أحمد جلال: 8 سنوات بين تكريم مصطفى مدبولي بحضور أشرف صبحي وجوهر نبيل

نشر الإعلامي أحمد جلال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورتين توثقان لحظتين يفصل بينهما 8 سنوات، تجمعان الدكتور مصطفى مدبولي خلال تكريمه في مناسبتين مختلفتين.

وأوضح جلال أن الصورة الأولى تعود إلى تكريم مدبولي بحضور الدكتور أشرف صبحي، بينما توثق الصورة الثانية تكريمه مجددًا بعد مرور 8 سنوات، في حضور الوزير نفسه، معلقًا: "هل لاحظتم شيئًا ما؟".



وأظهرت الصورتان تشابهًا لافتًا في ترتيب الحضور وطريقة التقاط الصورة، حيث توسط الدكتور مصطفى مدبولي المشهد ممسكًا بدرع التكريم، فيما وقف الدكتور أشرف صبحي إلى جواره، ما اعتبره متابعون دلالة على استمرار مسيرة العمل والتقدير عبر السنوات.

ولاقى المنشور تفاعلًا واسعًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تداولوا الصور مع تعليقات تشير إلى ثبات المشهد وتكرار اللحظة بعد سنوات.