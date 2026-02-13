طريقة عمل جمبري بالثوم الكريمي مع أرز أبيض

قدم الشيف احمد شرارة عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، طريقة عمل جمبرى بالثوم الكريمى مع الأرز الأبيض.

جمبري بالثوم الكريمي مع أرز أبيض

المقادير (تكفي 4 أشخاص)

للجمبري:

• جمبري مقشّر ومُنظّف: 600 جرام

• زبدة: 30 جرام

• زيت زيتون: 1 ملعقة كبيرة

• ثوم مفروم ناعم: 6 فصوص (حوالي 18 جرام)

• كريمة طبخ: 250 مل

• بارميزان مبشور: 40 جرام

• عصير ليمون: 1 ملعقة صغيرة (5 مل)

• ملح: 1 ملعقة صغيرة (أو حسب الذوق)

• فلفل أسود: ½ ملعقة صغيرة

• بابريكا: ½ ملعقة صغيرة

• بقدونس مفروم: 2 ملعقة كبيرة

للأرز الأبيض:

• أرز مصري مغسول: 2 كوب (400 جرام)

• ماء أو مرقة: 2½ كوب (600 مل)

• زيت أو سمن: 1 ملعقة كبيرة

• ملح: 1 ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

1. في حلة الأرز: سخّن الزيت/السمن، أضف الأرز وقلّبه دقيقة، أضف الماء والملح، اتركه يغلي ثم هدّئ النار وغطِّه حتى يستوي تمامًا (حوالي 12–15 دقيقة).

2. سخّن طاسة واسعة على نار متوسطة، أضف الزبدة مع زيت الزيتون.

3. أضف الثوم وقلّبه 20–30 ثانية فقط لحد ما يطلع ريحته (من غير ما يغمّق).

4. أضف الجمبري، تبّله بالملح والفلفل والبابريكا، وقلّبه 2–3 دقائق لكل جانب لحد ما يغيّر لونه.

5. أضف كريمة الطبخ واتركها تغلي غلوة خفيفة 3–4 دقائق لحد ما الصوص يتقل شوية.

6. أضف البارميزان وعصير الليمون وقلّب لحد ما الصوص يبقى كريمي وناعم.

7. اطفي النار وأضف البقدونس. قدّم الجمبري بالكريمي سخن جنب الأرز الأبيض.