الزمالك يدرس الاستعانة بمطور أداء لدعم الفريق الأول

كشف الإعلامي جمال الغندور، نقلًا عن مصدر داخل نادي الزمالك، أن إدارة القلعة البيضاء تدرس بجدية الاستعانة بمطور أداء للفريق الأول لكرة القدم خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح المصدر عبر برنامج ستاد المحور أن هذا التوجه يأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى دعم الجهاز الفني الحالي، والعمل على رفع معدلات اللياقة البدنية والجاهزية الفنية للاعبين، خاصة في ظل ضغط المباريات خلال الفترة المقبلة على المستويين المحلي والقاري.

وأشار المصدر إلى أن إدارة الزمالك ترى أن وجود مطور أداء أصبح عنصرًا أساسيًا في الأندية الكبرى، لما له من دور مهم في تحسين الأداء الفردي والجماعي، وتقليل نسب الإصابات، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من إمكانيات اللاعبين داخل الملعب.

وأضاف أن ملف مطور الأداء لا يزال قيد الدراسة، مع بحث عدة سير ذاتية لمدربين متخصصين، تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي خلال الفترة القريبة، بما يتماشى مع رؤية النادي لإعادة الفريق إلى مستواه المعهود والمنافسة بقوة على البطولات.