محافظ أسوان يتابع إزالة 453 تعديا على 230 ألف و457 م2 ضمن الموجة 28

تابع اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان الجهود المبذولة بالوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المختصة لإستكمال أعمال إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة سواء البناء أو الزراعية ضمن جهود الموجه الـ 28 ، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء عبد الله جلال مدير الأمن ، والتى شهدت إزالة 453 حالة تعدى بمساحة وصلت إلى 230 ألف و 457 م2 وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وفى ظل المتابعة المستمرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض .

وتنوعت الحالات ما بين إزالات على أراضى الدولة خارج المنظومة ، وحالات تعدى تم إزالتها خارج المستهدف ، وحالات تعدى تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية .

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان برئاسة إبراهيم سليمان إزالة حالتين تعدى فى المهد لأعمال مبانى من الطوب الأبيض بمساحة 700 م2 ، مع إيقاف أعمال بناء ، وفك شدة خشبية ، والتحفظ على 2 طن حديد بمنطقة الشلال ، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين ، وشهدت أعمال الإزالة مشاركة من نواب رئيس المدينة ، ورؤساء القرى ، والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة.

إزالة التعديات

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو برئاسة زهجر سليمان بالتصدى لإجراءات البناء المخالف ، وتم مصادرة مواد البناء ، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وقامت الوحدة المحلية بمدينة البصيلية برئاسة عاطف كامل بإزالة 13 حالة تعدى عبارة عن مبانى بالطوب الأبيض والأسمنت بمساحة 1066 م2 ، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الشرطية ، والعاملين بالوحدة المحلية .

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية بمدينة السباعية برئاسة شوقى مصطفى بإزالة 5 حالات تعدى على قطع أراضى زراعية بمساحة 450 م2 ، وبالتوازى مع ذلك فقد واصلت الأجهزة المختصة بالمحليات بالتنسيق مع الجهات المعنية تنظيم الحملات المكبرة التى إستهدفت إزالة التعديات ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .