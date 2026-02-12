طرح تذاكر مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا

أعلنت شركة «تذكرتي» إتاحة حجز تذاكر مباراة النادي الأهلي ونادي الجيش الملكي، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل في السادسة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الختامية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

الحجز متاح الآن للجماهير

وأوضحت الشركة أن عملية الحجز متاحة حاليا عبر موقعها الإلكتروني، مع إمكانية استلام التذكرة وبطاقة المشجع «Fan ID»، تمهيدا لحضور اللقاء المرتقب الذي يحمل أهمية كبيرة في ختام مشوار دور المجموعات.

مواجهة حاسمة في ختام المجموعات

وتأتي المباراة في توقيت حاسم، حيث يسعى الأهلي إلى إنهاء دور المجموعات بنتيجة إيجابية لحسم صدارة المجموعة قبل انطلاق الأدوار الإقصائية، فيما يطمح الجيش الملكي لتحقيق نتيجة قوية في ختام مشواره القاري وحسم تأهله للدور القادم.

تنظيم وحضور جماهيري منتظر

ومن المنتظر أن تشهد المباراة حضورًا جماهيريا كبيرا، في ظل أهمية اللقاء وقيمة الفريقين القارية، حيث دعت «تذكرتي» الجماهير إلى سرعة الحجز لضمان حضور المواجهة.

ويترقب عشاق الكرة الأفريقية مواجهة قوية بين الفريقين، في ختام مرحلة المجموعات من البطولة القارية الأهم على مستوى الأندية.