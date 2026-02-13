قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

مجلس الدفاع الإيراني: المنظومة الصاروخية خط أحمر وغير قابلة للتفاوض

محمود نوفل


أكد  أمين مجلس الدفاع الإيراني على شمخاني أن المنظومة الصاروخية الإيرانية هي ضمن الخطوط الحمراء لطهران وغير قابلة للتفاوض.

وذكر أمين مجلس الدفاع الإيراني في تصريحات له أن الكيان الصهيوني لا يمكن أن يقدم على أي تحرك دون دعم مباشر من واشنطن.

وحذر أمين مجلس الدفاع الإيراني قائلا : سنرد بشكل قوي وقاطع ومناسب على أي مغامرة تستهدف إيران.

وقال أيضا: مستوى الجاهزية العسكرية عال وتكلفة أي خطأ في الحسابات لأي طرف ستكون مرتفعة و تجنب أي تحركات تؤثر على الاستقرار والأمن بالمنطقة هو المسار العقلاني لجميع الأطراف.

وأضاف : إذا كانت المفاوضات واقعية ودون مطالب مفرطة فقد تتخذ مسارا إيجابيا وتحقق مصالح الجميع
والتحركات الدبلوماسية في المنطقة هدفها تعزيز الخيار السياسي والحد من التوتر

وختم أمين مجلس الدفاع الإيراني : الوضع الأمني في المنطقة أصبح أكثر تعقيدا ويتطلب آليات خاصة للتنسيق.

