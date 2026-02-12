قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

صدور أزمة الشعر المعاصر لـ شكري عياد عن الهيئة المصرية العامة للكتاب

غلاف الكتاب
جمال عاشور

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، حديثًا، كتاب «أزمة الشعر المعاصر» للدكتور شكري عياد، وذلك ضمن مشروعها لإصدار مؤلفاته الكاملة، في خطوة تعيد تقديم أحد أبرز الأصوات النقدية في النصف الثاني من القرن العشرين إلى الأجيال الجديدة من القراء والباحثين.


الكتاب دراسة نقدية معمقة في الشعر العربي المعاصر، لا يقدّم مختارات شعرية ولا ينحاز إلى مهرجان للمفاضلة بين الشعراء، بل ينطلق من سؤال جوهري حول ماهية الشعر ذاته وأزمته. ويؤكد عياد أن كل نص شعري يرد في مقالاته هو نص يحمل «شيئًا من جوهر الشعر»، بغض النظر عن مذهب الشاعر، سواء كان إحيائيًا أو واقعيًا أو حداثيًا. فجوهر الشعر، في رؤيته، هو إحساس بالحياة ومحاولة لتشكيل هذا الإحساس في لغة قادرة على أن تأخذنا من الحياة التي نعرفها ثم تعيدنا إليها، عبر فعل شعري يستلزم إيقاعًا قد يتمثل غالبًا في الوزن، لكنه يتجاوز الوزن إلى ما هو أعمق.


أما النقد، فيراه عياد فعلًا فكريًا يتغلغل في ثنايا العمل الشعري ليكشف الإحساس الذي صدرت عنه القصيدة، والواقع الجديد الذي تحاول أن تلفت الانتباه إليه. وهو عمل تحليلي وصفي لا يقيم الأحكام بقدر ما يضيء التجربة، مؤكدًا أن القصيدة التي تتعثر بين الإحساس والشكل لا تستحق اسم الشعر.


ويربط عياد بين أزمة الشعر وأزمة الإنسان، معتبرًا أن كليهما نابع من الحياة وحافز لتغييرها، وأن الشعر والنقد يمثلان أكمل تعبير عن إنسانية الإنسان، بما يمتلكه من إرادة التغيير والقدرة عليه. فإذا كان الشعر في أزمة، فذلك انعكاس لأزمة أعمق يعيشها الإنسان المعاصر، وهي أزمة فرد وجماعة في آن.


كما يتناول الكتاب أثر التحولات المادية ووسائل الاتصال الحديثة في تغطية أزمة الإنسان، وينتقد انحصار النقد العالمي المعاصر داخل «نص القصيدة» بعيدًا عن الإنسان، داعيًا إلى فهم أعمق للأزمة بوصفها مدخلًا لإضافة حقيقية إلى الثقافة العالمية.


يُذكر أن الدكتور شكري محمد عياد (1921–1999) يُعد من أبرز النقاد والبلاغيين والمترجمين والمفكرين المصريين، وصاحب مشروع نقدي متميز سعى إلى تحقيق الأصالة عبر وصل الثقافة العربية بمتطلبات الواقع الحضاري الحديث، وإعادة قراءة التراث لإحياء ما يستحق الحياة من مفاهيمه ورؤاه، في إطار ثقافة معاصرة تستجيب لتطلعات الإنسان الحضارية والوجودية.

الهيئة المصرية العامة للكتاب كتاب «أزمة الشعر المعاصر للدكتور شكري عياد الأجيال الجديدة

