قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواعيد قطار LRT الكهربائي والمترو في رمضان
الموعد وترتيب المجموعة والقناة الناقلة..كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وكايزر تشيفز
"رضا المواطن والتحول الأخضر".. وزيرة التنمية المحلية والبيئة تضع جداول زمنية لتنفيذ مشروعات الاستدامة
المجلس العسكري الحاكم في النيجر يدعو إلى الاستعداد للحرب مع فرنسا
حسام حسن يؤدى مناسك العمرة رفقة أسرته| صور
محافظ أسيوط يعلن رفع درجة الاستعداد بالوحدات المحلية تحسبًا لنشاط قوي للرياح المثيرة للأتربة
لبسوه بدلة رقص.. اعتداء على شاب أمام المارة بالقليوبية
أسعار الدولار اليوم الجمعة في مصر 13-2-2026
من ساحة الحرب للمراهنات.. تسريب معلومات عسكرية يثير عاصفة في إسرائيل
اعتداء إسرائيلي جديد على الأراضي السورية
التضامن تنجح لأول مرة في إعادة 17 طفلا لأسرهم استناداً لـ"الاختبار القضائي"
الطقس اليوم.. سحب رعدية ممطرة قادمة وأتربة خلال فترات النهار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روسيا تعلن تدمير عناصر القوات الأوكرانية في ملاجئ على الضفة اليمنى لنهر دنيبر

القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية
محمود نوفل

 
نجحت أطقم الطائرات المسيرة التابعة لقوات المظليين في إيفانو بروسيا  في تدمير عناصر القوات الأوكرانية في ملاجئ على الضفة اليمنى لنهر دنيبر بمقاطعة خيرسون.

وبحسب البيان الصادر عن وزارة الدفاع الروسية: "وحدات الأنظمة المسيرة التابعة لتشكيل الحرس في القوات البرمائية الإيفانوفية، ضمن مجموعة القوات 'دنيبر'، تعمل على مدار الساعة لتدمير العدو على الضفة اليمنى لنهر دنيبر في منطقة خيرسون.

وأضاف البيان:  تلقت أطقم الطائرات المسيرة الأمر بتدمير الأهداف المكتشفة. وقد نجح مشغلو الطائرات المسيرة في ضرب وتدمير جميع الأهداف المكتشفة".

وأكد البيان أن وحدات الطائرات الهجومية المسيرة توجه ضربات نارية دقيقة ضد القوات الأوكرانية، مدمرة المعدات والجنود والمواقع المحصنة للعدو، مما يمنعهم من إيصال الإمدادات إلى خط التماس الذي يمر في مجرى النهر.

ومن جانبه ، قال مشغل طائرة مسيرة، يحمل الاسم الرمزي "تيسيوس": "طائراتنا تطير عبر الألياف البصرية، وهذا يمنحنا ميزة هائلة على العدو. فهي لا تخشى التشويش الإلكتروني، وبفضل ذلك نضرب بدقة".

وأضاف: "وحداتنا تهاجم على مدار الساعة القوى البشرية للعدو والمعدات المدرعة ووحدات المدفعية الهاون. كما نقوم بمطاردة نشطة للطائرات المسيرة المعادية".

روسيا أوكرانيا وزارة الدفاع الروسية الجيش الأوكراني نهر دنيبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حدود السحب من ماكينات ATM

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM والبنوك بعد قرار المركزي

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

150 جنيها تراجعًا... سعر الذهب في مصر الآن

الزمالك

تطورات بأزمة أرض الزمالك في أكتوبر عقب التغيير الوزاري

العاصفة الترابية

الجو هيقلب | تحذير من الأرصاد لطقس الجمعة.. وإليك الوقاية من التهاب العين خلال التقلبات الجوية

حالة الطقس غداً

عاصفة رملية خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الجمعة

الجيش الملكي

إبراهيم عبد الجواد: النهاردة الأهلي عمل تصرف من تصرفات الكبار

الدعاء

دعاء آخر جمعة في شهر شعبان.. أدركه بـ20 كلمة مستجابة لسداد دينك

محافظ البحيرة

خروج عجلات قطار القاهرة الإسكندرية عن مساره بكفر الدوار

ترشيحاتنا

ارشيفية

تعرف على الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لمحور كمال عامر بالجيزة

هيئة المحكمة

تأييد حكم الإعدام على المتهم بقتل شقيقه وطفليه بسبب الميراث بالشرقية

جثة

بسبب خصومة ثأرية.. مصرع شخص في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بأسيوط

بالصور

طريقة عمل جمبري بالثوم الكريمي مع أرز أبيض

جمبري بالثوم الكريمي مع أرز أبيض
جمبري بالثوم الكريمي مع أرز أبيض
جمبري بالثوم الكريمي مع أرز أبيض

مي حلمي بإطلالة أنيقة في أمستردام

مى حلمى
مى حلمى
مى حلمى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد