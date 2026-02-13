حدود السحب من تطبيق إنستاباي فى رمضان

تصدر تطبيق إنستاباي محركات البحث خلال الساعات الماضية، مع تزايد تساؤلات المستخدمين حول رسوم التحويل والحدود القصوى للمعاملات اليومية والشهرية فى رمضان، وذلك عقب القرار الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% على الإيداع والإقراض.

ويبلغ عدد مستخدمي التطبيق نحو 12 مليون مستخدم منذ إطلاقه، حيث يوفر خدمات تحويل الأموال والدفع الإلكتروني بشكل فوري وآمن، بما يقلل الحاجة إلى زيارة الفروع البنكية أو التعامل بالنقد.

الرسوم الجديدة لـ إنستاباي

أعلنت شبكة المدفوعات اللحظية تطبيق رسوم جديدة على خدماتها، بما في ذلك المعاملات المنفذة عبر تطبيق إنستاباي، وذلك اعتبارا من 1 أبريل 2025.

وتم تحديد رسوم التحويل عبر التطبيق بنسبة 0.1% من قيمة المعاملة، بحد أدنى 50 قرشا وحد أقصى 20 جنيها مصريا لكل عملية.

كما يتيح التطبيق 10 عمليات استعلام عن الرصيد أو كشف الحساب المختصر مجانا شهريا لكل عميل، بينما تفرض رسوم قدرها 50 قرشا على كل عملية استعلام إضافية.

أمثلة على رسوم التحويل

تحويل 500 جنيه: 50 قرشا رسوما.

تحويل 1000 جنيه: 1 جنيه رسوما.

تحويل 5000 جنيه: 5 جنيهات رسوما.

تحويل 20 ألف جنيه وحتى 70 ألف جنيه: 20 جنيها كحد أقصى للرسوم.

وبذلك، فإن رسوم تحويل مبلغ 1000 جنيه عبر إنستاباي تبلغ جنيها واحدا فقط.

حدود السحب من إنستاباي فى رمضان

في آخر تحديث للبنك المركزي المصري، تتفاوت حدود السحب من تطبيق إنستا باي InstaPay Egyptبين الحد الأقصى للسحب للمعاملة الواحدة، والذي يصل إلى 70 ألف جنيه، والحد الأقصى للمعاملات في اليوم الذي بلغ 120 ألف جنيه، أما على مدار الشهر فيجب ألا يتجاوز السحب مبلغ الـ 400 ألف جنيه عبر استخدام التطبيق الرقمي إنستاباي، وفقا للكتاب الدوري المنشور على الموقع الرسمي للبنك المركزي.

قرار البنك المركزي بشأن الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري، في اجتماعها المنعقد يوم الخميس 12 فبراير 2026، خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس.

وبموجب القرار، تم خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 19.0%، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 20.0%، وسعر العملية الرئيسية إلى 19.5%، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 19.5%.

كذلك قرر مجلس إدارة البنك المركزي خفض نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي على البنوك من 18% إلى 16%، في إطار تقييمه لتطورات معدلات التضخم وتوقعاته.

ويذكر أن سعر الفائدة يعد إحدى الأدوات الرئيسية التي يستخدمها البنك المركزي للسيطرة على التضخم، إلا أن قرارات الفائدة لا تؤثر بشكل مباشر على رسوم التحويل عبر تطبيقات الدفع الإلكتروني مثل إنستاباي.