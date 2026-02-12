قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عيار 21 نزل 800 جنيه من القمة.. سعر الذهب الآن بعد قرار البنك المركزي
دهب ومخدرات.. التحقيقات تكشف مفاجآت خلال فحص 5 هواتف محمولة بالمقطم
إحالة المتهمين في قضية صغار مدرسة سيدز لـ مفتي الجمهورية
أسعار الياميش 2026 في المجمعات الاستهلاكية ومعارض أهلا رمضان
البنك المركزي يلزم البنوك بتخفيض نسبة الاحتياطي المحتفظ به 16%.. وهذه مزايا القرار
تشريع جديد لزيادة سنوات التعليم الإلزامي وتقليل مواد الثانوية العامة لرفع العبء عن الطلاب.. تصريحات هامة لوزير التعليم من البرلمان.. تفاصيل
محافظ الجيزة يفتتح معرض الحرف اليدوية والتراثية بالأهرامات .. صور
إصابة 14 شخصا في حادث تصادم سيارتين أمام مدخل قرية العمة بخط "طنطا ـ كفر الشيخ" الدولي
طقس الجمعة 13 فبراير 2026 غير مستقر وأمطار ورياح قوية
75 مريض دخلوا يعملوا مية بيضا راح بصرهم .. القصة الكاملة لمحاكمة مسؤولي مستشفى 6 أكتوبر
البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1%
البنك المركزي يلزم البنوك بتخفيض نسبة الاحتياطي المحتفظ به 16%.. وهذه مزايا القرار

البنك المركزي - صورة أرشيفية
محمد يحيي

ألزم  البنك المركزي المصري البنوك بتخفيض نسبة الاحتياطي النقدي بالبنوك المحتفظ لديه بنسبة 16%.


قال البنك المركزي المصري خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية اليوم ، أن القرار جاء  انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق. 

 
يعني قرار خفض نسبة الاحتياطي النقدي المحتفظ به لديه البنك المركزي بنسبة 16%، دعم اكبر البنوك في توفير أكبر للسيولة الدولارية مما يساعد في دعم الاقتصاد القومي ويرفع من معدلات تمويل المشروعات.

خفض سعر الفائدة

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن عن خفض الفائدة بواقع 100نقطة أساسية بما يساوي 1% .

