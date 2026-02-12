رئيس الوزراء: وزير الدولة للإعلام مسئول عن الملف بالكامل

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تولي أهمية قصوى بملف الإعلام وضياء رشوان وزير الدولة للعلام مسؤول بشكل كامل عن ملف الإعلام .

وقال مصطفى مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، :" أتوجه بخالص التهنئة للشعب المصري والرئيس السيسي بمناسبة قرب حلول شهر رمضان ".



وتابع مصطفى مدبولي :" أتقدم بالشكر والتقدير للرئيس السيسي على الثقة الكبيرة التي أعطاها لي ولكل الوزراء في الحكومة والوزراء الجدد لاستكمال مسيرة التنمية ".



واكمل مصطفى دبولي :" سنبذل قصارى جهدنا لتلبية طموحات الشعب المصري في كافة القطاعات ".



ولفت مصطفى مبدولي :" الشكر موصول لرئيس مجلس النواب واعضاء البرلمان على منحهم الثقة للتعديل الوزاري وأحد اهم توجيهاتنا للحكومة هي التعاون والتنسيق الكامل مع مجلس النواب ".

