدت بعض الوحدات غير مؤجرة في عام 2022، في المصيف التي استأجرته النقابة وقتها، مشيرا إلى استجابة النقابة لتلافي هذه الملاحظة بعد ذلك.
3- عدم خصم ضريبة على خدمات أجرتها النقابة لصالح جهات خارجية، مثل مشتريات أجهزة وغيرها، ويتم الخصم لصالح مصلحة الضرائب، لمساعدة الدولة في عدم تهرب من الخدمة النقابة من الضرائب، وأوضح ممثل الجهاز لممثلي النقابات الفرعية طريقة الخصم والتوريد للمصلحة.

وردا على أسئلة بعض أعضاء الجمعية العمومية، في هذا البند، أشار ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى أحقية النقابة وفرعياتها في تنظيم تجمعات تخص الأعضاء، مثل إفطار سنوي رمضاني، أو جمعية عمومية، أو مؤتمر أو ندوة، وغيرها، والإنفاق عليها بفواتير معتمدة ورسمية، تثبت في السجلات الرسمية للنقابة، وإبلاغ مصلحة الضرائب بالمعاملة حال كون الفواتير غير رسمية، لكي لا يتم تسجيل ملاحظة على النقابة بمساعدة الجهة مقدمة الخدمة، في التهرب من الضرائب.

4- ضرورة تفعيل استقطاع الاشتراك من الراتب، وتحويله للنقابة العامة والفرعيات حسب النسب المقررة في هذا الصدد، وذلك بناء على المادة 55 من القانون 213 لسنة 2017، والخاص بالمنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي. وهو ما يستدعي ضرورة تعاون كافة النقابات الفرعية في هذا الصدد، مما يدعم موارد النقابة ويرسخ أركانها، خاصة في يظل وجود 93 ألف عضو بها، لأن الدفع النقدي يدعم التراخي في سداد الاشتراكات لفترات متفاوتة، وأثار الجهاز هذه الملاحظة لدى النقابة العامة، وبالتالي فهو ينطبق على الفرعيات التابعة.

وأكد أحمد السيد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، أنه دائم التواصل المسبق، مع الجهات المعنية سواء رقابية كالجهاز المركزي للمحاسبات، أو مالية أو إدارية كالصحة والتنظيم والإدارة وغيرها، للاستفسار حول نقاط أو إجراءات قد تحدث التباسا مستقبلا، أو تسجل ملاحظات على النقابة، وبالتالي استغراق وقتا وجهدا لتصويبها، وهو ما ينأى بالنقابة عن الوقوع في آية عراقيل أو تحديات مستقبلية، وتلافيها قدر الإمكان.

وكانت الجمعية العمومية للنقابة، قد انطلقت مساء أمس الخميس 12 فبراير، بنسبة حضور بلغت 95%، وناقش الحضور في جلستهم الافتتاحية جدول الأعمال، وأقروا القوائم المالية والحساب الختامي، إلى جانب مراجعة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات والرد عليها، بحضور عضو من الجهاز، مع استعراض تفصيلي لبنود الإيرادات والمصروفات خلال الفترة الماضية.

وتناولت المداولات سبل تطوير المزايا المقدمة للأعضاء، وتنمية الموارد، وتحسين كفاءة الإدارة والإنفاق، بما ينعكس على أوضاع العاملين في مجالات العلوم الصحية، ومن المقرر استكمال مناقشة الموضوعات المدرجة والمقترحات المطروحة، في الجلسات التالية، تمهيدا لاتخاذ قرارات تدعم مسار العمل المهني مستقبلا.

النقابة العامة للعلوم الصحية الجهاز المركزي للمحاسبات أحمد السيد الدبيكي نقيب العلوم الصحية الجمعية العمومية للنقابة العامة للعلوم الصحية نقابة العلوم الصحية الجمعية العمومية للعلوم الصحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الواقعة

لبسوه بدلة رقص.. اعتداء على شاب أمام المارة بالقليوبية

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 18 يسجل 5655 جنيها

جانب من الواقعه

ضبط المتهمين بالتعدي على شاب وإجباره على ارتداء بدلة رقص

ارشيفية

هزار تحول لجريمة| الأصدقاء الثلاثة قيدوا صديقهم وأشعلوا النار بجسده.. تفاصيل

حالة الطقس في مصر

ابقوا داخل المنازل.. عاصفة ترابية قادمة تضرب أغلب المحافظات| الطقس

رمضان

3 دول تحسم الموعد.. الخميس 19 فبراير أول أيام رمضان 2026

المتهمة

اشترت حلويات وحاولت تهرب .. مقتل عامل أسفل عجلات سيارة سيدة بمدينة نصر

زينة رمضان

زينة رمضان تعرضك لعقوبات مشددة في هذه الحالة.. احذرها

ترشيحاتنا

تغييرات جوية

نصائح لكبار السن والأطفال خلال التقلبات الجوية

ارز بالخلطة

طريقة عمل أرز بالخلطة.. وصفة شرقية بطعم المطاعم في منزلك

دواء الحموضة

دواء شائع تحت التحذير .. آثار جانبية لا ينتبه لها كثيرون

بالصور

الصحة تدعم مستشفيات الشرقية بـ14 جهاز تخدير وإيكو بتكلفة 17 مليون جنيه

أجهزة طبية
أجهزة طبية
أجهزة طبية

بتكلفه 3 ملايين جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك بشارع الزهراء بمركز ههيا

بلاط انترلوك
بلاط انترلوك
بلاط انترلوك

الأجهزة التنفيذية بالشرقية تواصل حملات الإزالة الفورية للتعديات

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

تسريب صور سيارة بورش تايكان بتصميم مستوحى من GT3 RS

بورش تايكان
بورش تايكان
بورش تايكان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد