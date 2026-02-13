الرئيس الإيراني: أعداؤنا أغلقوا جميع الطرق أمامنا ويمنعون إنجاز الصفقات

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، قال إن أعداؤنا أغلقوا جميع الطرق أمامنا ويمنعون إنجاز الصفقات.

أعلنت القناة 14 الإسرائيلية، بأن الجيش الإسرائيلي أعد خططاً عملياتية جديدة لمواجهة إيران، مؤكدة أن البلاد في "حالة تأهب قصوى" مع الاستعداد للتحول الفوري من الدفاع إلى الهجوم إذا اقتضت الحاجة.

القناة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم: "لدينا خطط هجومية متكاملة لجميع الساحات في حال التعرض لأي هجوم"، مؤكدين استمرار الضغط على حزب الله في لبنان وتكبده خسائر فادحة، كما أشارت المصادر إلى استعداد إسرائيل للتحرك مجدداً ضد الحوثيين في اليمن إذا ظهرت تهديدات جديدة.



وفيما يخص قطاع غزة، شدد جيش الاحتلال الإسرائيلي على أنه لا يمكن إعادة إعمار القطاع دون نزع سلاحه، مع إعداد خطط طوارئ للتعامل مع أي انهيار محتمل لاتفاق سياسي.



من جانبه، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن بلاده بحاجة لإبرام اتفاق مع إيران خلال الشهر المقبل لتجنب "عواقب وخيمة"، مشيراً إلى أن إسرائيل لم تطلب منه التوقف عن المفاوضات.



بدوره، أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن أمله في أن تهيئ جهود ترامب الظروف للتوصل إلى اتفاق يشمل العناصر الأساسية لإسرائيل، خصوصاً البرنامج النووي الإيراني وصواريخها الباليستية والجماعات العاملة بالوكالة عنها.



