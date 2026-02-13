أخبار أسوان| جنسيات أمريكية وأوروبية في سباق الدراجات.. حملة لإزالة التعديات.. ومعرض للمشروعات الصغيرة

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الخميس الموافق 12/2/2025أحداث متنوعة.

شارك 39 دراجاً من الجنسيات الأمريكية والأوروبية ضمن حدث نظمه الاتحاد المصري للدراجات بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بأسوان، وتحت رعاية وزارتى الشباب والرياضة، والسياحة والاثار، فى إطار جهود الدولة للترويج للمقاصد السياحية المصرية عبر الرياضة.

تابع اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان الجهود المبذولة بالوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المختصة لإستكمال أعمال إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة سواء البناء أو الزراعية ضمن جهود الموجه الـ 28 ، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء عبد الله جلال مدير الأمن ، والتى شهدت إزالة 453 حالة تعدى بمساحة وصلت إلى 230 ألف و 457 م2 وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وفى ظل المتابعة المستمرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض .



أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته لمسئولى المحليات بالتنسيق مع كافة الجهات لتنفيذ أعمال النظافة العامة وتفريغ الصناديق والحاويات من القمامة ، مع رفع المخلفات والتراكمات وجرد الأتربة لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى بمختلف المدن والمراكز داخل زهرة الجنوب.



شهدت مدينة أسوان افتتاح المعرض الثالث لمبادرة "طريق المستقبل " تحت رعاية اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، وذلك فى إطار دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتنشيط الحراك الاقتصادى للأسر المنتجة ، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك .

وجاء تنظيم المعرض من خلال جمعية تنمية المجتمع حيث ضم أكثر من 40 سيدة وربة منزل من العارضات للمنتجات الأسوانية ، واللاتى قدمن باقة متنوعة من المشغولات والمنتجات اليدوية والتراثية التى تعكس الهوية الثقافية والحضارية لمحافظة أسوان.

