قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء اليوم الرابع والعشرين من شهر شعبان .. يفتح لك أبواب الخير
«عبدالعاطي» يؤكد على دعم مصر الكامل لتحقيق الأمن والاستقرار في جنوب السودان
وزير الخارجية يناقش مع نظيرته الإيفوارية تعزيز العلاقات ومشروعات التعاون
فيديو متداول مثير للجدل.. التراب يغطي سيارة شيرين عبد الوهاب أمام منزلها| تفاصيل
استجابة سريعة لحل مشكلة سكان منطقة مصرف أبو عوض كفر الجبل بالهرم
محمد صلاح يتوصل إلى اتفاق مع ليفربول حول الرحيل عن الريدز |تفاصيل
مد مواعيد العمل في نفقي الأزهر خلال شهر رمضان | تفاصيل
أول تعليق من حماس على إصابة عبد الله البرغوثي داخل سجن جلبوع
عودة المشاغب.. غياب القوة الضاربة عن مباراة الأهلي والجيش الملكي
وزير الخارجية لـ نظيره الأوغندي: التعاون والتكامل في نهر النيل يحقق المنفعة المشتركة
رسمياً وقبل رمضان.. قرار حكومي عاجل بتبكير صرف مرتبات فبراير2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يتابع إزالة 453 تعديا على 230 ألف و457 م2 ضمن الموجة 28

إزالة التعديات بأسوان
إزالة التعديات بأسوان
محمد عبد الفتاح

تابع اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان الجهود المبذولة بالوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المختصة لإستكمال أعمال إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة سواء البناء أو الزراعية ضمن جهود الموجه الـ 28 ، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء عبد الله جلال مدير الأمن ، والتى شهدت إزالة 453 حالة تعدى بمساحة وصلت إلى 230 ألف و 457 م2 وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وفى ظل المتابعة المستمرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض .

وتنوعت الحالات ما بين إزالات على أراضى الدولة خارج المنظومة ، وحالات تعدى تم إزالتها خارج المستهدف ، وحالات تعدى تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية .

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان برئاسة إبراهيم سليمان إزالة حالتين تعدى فى المهد لأعمال مبانى من الطوب الأبيض بمساحة 700 م2 ، مع إيقاف أعمال بناء ، وفك شدة خشبية ، والتحفظ على 2 طن حديد بمنطقة الشلال ، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين ، وشهدت أعمال الإزالة مشاركة من نواب رئيس المدينة ، ورؤساء القرى ، والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة.

إزالة التعديات

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو برئاسة زهجر سليمان بالتصدى لإجراءات البناء المخالف ، وتم مصادرة مواد البناء ، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

 وقامت الوحدة المحلية بمدينة البصيلية برئاسة عاطف كامل بإزالة 13 حالة تعدى عبارة عن مبانى بالطوب الأبيض والأسمنت بمساحة 1066 م2 ، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الشرطية ، والعاملين بالوحدة المحلية .

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية بمدينة السباعية برئاسة شوقى مصطفى بإزالة 5 حالات تعدى على قطع أراضى زراعية بمساحة 450 م2 ، وبالتوازى مع ذلك فقد واصلت الأجهزة المختصة بالمحليات بالتنسيق مع الجهات المعنية تنظيم الحملات المكبرة التى إستهدفت إزالة التعديات ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقاء الخميسي

الستر اتشال عنا في لحظة.. لقاء الخميسي تروي كواليس زواج عبد المنصف الثاني

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

محمد عبد المنصف

رد غير متوقع من عبد المنصف على اعترافات لقاء الخميسي الصادمة

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس

دار الإفتاء

هل من مات في شهر رمضان يدخل الجنة بغير حساب؟.. الإفتاء تحسم الجدل

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 12 فبراير 2026

ديانج

تجربة احترافية أم الزمالك؟.. ديانج يرفض التجديد مع الأهلي

رنا طارق وزوجها محمود حجازي

ما منعتش أهله يشوفوا ابنه.. رنا طارق ترد على زوجها محمود حجازي

ترشيحاتنا

أمير الهلالي

قرار قضائي عاجل بشأن أمير الهلالي مستريح السيارات

أرشيفية

30 ألف جنيه أو أفضحك.. حبس المتهم بابتزاز صديقته بصور خاصة في الجيزة

المتهمين

سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية بالغربية

بالصور

الفازلين أم الجلسرين.. أيهما أفضل للبشرة وفقًا أطباء الجلدية؟

الفازلين ام الجليسرين أيهما أفضل للبشرة
الفازلين ام الجليسرين أيهما أفضل للبشرة
الفازلين ام الجليسرين أيهما أفضل للبشرة

محافظ الشرقية يبحث مطالب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ | شاهد

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فوائد تناول عصير البرتقال بالجزر على الإفطار في رمضان.. مشروب يعوض السوائل ويدعم المناعة

فوائد عصير البرتقال بالجزر في رمضان
فوائد عصير البرتقال بالجزر في رمضان
فوائد عصير البرتقال بالجزر في رمضان

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد