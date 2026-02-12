تحقيقان جديدان يضعان توماس بارتي أمام القضاء مجددًا

تواصلت تطورات القضية الجنائية الخاصة بالنجم الغاني توماس بارتي، بعد فتح تحقيقين إضافيين في اتهامات اغتصاب جديدة، ليرتفع عدد القضايا المنظورة ضده قبل مثوله المرتقب أمام المحكمة الشهر المقبل.

ووجهت السلطات البريطانية إلى بارتي تهمتين إضافيتين تتعلقان بوقائع تعود إلى عام 2020، حيث يُتهم بارتكاب جرائم بحق امرأة أخرى، في إطار تحقيقات موسعة بالقضية.

ومن المقرر أن يمثل اللاعب أمام المحكمة في 13 مارس المقبل، للنظر في التهم الجديدة الموجهة إليه، وذلك بعد أن كانت الادعاءات قد ظهرت للمرة الأولى في أغسطس 2025، عقب رحيله عن نادي أرسنال الإنجليزي.

وكان بارتي قد واجه في وقت سابق اتهامات مماثلة تعود إلى أعوام سابقة، بينما تستمر الإجراءات القانونية بحقه أمام القضاء البريطاني، في انتظار ما ستسفر عنه جلسات المحاكمة المقبلة.