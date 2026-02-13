شريف أشرف: لاعبو الزمالك أمامهم فرصة تاريخية في المنافسة على الدوري والكونفدرالية

أكد شريف أشرف، لاعب الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض يقدم نتائج مميزة رغم الظروف والغيابات وضغط المباريات خلال الفترة الحالية.

قال أشرف في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" عبر قناة نادي الزمالك مع محمد أبوالعلا: "لاعبو الزمالك أمامهم فرصة تاريخية هذا الموسم في الحصول على بطولة الدوري أو الكونفدرالية، والبطولة الذي سيتم التتويج بها ستكون محفورة في أذهان الجميع عبر التاريخ والفريق قادر على تحقيق بطولة هذا الموسم في ظل هذه الظروف".

وتابع: "جماهير الزمالك لها دور كبير في مواجهة كايزر تشيفز المقبلة والفريق الجنوب أفريقي من الأندية القوية وصعبة للغاية ولكن الفريق الأبيض قادر على تحقيق الفوز".