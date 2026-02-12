بعثة الجيش الملكي في الطريق للقاهرة لمواجهة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

غادرت بعثة فريق الجيش الملكي المغربي العاصمة الرباط، منذ قليل، متجهة إلى القاهرة، استعدادًا لمواجهة الأهلي يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

يستعد الفريق الأول للنادي الأهلي لكرة القدم لمواجهة الجيش الملكي المغربي في دوري أبطال افريقيا على ملعب استاد القاهرة الدولي .

من المقرر أن تقام المباراة على استاد القاهرة الدولي، يوم الأحد الموافق 15 فبراير، في تمام الساعة السادسة مساءً.

حقق فريق الأهلي الفوز على الإسماعيلي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء، على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المتوقع أن يجري ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي عدد من التغييرات على مستوى التشكيل بالنسبة لمباراة الإسماعيلي.

حيث يعود مصطفى شوبير لحراسة مرمى النادي الأهلي بدلا من الشناوي وفق قرار التدوير الذي اتخذه ييس توروب بعد نهاية منافسات بطولة أمم أفريقيا

ويعود مروان عطية للمشاركة في التشكيل الأساسي أمام الجيش الملكي المغربي بعد إراحته في مباراة الإسماعيلي الماضية

ومازال الخلاف دائر في عقل توروب بين اختيار الظهير الأيسر بين محمد شكري وأحمد نبيل كوكاك بجانب يوسف بلعمري حيث لم يتم حسم المركز بين الثلاثي .

وينافس مروان عثمان بقوة على التواجد في التشكيل الأساسي مع كامويش ولكن يتوقف القرار على مدى جاهزية مروان للمباراة