

نجحت أطقم الطائرات المسيرة التابعة لقوات المظليين في إيفانو بروسيا في تدمير عناصر القوات الأوكرانية في ملاجئ على الضفة اليمنى لنهر دنيبر بمقاطعة خيرسون.

وبحسب البيان الصادر عن وزارة الدفاع الروسية: "وحدات الأنظمة المسيرة التابعة لتشكيل الحرس في القوات البرمائية الإيفانوفية، ضمن مجموعة القوات 'دنيبر'، تعمل على مدار الساعة لتدمير العدو على الضفة اليمنى لنهر دنيبر في منطقة خيرسون.

وأضاف البيان: تلقت أطقم الطائرات المسيرة الأمر بتدمير الأهداف المكتشفة. وقد نجح مشغلو الطائرات المسيرة في ضرب وتدمير جميع الأهداف المكتشفة".

وأكد البيان أن وحدات الطائرات الهجومية المسيرة توجه ضربات نارية دقيقة ضد القوات الأوكرانية، مدمرة المعدات والجنود والمواقع المحصنة للعدو، مما يمنعهم من إيصال الإمدادات إلى خط التماس الذي يمر في مجرى النهر.

ومن جانبه ، قال مشغل طائرة مسيرة، يحمل الاسم الرمزي "تيسيوس": "طائراتنا تطير عبر الألياف البصرية، وهذا يمنحنا ميزة هائلة على العدو. فهي لا تخشى التشويش الإلكتروني، وبفضل ذلك نضرب بدقة".

وأضاف: "وحداتنا تهاجم على مدار الساعة القوى البشرية للعدو والمعدات المدرعة ووحدات المدفعية الهاون. كما نقوم بمطاردة نشطة للطائرات المسيرة المعادية".