75 مريض دخلوا يعملوا مية بيضا راح بصرهم .. القصة الكاملة لمحاكمة مسؤولي مستشفى 6 أكتوبر

6 أشهر من التحقيقات المكثفة عكفت خلالها نيابة شمال الجيزة الكلية على جمع كافة خيوط تعرض 75 مسن لفقدان البصر سواء الجزئي أو الكلي داخل مستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي بالدقي والوقوف على دور الأطباء أو الفنيين في إصابة المرضى بعاهة مستديمة.

تسلمت النيابة العامة بإشراف المستشار أمير فتحي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية وبرئاسة المستشار عمرو خالد رئيس نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية كافة التقارير الفنية من لجان ثلاثية شكلتها النيابة العامة من عدة جهات منها الطب الشرعي ووزارة الصحة والطب الوقائي والهندسة الطبية، وانتهت تقارير تلك اللجان إلى إثبات وجود إهمال جسيم وقصور فني وإداري في منظومة التعقيم ومكافحة العدوى داخل المستشفى، ما تسبب في تفاقم الأزمة الصحية للمرضى وإصابتهم بعاهة مستديمة وفقدان بعض الحالات البصر بشكل كلي.

كما أشارت التقارير إلى أن سبب فقدان المرضى لأبصارهم بعد خضوعهم لعمليات إزالة المياه البيضاء بقسم الرمد خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين، يرجع إلى سلسلة من المخالفات في إجراءات التعقيم ومكافحة العدوى داخل غرفة العمليات، وأن المخالفات تضمنت عدم الالتزام بالإبلاغ الفوري عن حالات العدوى، وعدم إعادة معالجة الأجهزة المستخدمة بين كل مريض وآخر، مما عرض المرضى لخطر الإصابة بالعدوى، إضافة إلى استخدام مؤشرات تعقيم كيميائية من الفئة السادسة غير مناسبة لدورات التعقيم الفعلية، وعدم الالتزام ببروتوكول صرف المضادات الحيوية الوقائية قبل العمليات، كما أن المتهمين لم يلتزموا بالأصول الفنية لمكافحة العدوى داخل غرفة العمليات، وعدم غسل الأيدي بالطريقة الصحيحة، وعدم اتباع الأساليب المانعة للتلوث.

في أواخر شهر أغسطس الماضي خرج الضحايا يروون تفاصيل معاناتهم وفقدان بصرهم بعد الخضوع لعمليات إزالة مياه بيضاء من العين قبل أن تبدأ النيابة التحقيق في البلاغات المقدمة في بداية شهر سبتمبر، وقال أحد الضحايا إنه أجرى عملية لإزالة المياه البيضاء عن العين اليمنى يوم 28 أغسطس 2025 داخل المستشفى، ليتفاجأ بعد العملية بإصابته بميكروب شديد بالعين تسبب في مضاعفات خطيرة أدت إلى انعدام كامل للرؤية.

وأضاف المريض أنه بعد ظهور المضاعفات توجه مرة أخرى إلى المستشفى بالدقي لمعرفة السبب، وفوجئ بتحويله يوم 13 سبتمبر إلى معهد بحوث أمراض العيون بالجيزة، لكن ورقة التحويل كانت مكتوبة بشكل غامض، إذ تضمنت أن حالته تحتاج إلى إزالة تليفات واستئصال جسم زجاجي، وإجراء ليزر داخلي، وحقن سيليكون بسبب انفصال شبكي، على أن يتم ذلك داخل معهد بحوث أورام الجيزة.

وأشار إلى أنه عند وصوله إلى المعهد، تم رفض استقباله بحجة عدم وجود طبيب لإجراء الفحص واستكمال المطلوب، ليتم إبلاغه بالعودة مرة أخرى إلى مستشفى 6 أكتوبر بالدقي.

ولفت إلى أنه عندما وصل إلى مستشفى 6 أكتوبر لم يتم مصارحته بالمشكلة الحقيقية، وهي إصابته بانفصال وضمور في الشبكية والعصب البصري، ثم فوجئ بتحويله في اليوم نفسه إلى مركز الدرة التخصصي للعيون بمصر الجديدة لإجراء جراحة أخرى.

وأوضح أنه خضع بالفعل للعملية الجديدة يوم 15 سبتمبر، لكنه فوجئ قبل إجرائها بإقرار صادر من المستشفى يفيد بوجود ضمور كامل في الشبكية والعصب البصري، بالإضافة إلى انفصال شبكي، وأن العين لا ترى الضوء مطلقًا.

وحددت محكمة جنح الدقي جلسة 1 ابريل المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة 10 مسؤولين بمستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي للمحكمة الجنائية بتهمة الإصابة الخطأ لـ 75 مريض والتسبب في فقدانهم البصر.

ويمثل أمام المحكمة 5 أطباء وفني و 4 ممرضين مخلى سبيلهم عقب انتهاء التحقيقات معهم وورود كافة التقارير الفنية من اللجان التي شكلتها النيابة العامة.

وأحالت نيابة شمال الجيزة الكلية بإشراف المستشار أمير فتحي، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، 10 من الأطباء والمسؤولين والعاملين بمستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي إلى المحاكمة الجنائية المختصة، لاتهامهم بالتسبب عن طريق الخطأ في إصابة 75 مريضًا بعاهات مستديمة بالعين.

وكشفت التحقيقات التي ترأسها المستشار عمرو خالد رئيس نيابة حوادث شمال الجيزة، أن المرضى أصيبوا بعدوى شديدة داخل العين عقب خضوعهم لعمليات إزالة المياه البيضاء خلال شهر أغسطس 2025، ما أدى إلى التهاب باطن مقلة العين، وتدهور حاد في الإبصار، ووصول بعض الحالات إلى فقدان البصر أو استئصال محتويات العين، وهو ما يُعد عاهات مستديمة.