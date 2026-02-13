قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لف الترابيزة كلها.. هل تجاهل مصطفى شلبي إمام عاشور في فرح كريم الدبيس؟
خروج عجلات قطار القاهرة الإسكندرية عن مساره بكفر الدوار
تبدأ من 3800 جنيه شهريا.. تفاصيل أقساط شقق سكن لكل المصريين 7
الحبس سنتين وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة قيادة السيارة بهذه الحالة
في آخر جمعة من شهر شعبان .. فريضة مهجورة احذر أن تفوتك
روسيا تطلق قمر صناعي جديد
إيلون ماسك يخطط لبناء مصنع ومدينة على القمر
عاصفة رملية خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الجمعة
الدفع بقطارات إضافية.. مواعيد تشغيل مترو الأنفاق في رمضان 2026
تطورات بأزمة أرض الزمالك في أكتوبر عقب التغيير الوزاري
مسلسل صحاب الأرض يشعل جدلا في إسرائيل قبل عرضه في رمضان
محافظات

أخبار أسوان| جنسيات أمريكية وأوروبية في سباق الدراجات.. حملة لإزالة التعديات.. ومعرض للمشروعات الصغيرة

جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الخميس الموافق 12/2/2025أحداث متنوعة.

شارك 39 دراجاً من الجنسيات الأمريكية والأوروبية ضمن حدث نظمه الاتحاد المصري للدراجات بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بأسوان، وتحت رعاية وزارتى الشباب والرياضة، والسياحة والاثار، فى إطار جهود الدولة للترويج للمقاصد السياحية المصرية عبر الرياضة.

39 دراجا من جنسيات مختلفة يشاركون في حدث رياضي بأسوان .. صور
تابع اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان الجهود المبذولة بالوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المختصة لإستكمال أعمال إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة سواء البناء أو الزراعية ضمن جهود الموجه الـ 28 ، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء عبد الله جلال مدير الأمن ، والتى شهدت إزالة 453 حالة تعدى بمساحة وصلت إلى 230 ألف و 457 م2 وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وفى ظل المتابعة المستمرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض .


محافظ أسوان يتابع إزالة 453 تعديا على 230 ألف و457 م2 ضمن الموجة 28

جهود متنوعة

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته لمسئولى المحليات بالتنسيق مع كافة الجهات لتنفيذ أعمال النظافة العامة وتفريغ الصناديق والحاويات من القمامة ، مع رفع المخلفات والتراكمات وجرد الأتربة لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى بمختلف المدن والمراكز داخل زهرة الجنوب.


محافظ أسوان يوجه مسئولي المحليات بتكثيف أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات.. صور

شهدت مدينة أسوان افتتاح المعرض الثالث لمبادرة "طريق المستقبل " تحت رعاية اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، وذلك فى إطار دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتنشيط الحراك الاقتصادى للأسر المنتجة ، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك .

وجاء تنظيم المعرض من خلال جمعية تنمية المجتمع حيث ضم أكثر من 40 سيدة وربة منزل من العارضات للمنتجات الأسوانية ، واللاتى قدمن باقة متنوعة من المشغولات والمنتجات اليدوية والتراثية التى تعكس الهوية الثقافية والحضارية لمحافظة أسوان.

افتتاح معرض طريق المستقبل لدعم المشروعات الصغيرة وتمكين السيدات والشباب بأسوان

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

