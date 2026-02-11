طهران .. مسؤول عسكري كبير يحذر من أي استهداف لإيران

أكد أمين مجلس الدفاع الإيراني على شمخاني أن أي استهداف لإيران ولو كان محدودا سنعتبره بداية حرب ولن نكون مقيدين بحدود.

وقال علي شمخاني في تصريحات صحفية له : التهديد المتزامن مع التفاوض أسلوب واشنطن لكن من الحكمة أن يكون مسار المفاوضات جادا.

وختم المسؤول الإيراني تصريحاته قائلا : الحرب إذا اندلعت ستؤثر على العالم نظرا لقدرات المنطقة في إنتاج الطاقة.

وفي تصريحات سابقة ؛ أشار علي شمخاني ، إلى صعوبة وصول إيران إلى مخزونها من اليورانيوم المخصب معتبرًا أن الأمر لايزال فيه جزء مجهول.

وذكر علي شمخاني مستشار المرشد الإيران علي خامنئي، ، إن حجم مخزون بلاده من اليورانيوم المخصب لا يزال مجهولاً حتى الآن، بسبب بقائه تحت الأنقاض، في إشارة إلى الهجمات التي نفذتها الولايات المتحدة في يونيو الماضي واستهدفت منشآت نووية إيرانية رئيسية.



وأكد أن طهران شددت خلال 5 جولات تفاوضية سابقة مع واشنطن على أنها لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي.

وأضاف شمخاني أنه لا توجد حتى الآن أي مبادرة لاستخراج مخزون اليورانيوم المخصب من تحت الأنقاض، نظراً لما ينطوي عليه الأمر من مخاطر.

الأسلحة النووية

وشدد شمخاني على أن إنتاج أو امتلاك الأسلحة النووية محظورٌ بالنسبة لإيران ولا تغيير فيه، قائلاً إن "إيران صرّحت مراراً بأنها لا تسعى إلى بناء أو تخزين مثل هذه الأسلحة".

وأوضح أن اليورانيوم الإيراني المخصب بنسبة 60% مخصص للأغراض السلمية، ويمكن تخفيضه إلى 20% دون نقله إلى الخارج، شريطة تغطية التكاليف.