عيار 21 نزل 800 جنيه من القمة.. سعر الذهب الآن بعد قرار البنك المركزي
دهب ومخدرات.. التحقيقات تكشف مفاجآت خلال فحص 5 هواتف محمولة بالمقطم
إحالة المتهمين في قضية صغار مدرسة سيدز لـ مفتي الجمهورية
أسعار الياميش 2026 في المجمعات الاستهلاكية ومعارض أهلا رمضان
البنك المركزي يلزم البنوك بتخفيض نسبة الاحتياطي المحتفظ به 16%.. وهذه مزايا القرار
تشريع جديد لزيادة سنوات التعليم الإلزامي وتقليل مواد الثانوية العامة لرفع العبء عن الطلاب.. تصريحات هامة لوزير التعليم من البرلمان.. تفاصيل
محافظ الجيزة يفتتح معرض الحرف اليدوية والتراثية بالأهرامات .. صور
إصابة 14 شخصا في حادث تصادم سيارتين أمام مدخل قرية العمة بخط "طنطا ـ كفر الشيخ" الدولي
طقس الجمعة 13 فبراير 2026 غير مستقر وأمطار ورياح قوية
75 مريض دخلوا يعملوا مية بيضا راح بصرهم .. القصة الكاملة لمحاكمة مسؤولي مستشفى 6 أكتوبر
البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1%
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أحمد جلال: 8 سنوات بين تكريم مصطفى مدبولي بحضور أشرف صبحي وجوهر نبيل

يارا أمين

نشر الإعلامي أحمد جلال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورتين توثقان لحظتين يفصل بينهما 8 سنوات، تجمعان الدكتور مصطفى مدبولي خلال تكريمه في مناسبتين مختلفتين.

وأوضح جلال أن الصورة الأولى تعود إلى تكريم مدبولي بحضور الدكتور أشرف صبحي، بينما توثق الصورة الثانية تكريمه مجددًا بعد مرور 8 سنوات، في حضور الوزير نفسه، معلقًا: "هل لاحظتم شيئًا ما؟".


وأظهرت الصورتان تشابهًا لافتًا في ترتيب الحضور وطريقة التقاط الصورة، حيث توسط الدكتور مصطفى مدبولي المشهد ممسكًا بدرع التكريم، فيما وقف الدكتور أشرف صبحي إلى جواره، ما اعتبره متابعون دلالة على استمرار مسيرة العمل والتقدير عبر السنوات.

ولاقى المنشور تفاعلًا واسعًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تداولوا الصور مع تعليقات تشير إلى ثبات المشهد وتكرار اللحظة بعد سنوات.

الإعلامي أحمد جلال فيسبوك الدكتور مصطفى مدبولي الدكتور أشرف صبحي تكريم مصطفى مدبولي

أرشيفية

إحالة 10 مسئولين بمستشفى 6 أكتوبر للمحاكمة بتهمة إحداث عاهات مستديمة للمرضى

الذهب

نزل 240 جنيهًا دفعة واحدة.. الجنيه الذهب يتراجع مجددًا وعيار 21 الآن مفاجأة

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 12 فبراير 2026

النادي الأهلي

طلب مساواته بزيزو وتريزيجيه.. كواليس رحيل نجم سوبر عن الأهلي

تبكير صرف مرتبات شهر فبراير 2026

رسمياً وقبل رمضان.. قرار حكومي عاجل بتبكير صرف مرتبات فبراير2026

صورة أرشيفية

انخفاض جديد.. أسعار الذهب اليوم بعد تراجع الأسعار محلياً وعالمياً

كامويش

شبانة ينتقد كامويش ويشيد ببلعمري.. ويؤكد: الزمالك أحرج الجميع

معبر رفح

سفيرة فنلندا: احترامي للهلال الأحمر المصري تضاعف بعد جولتي في معبر رفح

خالد الجندي

خالد الجندي: أركان الإسلام ليست خمسة فقط.. والطاعة فعل وترك

مارك روته

الناتو: نعمل مع الشركاء لضمان السيادة الأوكرانية على أراضيها

خدت قلم على وشي.. 10 صور لـ لقاء الخميسي بعد كشفها كواليس زواج عبد المنصف الثاني

مش قبل سن الخمسين.. مرض التهابات الأمعاء يرفع خطر الإصابة بسرطان القولون بنسبة 600%

فاكهة مهملة تعزز صحة القلب والمخ والأمعاء.. دراسة تكشف فوائد تناولها يوميًا

خطة مكبرة لتطوير الشوارع الرئيسية وكباري المشاة والعلوية بالزقازيق

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

