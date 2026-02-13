ترتيبات مباراة الزمالك وكايزر تشيفز الحاسمة في الكونفدرالية

يواجه فريق الزمالك نظيره كايزر تشيفز في الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة كأس الكونفدرالية.

الاجتماع الفني للمباراة

يُعقد صباح اليوم الجمعة بأحد فنادق الإسماعيلية الاجتماع الخاص بمباراة الزمالك أمام كايزر تشيفز في كأس الكونفدرالية الأفريقية والتي تشمل الآتي:

مناقشة زي الفريقين خلال اللقاء

الإتفاق على ترتيبات المباراة وموعد الوصول إلى الاستاد

بحث بعض التفاصيل الفنية الإضافية

المؤتمر الصحفي قبل المباراة

يُقام في الرابعة والنصف مساء غدٍ الجمعة على استاد هيئة قناة السويس بحضور معتمد جمال المدير الفني للزمالك يرافقه عمر جابر قائد الفريق للحديث عن مواجهة كايزر تشيفز المرتقبة.

مؤتمر كايزر تشيفز في الخامسة والنصف مساءً بحضور المدير الفني وقائد الفريق.

التدريبات النهائية استعدادًا للمواجهة

تدريب الزمالك الأساسي في الخامسة مساء غدٍ الجمعة على الملعب الفرعي لاستاد هيئة قناة السويس.

السماح للإعلام بحضور أول 15 دقيقة حسب تعليمات كاف.

تدريب كايزر تشيفز في السادسة مساءً على استاد هيئة قناة السويس.

موعد المباراة

الزمالك × كايزر تشيفز غدا السبت في تمام الساعة السادسة مساءً استاد هيئة قناة السويس.