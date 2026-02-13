قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

مواعيد قطار LRT الكهربائي والمترو في رمضان

مواعيد تشغيل مترو الأنفاق والقطار الكهربائي
محمد غالي

يتزايد اهتمام المواطنين بالتعرف على مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف (LRT) ومترو الأنفاق بعد تعديلها تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك. 

وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، الانتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة بشهر رمضان لعام 1447 هجريا / 2026 ميلاديا، مع تطبيق جداول تشغيل جديدة للخطوط الثلاثة للمترو والقطار الكهربائي الخفيف، اعتبارا من أول أيام الشهر الكريم.

مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف (LRT)

ينطلق أول قطار من عدلي منصور إلى الفنون والثقافة في الساعة 6:00 صباحا، ومن الفنون والثقافة إلى عدلي منصور الساعة 6:04 صباحا.
يغادر آخر قطار من عدلي منصور إلى الفنون والثقافة والعكس الساعة 11:15 مساء.

كما يتم تشغيل قطارين مباشرين من عدلي منصور إلى الفنون والثقافة في الساعة 7:30 صباحا و8:00 صباحا.

وبالنسبة لفرع بدر:

أول قطار من بدر إلى العبور الجديدة الساعة 6:34 صباحا.
أول قطار من بدر إلى عدلي منصور الساعة 6:01 صباحا.
آخر قطار من عدلي منصور ومن الفنون والثقافة باتجاه بدر الساعة 11:45 مساء.
أول قطار من العبور الجديدة إلى عدلي منصور الساعة 6:47 صباحا، وآخر قطار في نفس الاتجاه الساعة 11:39 مساء.

وتم تقليل زمن التقاطر قبل الإفطار إلى 8 دقائق خلال فترة الذروة المسائية. 

ويبلغ إجمالي عدد الرحلات اليومية للقطار الكهربائي الخفيف خلال أيام العمل في رمضان 266 رحلة.

مواعيد تشغيل مترو الأنفاق

الخط الأول 

ينطلق أول قطار من محطات الخط الأول في تمام الساعة 5:15 صباحا، بينما يغادر آخر قطار من محطتي حلوان والمرج الجديدة في الساعة 12:15 بعد منتصف الليل.

الخط الثاني (شبرا الخيمة – المنيب)

يبدأ التشغيل يوميا في الساعة 5:15 صباحا من الجانبين. 

ويغادر آخر قطار من شبرا الخيمة في الساعة 12:30 صباحا، ومن المنيب في الساعة 12:40 صباحا.

الخط الثالث

يبدأ أول قطار من محطة عدلي منصور باتجاه جامعة القاهرة في الساعة 5:15 صباحا، وكذلك في الاتجاه العكسي.
يتحرك آخر قطار من عدلي منصور إلى جامعة القاهرة الساعة 12:06 صباحا، ومن جامعة القاهرة إلى عدلي منصور الساعة 12:23 صباحا.

أما في اتجاه محور روض الفرج:

ينطلق أول قطار من عدلي منصور الساعة 5:20 صباحا، ومن محور روض الفرج إلى عدلي منصور الساعة 5:15 صباحا.
يغادر آخر قطار من عدلي منصور نحو محور روض الفرج الساعة 12:02 صباحا، ومن محور روض الفرج إلى عدلي منصور الساعة 12:26 صباحا.

مواعيد الربط بين الخطوط

يتم التقاء آخر القطارات بين الخطين الأول والثاني بمحطة أنور السادات في الساعة 1:00 صباحا.
يتم الربط بين الخطين الأول والثالث بمحطة جمال عبد الناصر، وبين الخطين الثاني والثالث بمحطة العتبة، في الساعة 12:30 صباحا.
كما يتم الربط بين الخطين الثاني والثالث بمحطة جامعة القاهرة في الساعة 12:15 صباحا.

وسيتم الإعلان عن مواعيد التبادل بين الخطوط عبر الإذاعة الداخلية بالمحطات طوال شهر رمضان.

كما تقرر تقليل زمن التقاطر خلال فترة الذروة المسائية قبل الإفطار إلى 4 دقائق ونصف تقريبا، لاستيعاب الكثافات المتزايدة من الركاب.

ويبلغ إجمالي عدد الرحلات اليومية خلال أيام العمل في رمضان:

الخط الأول: 488 رحلة
الخط الثاني: 610 رحلات
الخط الثالث: 461 رحلة

توجيهات وزارية لرفع كفاءة التشغيل

وأكدت وزارة النقل، تنفيذا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، على المتابعة المستمرة لحركة التشغيل عبر غرف التحكم المركزي، مع تواجد القيادات والمسؤولين ميدانيا لضمان انتظام الحركة.

كما تم الدفع بقطارات إضافية خلال ساعات الذروة لتخفيف الازدحام، ورفع درجة الاستعداد القصوى لفرق الطوارئ بالمحطات للتعامل الفوري مع أي أعطال طارئة، وذلك لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمة لجمهور الركاب طوال شهر رمضان المبارك.

مواعيد تشغيل مترو الأنفاق تشغيل مترو الأنفاق مواعيد تشغيل مترو الأنفاق القطار الكهربائي

