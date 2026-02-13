قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
براتب 20 ألف جنيه.. وظائف خالية قدم الان
ترتيبات مباراة الزمالك وكايزر تشيفز الحاسمة في الكونفدرالية
تجاهل زيزو.. نصائح المنتخب لـ إمام عاشور تثير أزمة في الزمالك
ألمانيا .. تعليق العمليات في مطار كولونيا بسبب عطل في تقنيات الأمن
تسريب صور سيارة بورش تايكان بتصميم مستوحى من GT3 RS
تفاصيل تعديل جديد بـ الأهلي في عقد إمام عاشور
بعد قطيعة استمرت عاما.. الجزائر تعيد سفيرها إلى النيجر
موعد صلاة الجمعة اليوم.. كل مواقيت الصلاة 13 فبراير 2026
مصرع وإصابة 8 أشخاص في تصادم سيارتين بطريق إدفو مرسى علم
إصابة 7 أشخاص في تصادم بالطريق الصحراوي بـ البحيرة
مجلس الدفاع الإيراني: المنظومة الصاروخية خط أحمر وغير قابلة للتفاوض
رياضة

ترتيبات مباراة الزمالك وكايزر تشيفز الحاسمة في الكونفدرالية

الزمالك
القسم الرياضي

يواجه فريق الزمالك نظيره كايزر تشيفز  في الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة كأس الكونفدرالية.

الاجتماع الفني للمباراة

يُعقد صباح اليوم الجمعة بأحد فنادق الإسماعيلية الاجتماع الخاص بمباراة الزمالك أمام كايزر تشيفز في كأس الكونفدرالية الأفريقية والتي تشمل الآتي: 

مناقشة زي الفريقين خلال اللقاء

الإتفاق على ترتيبات المباراة وموعد الوصول إلى الاستاد

بحث بعض التفاصيل الفنية الإضافية

المؤتمر الصحفي قبل المباراة 

يُقام في الرابعة والنصف مساء غدٍ الجمعة على استاد هيئة قناة السويس بحضور معتمد جمال المدير الفني للزمالك يرافقه عمر جابر قائد الفريق للحديث عن مواجهة كايزر تشيفز المرتقبة.

مؤتمر كايزر تشيفز في الخامسة والنصف مساءً بحضور المدير الفني وقائد الفريق.

التدريبات النهائية استعدادًا للمواجهة

تدريب الزمالك الأساسي في الخامسة مساء غدٍ الجمعة على الملعب الفرعي لاستاد هيئة قناة السويس.

السماح للإعلام بحضور أول 15 دقيقة حسب تعليمات كاف.

تدريب كايزر تشيفز في السادسة مساءً على استاد هيئة قناة السويس.

موعد المباراة 

الزمالك × كايزر تشيفز غدا السبت في تمام الساعة السادسة مساءً استاد هيئة قناة السويس.

الزمالك كايزر تشيفز الكونفدرالية معتمد جمال عمر جابر

