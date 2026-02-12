البنك المركزي يلزم البنوك بتخفيض نسبة الاحتياطي المحتفظ به 16%.. وهذه مزايا القرار

ألزم البنك المركزي المصري البنوك بتخفيض نسبة الاحتياطي النقدي بالبنوك المحتفظ لديه بنسبة 16%.



قال البنك المركزي المصري خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية اليوم ، أن القرار جاء انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.



يعني قرار خفض نسبة الاحتياطي النقدي المحتفظ به لديه البنك المركزي بنسبة 16%، دعم اكبر البنوك في توفير أكبر للسيولة الدولارية مما يساعد في دعم الاقتصاد القومي ويرفع من معدلات تمويل المشروعات.

خفض سعر الفائدة

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن عن خفض الفائدة بواقع 100نقطة أساسية بما يساوي 1% .