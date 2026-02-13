الأرصاد تطلق تحذيرا شديد اللهجة بشأن الطقس.. ومفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار |أخبار التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

ذروة التقلبات اليوم.. الأرصاد تواجه تحذير شديد اللهجة بشأن الطقس

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة.

وقالت منار غانم، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ونشاط قوي للرياح، بالإضافة إلى وجود الأتربة والرمال بشكل مؤثر وكثيف.

ولفتت إلى أن الرمال ستؤثر بشكل كبير على الرؤية، مشيرة إلى أن ذروة التقلبات الجوية اليوم، محذرة من زيادة سرعات الرياح مع دخول وقت الظهيرة.

وأضافت أن هناك اضطرابات شديدة في حركة الأمواج والملاحة البحرية على البحر المتوسط وخليج السويس وخليج العقبة، منوهة بوجود تساقط للأمطار على بعض المناطق.



أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة.. فيديو

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهده المعدن الأصفر خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقريرا بالفيديو عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة 13 فبراير 2026، موضحا أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم الجمعة

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5828 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا إلى 6800 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7771 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 54400 جنيها.

الرئيس الإيراني: أعداؤنا أغلقوا جميع الطرق أمامنا ويمنعون إنجاز الصفقات

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، قال إن أعداؤنا أغلقوا جميع الطرق أمامنا ويمنعون إنجاز الصفقات.

أعلنت القناة 14 الإسرائيلية، بأن الجيش الإسرائيلي أعد خططاً عملياتية جديدة لمواجهة إيران، مؤكدة أن البلاد في "حالة تأهب قصوى" مع الاستعداد للتحول الفوري من الدفاع إلى الهجوم إذا اقتضت الحاجة.

القناة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم: "لدينا خطط هجومية متكاملة لجميع الساحات في حال التعرض لأي هجوم"، مؤكدين استمرار الضغط على حزب الله في لبنان وتكبده خسائر فادحة، كما أشارت المصادر إلى استعداد إسرائيل للتحرك مجدداً ضد الحوثيين في اليمن إذا ظهرت تهديدات جديدة.



أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم



استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الجمعة 13 فبراير 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم



الدولار الأمريكي

سعر البيع: 46.87 جنيه

سعر الشراء: 46.77 جنيه

اليورو

سعر البيع: 55.69 جنيه

سعر الشراء: 55.57 جنيه

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 63.97 جنيه

سعر الشراء: 63.82 جنيه

الريال السعودي

سعر البيع: 12.49 جنيه

سعر الشراء: 12.47 جنيه

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 12.76 جنيه

سعر الشراء: 12.73 جنيه



سنا سليمان: اضطراب النوم مؤشر لمشكلة نفسية أو عضوية تحتاج لعلاج

أكدت الدكتورة سناء سليمان، أخصائي الطب النفسي بـقصر العيني، أن اضطرابات النوم لا تقتصر فقط على صعوبة الدخول في النوم، بل تمتد لتشمل النوم المتقطع، والاستيقاظ المبكر، أو حتى الحصول على عدد ساعات كافٍ من النوم مع الشعور بالإرهاق وعدم الراحة عند الاستيقاظ.

وأوضحت خلال برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" أن هناك حالات يكون فيها اضطراب النوم عرضًا مؤقتًا مرتبطًا بضغوط العمل أو السفر أو الامتحانات، وغالبًا ما يزول بزوال السبب، مشيرة إلى أن القلق العابر قد يؤثر على جودة النوم لفترة قصيرة دون أن يعني وجود اضطراب مزمن.

الغرف التجارية: تبكير موعد الأوكازيون ليتواكب مع حلول شهر رمضان والأعياد

قال علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن الأوكازيون يتم تنظيمه منذ عقود بالتعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والغرف التجارية، مشيرًا إلى تبكير موعده هذا العام ليتواكب مع شهر رمضان ودخول الأعياد، بما يتيح للأسر المصرية الحصول على احتياجاتها بأقل الأسعار، حيث إن هناك رقابة صارمة من الأجهزة المعنية وجهاز حماية المستهلك والغرف التجارية للتأكد من أن الأسعار المعلنة قبل وبعد الأوكازيون تعكس خصومات حقيقية.

وأكد عز، خلال مداخلة عبر برنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن قانون حماية المستهلك حدد إجراءات إرجاع السلع سواء خلال الأوكازيون أو في غيره، موضحًا أنه طالما تم إرجاع السلعة بحالتها الأصلية وبالعبوة الأصلية ودون استعمال، يجوز إرجاعها خلال الفترة القانونية المسموح بها، مشددًا على أن عبارة «لا ترد ولا تستبدل» تخضع للضوابط القانونية المنظمة.



أحمد سعد الدين: الإذاعة المصرية ما زالت تحتفظ بمكانتها وتأثيرها الكبير

أكد الناقد الفني أحمد سعد الدين أن الإذاعة المصرية ما زالت تحتفظ بمكانتها وتأثيرها الكبير رغم تطور وسائل الإعلام الحديثة، مشيرًا إلى أن سحر الصوت ما زال قادرًا على جذب الجمهور حتى في عصر السوشيال ميديا والبودكاست.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية حياة مقطوف والإعلامي أحمد دياب ، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن انطلاقة الإذاعة الرسمية عام 1934 شكلت نقطة تحول مهمة في تاريخ الإعلام المصري، حين انطلقت العبارة الشهيرة «هنا القاهرة» بصوت الإعلامي الراحل أحمد سالم، بعد ضم الإذاعات الأهلية تحت مظلة حكومية واحدة.

تخفيضات تصل إلى 25% بمعارض «أهلاً رمضان».. تفاصيل

أكد أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أن المعارض تأتي استمرارا للدور المجتمعي الذي تقوم به الغرف التجارية سنويًا، لدعم المواطنين بالتزامن مع زيادة معدلات الاستهلاك خلال الشهر الكريم.

دعم مزدوج للمواطن والتاجر

وأوضح أن تنظيم المعارض لا يقتصر على توفير السلع بأسعار مخفضة فحسب، بل يمتد ليشمل دعم التجار من خلال توفير منافذ بيع منظمة ومجهزة تتيح لهم الوصول المباشر إلى المستهلكين.

وأشار إلى أن هذه المنظومة تحقق توازنًا في السوق، إذ يستفيد المواطن من انخفاض الأسعار، بينما يحظى التاجر بزيادة في معدلات البيع نتيجة الإقبال الجماهيري.

الغرفة تتحمل التكلفة بالكامل

وأوضح رئيس الغرفة أن إقامة المعارض تتم بالتعاون مع محافظة الجيزة، حيث تتحمل الغرفة كامل تكاليف الإنشاءات وتجهيز الأجنحة وتأمين المواقع، مع تخصيص المساحات للتجار دون مقابل.

وأضاف أن هذا الإجراء يسهم بشكل مباشر في تقليل التكلفة النهائية للسلع، إذ يُعفى العارضون من مصروفات الإيجار والدعاية، مقابل الالتزام بتقديم خصومات حقيقية للمستهلكين.